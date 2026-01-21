Publicidad

Internacional

Dónde están las Islas Chagos, por las que Trump considera "una estupidez" que Reino Unido las entregue a Mauricio

Las Islas Chagos, localizadas en el oceánico Índico, es la última antigua colonia de Reino Unido y en la cual que se realiza un procedimiento de cesión a la república africana de Mauricio.
mié 21 enero 2026 01:23 PM
Dónde están las Islas Chagos en el mapa y por qué Trump dice que es "una estupidez" entregarlas a Mauricio
Reino Unido y la República de Mauricio defendieron su acuerdo sobre la restitución del archipiélago de Chagos después de que Donald Trump lo calificara de "gran estupidez". (MANDEL NGAN / AFP - PeterHermesFurian / iStock)

Donald Trump vuelve a llamar la atención por disputas territoriales, pero ahora no solo es Dinamarca con Groenlandia. Se trata de Reino Unido con las Islas Chagos, una zona ocupada por los británicos desde hace más de 200 años, pero que será entregada a la República de Mauricio.

El presidente estadounidense entra en la conversación tras calificarlo como “un acto de gran estupidez”, a través de una publicación en su red social Thuth Social.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplaude después de su discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
Internacional

Donald Trump exige "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia en Davos

De acuerdo con su publicación, Trump considera que Reino Unido realiza una cesión del territorio sin motivo, donde se encuentra una base militar estadounidense en la isla Diego García, por lo que China y Rusia lo ven como un acto de “debilidad”, ya que “son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza”.

¿Estas islas también son “clave” para la seguridad de Estados Unidos y su cesión no tiene fundamento? Hay información que contrasta con esto.

¿Dónde están las Islas Chagos y por qué su cesión afecta a Estados Unidos?

Las Islas Chagos forman un archipiélago localizado en el centro del océano Índico, a aproximadamente 1,600 kilómetros al noreste de la República de Mauricio, el tercer Estado africano más pequeño del continente.

isla-chagos.jpg
(Universidad Torcuato Di Tella)

Los británicos tomaron control tanto de Mauricio como las islas Chagos en 1814 con la firma del Tratado de París, un acuerdo de paz entre Francia y la coalición formada por Reino Unido, Rusia, España, Austria, Suecia, Portugal y Prusi, tras la derrota de Napoléon.

El territorio fue una colonia por muchos años, hasta 1965, cuando Mauricio se prepararaba para independizarse de Gran Bretaña. Sin embargo, esto ocurrió en medio de la Guerra Fría.

A su vez, a medida que se intensificaba el conflicto, se ocuparon las islas Chagos como una herramienta de negociación en la alianza entre Estados Unidos y Reino Unido, ahora denominado como Territorio Británico del océano Índico (BIOT, por sus siglas en inglés).

La independencia de Mauricio dependendía de despoblar las islas Chagos y entragarlas a Reino Unido, sin consultar a la población. El objetivo era arrendar el territorio a Estados Unidos para ubicar una base militar en una de las islas, Diego García.

Y así sucedió. Toda la población fue expulsada a la fuerza entre 1965 y 1973, y Mauricio consiguió su independencia en 1968.

FILES-MAURITIUS-BRITAIN-US-DIPLOMACY-CHAGOS-TRUMP
Esta imagen de archivo del Departamento de Defensa de EE. UU. muestra un bombardero B-1B de la Fuerza Aérea estadounidense despegando de la base militar de Diego García en una misión de ataque contra Afganistán el 7 de octubre de 2001. (AFP PHOTO / DEPARTMENT OF DEFENCE)

En 2019, la Corte Internacional de Justicia publicó una Opinión Consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU, en la que calificó la separación del archipiélago como no válida y constituyó un hecho ilícito que involucra responsabilidad internacional.

¿Por qué Trump quiere comprar Groenlandia y cuánto pagaría a Dinamarca por ella?
Internacional

¿Por qué Trump quiere Groenlandia y cuánto pagaría a Dinamarca por ella?

En consecuencia, la Corte consideró que el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a la administración de Chagos y de permitir que se complete la descolonización de Mauricio, y los demás Estados involucrados deben cooperar en este proceso.

Tras muchos años de negociaciones, Reino Unido aceptó devolver a Chagos a Mauricio, con la condición de mantener ahí la base militar británica-estadounidense. Además, se prevé que el país europeo pague a Mauricio 101 millones de libras (136 millones de dólares) anuales durante 99 años para arrendar Diego García.

Reino Unido y Mauricio defienden restitución de Chagos pese a comentarios de Trump

Un portavoz del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, defendió el acuerdo afirmando que "garantiza las operaciones de la base conjunta estadounidense-británica en (la isla) Diego García durante generaciones".

El pacto "fue acogido públicamente con satisfacción por Estados Unidos, Australia y los demás aliados de Five Eyes (Cinco ojos) -una alianza de inteligencia entre cinco países anglosajones-, así como por socios clave, como India, Japón y Corea del Sur".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
Internacional

Trump elogia en Davos al gobierno de Venezuela y promete elevados ingresos petroleros

La República de Mauricio también reaccionó al comentario de Donald Trump, respaldando el acuerdo que realizó con el gobierno británico.

"Esperamos que Reino Unido continúe el proceso legislativo ya iniciado", subrayó en un comunicado el ministro de Justicia de Mauricio, Gavin Glover.

En la misma publicación de Trump, relacionó este hecho con adquirir a Groenlandia, y tanto Dinamarca y sus aliados europeos deben “hacer lo correcto”.

Hace unos días, Trump ya amenazó con imponer aranceles a Reino Unido y otros países europeos por resistirse a sus planes de tomar Groenlandia, alegando motivos de seguridad nacional.

Con información de AFP.

