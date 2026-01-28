El modelo Bukele gana terreno en Centroamérica ante el avance de la inseguridad

Costa Rica vota por una entusiasta de Bukele

Los costarricenses elegirán presidente el próximo domingo con una candidata derechista como gran favorita, respaldada por su promesa de mano dura contra la creciente violencia del narcotráfico en un país considerado durante décadas como uno de los más seguros de Latinoamérica.

La oficialista Laura Fernández, politóloga de 39 años y admiradora de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lidera la intención de voto con alrededor de 40%, mínimo necesario para ganar en primera vuelta.

Veinte aspirantes presidenciales se disputan el cargo.

Fernández aventaja por 30 puntos a su rival más cercano, el economista de centroderecha Álvaro Ramos, al capitalizar la popularidad del presidente Rodrigo Chaves, que cautiva a gran parte de la población con una retórica confrontativa y sarcástica.

Dos veces ministra de Chaves, Fernández promete concluir un penal inspirado en la megaprisión para pandilleros de Bukele e imponer estados de excepción, como hizo el mandatario salvadoreño para acabar con la inseguridad, aunque organizaciones de la sociedad civil lo acusan de violar los derechos humanos.

A diferencia de lo que pasó en Honduras, Donald Trump no ha intervenido directamente en la campaña; sin embargo, Chaves es un aliado de Estados Unidos. El año pasado acogió en Costa Rica a 200 migrantes deportados, la mayoría asiáticos, e impidió a empresas chinas operar la red 5G en Costa Rica ante supuestos riesgos de espionaje.