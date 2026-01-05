6. Kuwait
Kuwait cuenta con unas reservas de 101,500 millones de barriles, de acuerdo con información de la OPEP. Kuwait producía 2.6 millones de barriles de crudo diarios en 2024.
El petróleo representa el 95% de todas las exportaciones de este país arábigo.
7. Rusia
Rusia es el primer país europeo en este listado, con unas reservas de 80,000 millones de barriles, de acuerdo con la OPEP.
Tras la invasión a Ucrania, en febrero de 2022, Europa impuso una serie de sanciones contra distintos sectores de la economía, que incluyeron el petróleo.
En el primer semestre de 2022, Rusia se benefició del aumento de los precios de los combustibles fósiles en los mercados mundiales; sin embargo, las sanciones contra las importaciones de petróleo que entraron en vigor en diciembre de 2022 dieron lugar a una limitación de los ingresos de Rusia.
Estados Unidos anunció en octubre de 2025 nuevas sanciones dirigidas a las dos mayores petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, en un esfuerzo por presionar a Moscú para que negociara un acuerdo de paz en Ucrania.
Las dos empresas petroleras rusas exportan 3,1 millones de barriles de petróleo por día. Rosneft es responsable de casi la mitad de toda la producción de petróleo ruso, lo que representa el 6% de la producción mundial, de acuerdo con estimaciones del gobierno del Reino Unido.
El petróleo y el gas son las mayores exportaciones de Rusia, y los clientes más grandes de Moscú incluyen a China, India y Turquía.