El modelo Bukele gana terreno en Centroamérica ante el avance de la inseguridad

La ofensiva criminal "no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales", sostuvo de su lado en X el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
Sandoval fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga del presidente Arévalo y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de solapar la corrupción.
Mencionada asiduamente por el gobierno y organizaciones de la sociedad civil como parte del entramado que supuestamente protege a los delincuentes, la fiscal debe ser sustituida en mayo por el mandatario. Porras intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años con argucias legales.
La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno.
Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación y otros funcionarios.
Los acontecimientos del 18 de enero ya estaban programados como parte del plan para "deslegitimar" al gobierno, manifestó el exfiscal Solórzano.
El motín en el penal Renovación I fue liderado por Aldo Dupie, alias "El Lobo", quien exigía ser enviado a una cárcel con menor seguridad y más comodidades como aire acondicionado, una cama grande y servicio de restaurante a domicilio, según el gobierno.
Tras ser sometido, fue presentado públicamente arrodillado, con esposas y manchas de sangre, luego de lo cual se desataron los atentados.
Este pico de violencia se produce en la antesala del cambio de fiscal general, así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial que en los últimos años ha sido señalada de actuar en favor de redes de corrupción.