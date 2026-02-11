En qué consiste el embargo de EU contra Cuba y qué tiene que ver con su crisis actual

Las consecuencias para Cuba
El bloqueo contra Cuba es una medida ampliamente rechazada por especialistas y por la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió en octubre de 2025 por trigésima tercera vez y por aplastante mayoría el fin del embargo económico de Estados Unidos a Cuba. La primera votación sobre el asunto ocurrió en 1962.
“Durante sesenta años, el embargo económico no ha logrado ninguno de sus objetivos políticos declarados, al tiempo que exige un alto costo humano, sofocando el desarrollo de la economía cubana y dificultando la vida diaria de las familias cubanas”, dijo William LeoGrande, profesor de la American University y especialista en Cuba.
Como isla pequeña, Cuba se encuentra en una posición en la que depende del comercio para sobrevivir.
Como resultado de la prohibición completa del comercio con Estados Unidos, una estimación de 2021 del gobierno cubano encontró que el embargo le ha costado al país cerca de 144,000 millones de dólares.
Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, insistió en noviembre de 2025 que las sanciones causan un impacto negativo en todos los aspectos de la vida del país.
“La escasez de maquinaria esencial, repuestos, electricidad, agua, combustible, alimentos y medicinas, junto con la creciente emigración de trabajadores calificados —incluido personal médico, ingenieros y profesores—, tiene graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y el desarrollo”, advirtió Douhan después de terminar una visita oficial a Piba.