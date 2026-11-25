Soriana pierde terreno mientras La Comer avanza

Los resultados del tercer trimestre muestran que la desaceleración del consumo no afecta de la misma manera a las cuatro principales cadenas de supermercados que operan en México.

Soriana presenta el panorama más complicado. Sus ingresos disminuyeron 4.3% anual, a 40,833 millones de pesos, mientras que sus ventas mismas tiendas retrocedieron 3.6%.

La contracción también alcanzó sus resultados financieros. El EBITDA cayó 7.8% y la utilidad neta disminuyó 19.1%. A esto se suma una reducción de 2.3% en su superficie de venta respecto al tercer trimestre de 2025, al pasar de 819 a 801 unidades.

El ajuste en su capacidad comercial ocurre mientras la compañía mantiene un plan de austeridad para contener sus gastos operativos.

Walmart de México y Centroamérica, en cambio, conserva el crecimiento de sus ingresos, aunque enfrenta una rentabilidad más presionada. Durante el tercer trimestre, sus ingresos en México aumentaron 3.1% y sus ventas mismas tiendas avanzaron 1.7%. Pero los gastos generales crecieron 6.4%, mientras que la utilidad de operación disminuyó 2.6% y el EBITDA se mantuvo prácticamente sin cambios.

La compañía ha destinado inversiones a mejorar su diferencial de precios y fortalecer su oferta digital. En el tercer trimestre, las ventas netas de comercio electrónico en México aumentaron 15.8%, impulsadas por el crecimiento de 20.8% en Entrega desde Tienda.

Chedraui también tuvo resultados mixtos en el mercado mexicano. Sus ingresos crecieron 4.6%, pero las ventas mismas tiendas retrocedieron 0.7%, una señal de que el avance de la facturación no necesariamente se tradujo en un mayor dinamismo de sus establecimientos.

La Comer mantiene el desempeño comercial más favorable de las cuatro cadenas. Sus ingresos aumentaron 4.6% y sus ventas mismas tiendas crecieron 1%.

Los productos perecederos fueron la categoría con mayor avance y City Market encabezó el crecimiento entre sus formatos. No obstante, el incremento de 11% en sus gastos generales presionó la rentabilidad de la empresa. La utilidad neta cayó 20.8% y el EBITDA disminuyó 9.5%.

Vender más no garantiza ganar más

La diferencia entre los resultados de las cadenas muestra que el crecimiento de los ingresos no es suficiente para asegurar mejores ganancias. Atraer compradores, sostener precios competitivos, impulsar la publicidad y fortalecer los canales de venta implica costos que absorben parte de los avances comerciales.

Una parte de la capacidad de las empresas para sostener sus márgenes durante 2026 provino de inversiones realizadas previamente en infraestructura, logística y productividad.