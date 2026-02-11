Publicidad

Internacional

En qué consiste el embargo de EU contra Cuba y qué tiene que ver con su crisis actual

La isla caribeña atraviesa su peor crisis económica mientras las sanciones de Washington, que se remontan a 1962, se endurecen bajo la administración de Donald Trump.
mié 11 febrero 2026 04:09 PM
Pastorita, un petrolero de GLP/químico que navega bajo la bandera de Cuba, llega al puerto de La Habana el 9 de febrero de 2026.
Hace semanas que no llega a Cuba de habitantes ningún combustible ni ningún petrolero extranjero. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

El 3 de febrero de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, impuso un embargo estadounidense en Cuba. Ahora, a 64 años desde que se puso en marcha el bloqueo, la administración Trump mantiene este símbolo de hostilidad entre Washington y La Habana en medio de la crisis humanitaria más desafiante en la isla desde la década de 1990.

“Estados Unidos continuó su política de aislamiento hacia Cuba, incluido el mantenimiento de un embargo de décadas que socava aún más el acceso a los derechos económicos. Las autoridades cubanas continúan usando el embargo estadounidense como pretexto para los abusos”, dice el informe 2026 sobre derechos humanos en Cuba de la organización Human Rights Watch.

Las medidas estadounidenses contra la isla se endurecieron en las primeras semanas de 2026. El presidente Donald Trump emitió un decreto el 30 de enero en el que amenaza con aranceles a los países que venden petróleo a La Habana, y que asegura que Cuba representa una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense.

Este anuncio provocó enorme preocupación en la isla, que está sumida desde por lo menos hace cinco años en su peor crisis económica y enfrenta graves dificultades para cubrir sus necesidades de combustible y electricidad.

Hace semanas que no llega al país de 9.6 millones de habitantes ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, de acuerdo con expertos en seguimiento del transporte marítimo consultados por la AFP.

Trump ya había reforzado el embargo contra Cuba de manera considerable durante su primer periodo al frente de Estados Unidos, entre 2017 y 2021.

En esto consiste el bloqueo estadounidense contra la isla y las consecuencias que ha traído para la economía cubana.

¿Por qué Estados Unidos impuso un embargo a Cuba?

El 1 de enero de 1959, una unidad del ejército rebelde ingresó en La Habana, marcando el triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro y el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista.

Las relaciones entre el gobierno revolucionario y Estados Unidos han sido extremadamente tensas desde el inicio.

En 1960, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de 1,000 millones de dólares. Incluyó tierras y refinerías de azúcar en la isla.

Como medida de coerción, el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, impuso ese año el primer embargo sobre Cuba: prohibió las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto por medicinas y algunos alimentos.

El conjunto integral de sanciones que se reconoce hoy como el embargo fue formalizado por el presidente John F. Kennedy en 1962.

Prohibió todas las transacciones comerciales y financieras con la isla a menos que la licencia del Departamento del Tesoro esté sujeta a las regulaciones detalladas contenidas en el Reglamento de Control de Activos Cubanos, un documento de 56 páginas.

Incluso, ese año, también se declaró un bloqueo naval durante la crisis de los misiles, pero este fue retirado después de unas semanas.

El sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, expandió el bloqueo a través de una política multilateral de negación económica en 1964, que inhibió severamente los esfuerzos de Cuba para fomentar las relaciones económicas con otros países.

El embargo siguió vigente hasta la actualidad, aunque en décadas recientes ha sido extendido y aliviado parcialmente en diferentes oportunidades.

Consolidando aún más la permanencia del embargo, la Ley Helms-Burton de 1996, aprobada durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, hizo prácticamente imposible que el presidente deshiciera el conjunto de sanciones sin la aprobación del Congreso.

Durante la presidencia de Barack Obama, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba mejoraron y hubo medidas para aliviar la situación: se retiraron restricciones de viaje, se retomaron vuelos comerciales entre ambos países, se relajaron algunas sanciones, se quitó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y en 2015 se reanudaron las relaciones diplomáticas con la reapertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Pero tras la asunción de Donald Trump en 2017, se dio marcha atrás con gran parte de estos cambios, y se reforzó el embargo con sanciones entre 2019 y 2021, que restringieron nuevamente los viajes y volvieron a colocar a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo.

Las consecuencias para Cuba

El bloqueo contra Cuba es una medida ampliamente rechazada por especialistas y por la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió en octubre de 2025 por trigésima tercera vez y por aplastante mayoría el fin del embargo económico de Estados Unidos a Cuba. La primera votación sobre el asunto ocurrió en 1962.

“Durante sesenta años, el embargo económico no ha logrado ninguno de sus objetivos políticos declarados, al tiempo que exige un alto costo humano, sofocando el desarrollo de la economía cubana y dificultando la vida diaria de las familias cubanas”, dijo William LeoGrande, profesor de la American University y especialista en Cuba.

Como isla pequeña, Cuba se encuentra en una posición en la que depende del comercio para sobrevivir.

Como resultado de la prohibición completa del comercio con Estados Unidos, una estimación de 2021 del gobierno cubano encontró que el embargo le ha costado al país cerca de 144,000 millones de dólares.

Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, insistió en noviembre de 2025 que las sanciones causan un impacto negativo en todos los aspectos de la vida del país.

“La escasez de maquinaria esencial, repuestos, electricidad, agua, combustible, alimentos y medicinas, junto con la creciente emigración de trabajadores calificados —incluido personal médico, ingenieros y profesores—, tiene graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo”, advirtió Douhan después de terminar una visita oficial a Piba.

El embargo, en cambio, ha tenido muy pocas consecuencias económicas para Estados Unidos, por lo que es complicado que haya un aliciente para terminar con él, de acuerdo con especialistas.

“El embargo está ahí porque Estados Unidos puede permitirse tener un embargo, incluso un embargo completo, sobre Cuba”, dice Ricardo Torrez Pérez, economista cubano, en un artículo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

No obstante, hay especialistas que indican que la crisis actual en Cuba poco tiene que ver con el embargo y que está más relacionada con la política interna de Cuba.

“Cuba fue una economía completamente subsidiada por la Unión Soviética hasta 1990, y cuando se acabaron esos subsidios se vio la naturaleza real del sistema, con monopolio del Estado y poca iniciativa privada, y se vio obligada a abrirse a finales de los años 90”, consideró Eduardo Gamarra, profesor de política internacional en la Universidad Internacional de Florida, a CNN. “El embargo ha sido la forma de justificar el fracaso de la revolución”, agregó.

Por su parte, Sebastián Arcos, licenciado en Relaciones Internacionales y director adjunto del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, dijo que se trata de una “narrativa oficial que lleva décadas”. “Los cubanos ya no creen en esa narrativa, es una explicación simplista que no refleja la realidad”, dijo.

