¿Se están cometiendo crímenes de guerra en el conflicto entre Israel y Hamás?

Este marco describe más de 50 actos considerados como atrocidades, incluyendo el asesinato, la tortura, la violación y la toma de rehenes, entre otros.

También comprende a los ataques intencionados contra asentamientos población indefensos que no son "objetivos militares".

Un "crimen contra la humanidad" se define como "un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil", incluidos el "asesinato", el "exterminio", la "esclavitud" y la "deportación o traslado forzoso".

¿Fue un crimen de guerra el ataque de Hamás?

Melanie O'Brien, profesora visitante de Derecho Internacional en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, señaló que "hay violaciones de las leyes de la guerra por ambas partes”.

La académica indicó que en el caso de Hamás un ejemplo es la toma generalizada de rehenes.

Israel reportó que este grupo palestino tiene apresados a cerca de 150 rehenes, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, alemanes, mexicanos y tailandeses.

O'Brien también citó que el derecho internacional prohíbe "la violencia orientada a sembrar terror entre la población civil" que según la académica es el caso del lanzamiento de proyectiles de Hamás contra Israel.

“La matanza deliberada de civiles, la toma de rehenes y los castigos colectivos son crímenes atroces que no tienen justificación”, dijo Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch, en un comunicado. “Los ataques ilegales y la represión sistemática en los que ha estado sumida la región por décadas no cesarán si se ignoran los derechos humanos y no hay rendición de cuentas”.