No podrás deducir tus gastos médicos si cometes este error que casi todos hacen en sus facturas

CDFI incorrecto, el error que impide que las facturas sean deducibles

Los gastos médicos, o cualquier otro deducible, deben ser facturados de manera correcta para que puedan reducir impuestos en la declaración anual. El error común a la hora de solicitarlas es que el uso de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) no sea el que indica el SAT.

En el caso de gastos médicos y hospitalarios, hay dos claves:

D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

D02: Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.

Las cuotas que se pagan periódicamente para mantener una póliza de seguro y obtener cobertura de gastos médicos también cuentan, pero tienen su propia clave:

D07: Primas de seguros de gastos médicos

El uso de CFDI con clave “G03” para “Gastos en general” no es la apropiada para facturar ningún deducible de esta categoría. Por lo que si tus facturas son emitidas de esta manera, serán rechazadas por el SAT a la hora de deducir.

Además de ello, también debe corresponder la clave de producto o servicio según el tipo de gasto. Esta segunda clave consta de ocho dígitos que describen lo que se adquirió en la transacción.

Por ejemplo, si una persona quiere facturar un tratamiento de resinas dentales en un consultorio privado, debe fijarse que su comprobante tenga las siguientes claves:

Uso de CFDI: D01- Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

Clave SAT : 85122000 (Servicios dentales)