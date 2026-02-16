Un plan de Israel para registrar tierras en Cisjordania provoca rechazo de países árabes y europeos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que "condena enérgicamente" la decisión y que "rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como 'territorio público' bajo control de la fuerza de ocupación".

La cancillería de la Autoridad Palestina —que administra limitadamente este territorio ocupado— consideró que las nuevas medidas son "legalmente inválidas" y que equivalen al "inicio de facto de un proceso de anexión".

Egipto "condena en los términos más enérgicos" estos anuncios que representan "una escalada peligrosa destinada a consolidar el control israelí" en Cisjordania y una violación de los acuerdos internacionales, indicó el gobierno en X.

El rey Abdalá II de Jordania criticó este lunes las medidas, que calificó de "ilegales", y afirmó que buscan imponer una soberanía en territorio palestino para socavar los esfuerzos para restaurar la paz y que además exacerban el conflicto.

Igualmente, la diplomacia de Qatar denunció en X las medidas que equivalen a "una ampliación de los proyectos [de Israel] para privar al pueblo palestino de sus derechos".

La Unión Europea pidió a Israel que revoque su aprobación del proceso, ya que advirtió que se trata de "una nueva escalada" de medidas destinadas a ampliar el control israelí en Cisjordania ocupada.

"Reiteramos que la anexión es ilegal según el derecho internacional", añadió el portavoz de Relaciones Exteriores de la UE, Anouar El Anouni.

Hace una semana, Israel causó indignación al aprobar una serie de medidas que facilitan la compra de tierras por parte de colonos israelíes, incluida la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania.

Las medidas también permiten a las autoridades israelíes administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en X la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, y aseguró que buscan "poner orden en los procedimientos de registro de propiedad" y "resolver los litigios jurídicos".