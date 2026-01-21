Dónde están las Islas Chagos en el mapa y por qué Trump dice que es "una estupidez" entregarlas a Mauricio

De acuerdo con su publicación, Trump considera que Reino Unido realiza una cesión del territorio sin motivo, donde se encuentra una base militar estadounidense en la isla Diego García, por lo que China y Rusia lo ven como un acto de “debilidad”, ya que “son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza”.

¿Estas islas también son “clave” para la seguridad de Estados Unidos y su cesión no tiene fundamento? Hay información que contrasta con esto.

¿Dónde están las Islas Chagos y por qué su cesión afecta a Estados Unidos?

Las Islas Chagos forman un archipiélago localizado en el centro del océano Índico, a aproximadamente 1,600 kilómetros al noreste de la República de Mauricio, el tercer Estado africano más pequeño del continente.

Los británicos tomaron control tanto de Mauricio como las islas Chagos en 1814 con la firma del Tratado de París, un acuerdo de paz entre Francia y la coalición formada por Reino Unido, Rusia, España, Austria, Suecia, Portugal y Prusi, tras la derrota de Napoléon.

El territorio fue una colonia por muchos años, hasta 1965, cuando Mauricio se prepararaba para independizarse de Gran Bretaña. Sin embargo, esto ocurrió en medio de la Guerra Fría.

A su vez, a medida que se intensificaba el conflicto, se ocuparon las islas Chagos como una herramienta de negociación en la alianza entre Estados Unidos y Reino Unido, ahora denominado como Territorio Británico del océano Índico (BIOT, por sus siglas en inglés).

La independencia de Mauricio dependendía de despoblar las islas Chagos y entragarlas a Reino Unido, sin consultar a la población. El objetivo era arrendar el territorio a Estados Unidos para ubicar una base militar en una de las islas, Diego García.