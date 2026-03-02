¿Qué países tienen armas nucleares y qué papel juega Irán en el mapa mundial?

Reino Unido, a pesar de su participación en el Proyecto Manhattan, en el que Estados Unidos no compartió los resultados finales, la nación realizó su propio programa nuclear. En octubre de 1952, realizó su primera prueba en las Islas de Montebello, frente a la costa de Australia. Más tarde, en 1957, realizó su primera bomba de hidrógeno en la Operación Grapple.
Francia, por su parte, buscó su propia estrategia para mantener un estatus de potencia europea. En febrero de 1960, detonó su primera bomba atómica en el desierto del Sahara. China desarrolló y detonó su primera bomba en octubre de 1964.
India tardó poco más, en mayo de 1974, con su primera prueba nuclear subterránea en Pokharan, en el desierto de Rajastán, bajo el nombre código de “Buda Sonriente”. Décadas después, en 1998, realizó otras pruebas de un arma termonuclear. Esto provocó que Pakistán realizara operaciones de seis armas en respuesta a India.
En el caso de Israel, se reveló el programa nuclear en septiembre de 1986, a través de información filtrada por un técnico.
Finalmente, Corea del Norte anunció en octubre de 2006 sobre el éxito de pruebas nucleares.
Aumenta el desarrollo de armas
El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) dejó claro que la posibilidad de una nueva carrera armamentística nuclear era un evento más cercano.
En un comunicado explicó que Estados Unidos y Rusia emprendieron una “modernización de las armas existentes y agregan nuevas versiones", además de señalar que el número de ojivas nucleares operativas comenzaron a aumentar.
Y añadió las probabilidades de que Reino Unido, India, Pakistán y Corea del Norte aumentaran su arsenal con nueva tecnología.
"Aunque el total mundial de cabezas nucleares sigue disminuyendo a medida que se desmantelan gradualmente las armas de la era de la guerra fría, lamentablemente seguimos observando aumentos interanuales en el número de cabezas nucleares operativas", afirmó Dan Smith, director del SIPRI.
"Parece probable que esta tendencia continúe y probablemente se acelere en los próximos años, por lo que resulta extremadamente preocupante".
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país, el único miembro de la Unión Europea con este tipo de arsenal, aumentará su número de ojivas nucleares.
"Vivimos un periodo de ruptura, lleno de riesgos", dijo Macron en un discurso. "Esto justifica un endurecimiento de nuestro modelo de disuasión".
¿Irán tiene armas nucleares?
De acuerdo con un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores, "Irán aún no tiene un arma nuclear, pero tiene una larga historia de participar en la investigación secreta de armas nucleares en violación de sus compromisos internacionales".
Algunos analistas afirman que dicho país tiene conocimiento y la infraestructura capaz de producir un arma nuclear en poco tiempo en caso de que sus líderes decidan hacerlo.