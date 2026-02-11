En qué consiste el embargo de EU contra Cuba y qué tiene que ver con su crisis actual

Las medidas estadounidenses contra la isla se endurecieron en las primeras semanas de 2026. El presidente Donald Trump emitió un decreto el 30 de enero en el que amenaza con aranceles a los países que venden petróleo a La Habana, y que asegura que Cuba representa una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense.

Este anuncio provocó enorme preocupación en la isla, que está sumida desde por lo menos hace cinco años en su peor crisis económica y enfrenta graves dificultades para cubrir sus necesidades de combustible y electricidad.

Hace semanas que no llega al país de 9.6 millones de habitantes ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, de acuerdo con expertos en seguimiento del transporte marítimo consultados por la AFP.

Trump ya había reforzado el embargo contra Cuba de manera considerable durante su primer periodo al frente de Estados Unidos, entre 2017 y 2021.

En esto consiste el bloqueo estadounidense contra la isla y las consecuencias que ha traído para la economía cubana.

¿Por qué Estados Unidos impuso un embargo a Cuba?

El 1 de enero de 1959, una unidad del ejército rebelde ingresó en La Habana, marcando el triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro y el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista.

Las relaciones entre el gobierno revolucionario y Estados Unidos han sido extremadamente tensas desde el inicio.

En 1960, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de 1,000 millones de dólares. Incluyó tierras y refinerías de azúcar en la isla.

Como medida de coerción, el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, impuso ese año el primer embargo sobre Cuba: prohibió las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto por medicinas y algunos alimentos.

El conjunto integral de sanciones que se reconoce hoy como el embargo fue formalizado por el presidente John F. Kennedy en 1962.