Dónde están las Islas Chagos en el mapa y por qué Trump dice que es "una estupidez" entregarlas a Mauricio

Donald Trump vuelve a llamar la atención por disputas territoriales, pero ahora no solo es Dinamarca con Groenlandia. Se trata de Reino Unido con las Islas Chagos, una zona ocupada por los británicos desde hace más de 200 años, pero que será entregada a la República de Mauricio.
El presidente estadounidense entra en la conversación tras calificarlo como “un acto de gran estupidez”, a través de una publicación en su red social Thuth Social.
De acuerdo con su publicación, Trump considera que Reino Unido realiza una cesión del territorio sin motivo, donde se encuentra una base militar estadounidense en la isla Diego García, por lo que China y Rusia lo ven como un acto de “debilidad”, ya que “son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza”.
¿Estas islas también son “clave” para la seguridad de Estados Unidos y su cesión no tiene fundamento? Hay información que contrasta con esto.
¿Dónde están las Islas Chagos y por qué su cesión afecta a Estados Unidos?
Las Islas Chagos forman un archipiélago localizado en el centro del océano Índico, a aproximadamente 1,600 kilómetros al noreste de la República de Mauricio, el tercer Estado africano más pequeño del continente.
Los británicos tomaron control tanto de Mauricio como las islas Chagos en 1814 con la firma del Tratado de París, un acuerdo de paz entre Francia y la coalición formada por Reino Unido, Rusia, España, Austria, Suecia, Portugal y Prusi, tras la derrota de Napoléon.
El territorio fue una colonia por muchos años, hasta 1965, cuando Mauricio se prepararaba para independizarse de Gran Bretaña. Sin embargo, esto ocurrió en medio de la Guerra Fría.
A su vez, a medida que se intensificaba el conflicto, se ocuparon las islas Chagos como una herramienta de negociación en la alianza entre Estados Unidos y Reino Unido, ahora denominado como Territorio Británico del océano Índico (BIOT, por sus siglas en inglés).
La independencia de Mauricio dependendía de despoblar las islas Chagos y entragarlas a Reino Unido, sin consultar a la población. El objetivo era arrendar el territorio a Estados Unidos para ubicar una base militar en una de las islas, Diego García.
Publicidad
Y así sucedió. Toda la población fue expulsada a la fuerza entre 1965 y 1973, y Mauricio consiguió su independencia en 1968.
En 2019, la Corte Internacional de Justicia publicó una Opinión Consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU, en la que calificó la separación del archipiélago como no válida y constituyó un hecho ilícito que involucra responsabilidad internacional.
En consecuencia, la Corte consideró que el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a la administración de Chagos y de permitir que se complete la descolonización de Mauricio, y los demás Estados involucrados deben cooperar en este proceso.
Tras muchos años de negociaciones, Reino Unido aceptó devolver a Chagos a Mauricio, con la condición de mantener ahí la base militar británica-estadounidense. Además, se prevé que el país europeo pague a Mauricio 101 millones de libras (136 millones de dólares) anuales durante 99 años para arrendar Diego García.
Publicidad
Reino Unido y Mauricio defienden restitución de Chagos pese a comentarios de Trump
Un portavoz del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, defendió el acuerdo afirmando que "garantiza las operaciones de la base conjunta estadounidense-británica en (la isla) Diego García durante generaciones".
El pacto "fue acogido públicamente con satisfacción por Estados Unidos, Australia y los demás aliados de Five Eyes (Cinco ojos) -una alianza de inteligencia entre cinco países anglosajones-, así como por socios clave, como India, Japón y Corea del Sur".