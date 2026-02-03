Trump celebra cuando EU invadió a México y se quedó con el 55% de su territorio

Donald Trump toma muy en serio renovar la Doctrina Monroe en su nueva administración. La Casa Blanca emitió un comunicado el 2 de febrero para conmemorar la invasión estadounidense a México, con la cual adquirió más del 55% del territorio mexicano con el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848.
Además, liga el pasado con el presente con las acciones contra la inmigración ilegal, los ataques en contra del narcotráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos.
La versión de Trump sobre la guerra entre EU-México
El mandatario estadounidense recordó como una “victoria legendaria” cuando el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que dio fin al conflicto armadado entre México y Estados Unidos, ya que con ella “reafirmó la soberanía estadounidense y amplió la promesa de la independencia estadounidense en todo nuestro majestuoso continente.”
Donald Trump aprovechó el 2 de febrero para compartir su versión histórica del conflicto armado entre ambos países, con la convicción de que Estados Unidos estaba “estaba destinada por la divina providencia a expandirse hasta las doradas costas del Océano Pacífico” tras la guerra de 1812.
“Estados Unidos avanzaba con confianza hacia el oeste y emergía con audacia como una superpotencia continental sin precedentes en el mundo moderno. El pueblo de Texas declaró su independencia de México en 1836 y, para la primavera de 1846, votó a favor de unirse a Estados Unidos, lo que obligó a un ajuste de cuentas por las disputas fronterizas pendientes,” rememora el presidente.
El presidente mencionó que las fuerzas mexicanas lanzaron una “emboscada” a lo largo del Río Grande, lo que ocasionó la muerte de 11 soldados estadounidendes e hiriendo a 6. Este hecho hizo que el presidente James K. Polk declarara la guerra con México en mayo de 1846.
“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en una victoria triunfal para la soberanía estadounidense, Estados Unidos capturó heroicamente la capital, la Ciudad de México, en septiembre de 1847, allanando el camino para el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848”.
De acuerdo con el presidente, con este acuerdo, México cedió el 55% de su territorio, equivalente a 525,000 millas cuadradas. Actualmente estos territorios son los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, y parte de Colorado y Wyoming.
El “Corolario Trompo" es la Doctrina Monroe del presente
El republicano aprovechó la memoria histórica para relacionar acciones que ha llevado a cabo en su administración, como parte de la política de “Estados Unidos Primero” de la Doctrina Monroe, a lo que denomina “Corolario Trump”.
Esta doctrina tiene como eje principal el lema “América para los americanos”, que buscaba impedir la intervención europea o asiática sobre la región, pero que Estados Unidos ha adaptado para realizar acciones expandirse e incidir sobre gobiernos del continente y obtener influencia o un tipo de beneficio.
Este año Estados Unidos realizó una intervención, denominada Operación Resolución Absoluta para capturar al expresidente Nicolás Maduro, y abrirse paso a las reservas petroleras de Venezuela.
El presidente afirmó que no ha escatimado en “defender el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción”, enlistando políticas actuales de su administración sobre migración, seguridad fronteriza y el combate contra el narcotráfico.
“Y perseguimos con firmeza una política de "Estados Unidos Primero", basada en la paz mediante la fuerza, y seguiremos reafirmando el Corolario Trump de la Doctrina Monroe para garantizar que el hemisferio se mantenga seguro, próspero y libre", asegura el presidente.
Bajo el Colorario Trump, Estados Unidos buscaría acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina y aseguraría que los países sean "razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva" hacia su territorio.