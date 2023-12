117 países se comprometen a triplicar la capacidad de energías renovables

"No estamos diciendo que ésta vaya a ser la alternativa definitiva a cualquier otra fuente de energía", declaró Kerry durante la ceremonia de presentación de la COP28. "Pero no se puede llegar a cero emisiones netas en 2050 sin algo de energía nuclear, del mismo modo que no se puede llegar sin algún uso de la captura, utilización y almacenamiento de carbono".

La capacidad nuclear mundial asciende actualmente a 370 gigavatios, con 31 países que disponen de reactores. Triplicar esa capacidad para 2050 exigiría un aumento significativo de las nuevas autorizaciones y de la financiación.

Otros compromisos apuntaron al carbón, el combustible fósil que más CO2 emite.

Francia anunció que reunirá a un grupo de países para pedir a la OCDE que evalúe los riesgos climáticos y financieros de invertir en nuevos activos de carbón, con el fin de disuadir a los inversores privados de respaldar proyectos.

Kosovo y la República Dominicana, consumidores de carbón, también acordaron elaborar planes para eliminar de forma gradual su producción de electricidad a base de carbón.

Mientras tanto, casi 50 empresas petroleras y gasísticas, entre ellas Exxon Mobil, firmaron la Carta de Descarbonización del Petróleo y el Gas, una iniciativa impulsada por Al-Jaber para reducir las emisiones operativas de aquí a 2050.