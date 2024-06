¿Qué retos enfrenta París a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos?

Pero no todo fluye como debería a un mes de la inauguración. Salvo el 9 de junio, no se alcanzaron los estándares reglamentarios de calidad del agua para permitir el baño, y las autoridades no han ideado un plan alternativo en caso de que no mejore en las fechas de las pruebas.

El "clima lluvioso" provocó un "fuerte caudal del río que afecta a la calidad del agua", explicaron las autoridades locales.

El ensayo general de la ceremonia de apertura, programado para este lunes, fue aplazado debido al fuerte caudal del río, cuya fuerza "aumenta matemáticamente la velocidad de los barcos", que tardarían "15 minutos menos" en completar el recorrido.

Las autoridades invirtieron 1,400 millones de euros (alrededor de 1,500 millones de dólares) en la limpieza del río para acoger las competencias olímpicas y abrir el baño al gran público a partir de 2025.

¿Unos juegos más sostenibles?

Los organizadores de París 2024 han prometido "compromisos inéditos en favor del clima" y una reducción a la mitad de la emisiones emitidas en anteriores ediciones.

Para la actual edición, redujeron la huella de carbono de la construcción al utilizar un 95% de infraestructuras existentes o temporales. Los desplazamientos representan un tercio de las emisiones previstas.

La estimación oficial inicial indicó que los Juegos emitirían 1,58 millones de toneladas de CO2, pero los organizadores han dejado de utilizar las cifras específicas "que anunciaron con tanto bombo y platillo", advierte Martin Müller, profesor en el Instituto de Geografía y Sostenibilidad de la Universdad de Lausana, para quien "sin objetivos cifrados, no hay ninguna obligación comprobable".