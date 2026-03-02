Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán no está en la lista, ¿qué países tienen armas nucleares en 2026?

Estados Unidos y Rusia son los países con más armas nucleares, pero otras naciones también poseen un inventario considerable. Así está la distribución nuclear en el mundo.
lun 02 marzo 2026 12:53 PM
¿Qué países tienen armas nucleares y qué papel juega Irán en el mapa mundial?
En conjunto, China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos poseen más de 12.300 armas nucleares , la mayoría de las cuales son mucho más potentes que la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima, según ICAN. (PavelRodimov/Getty Images/iStockphoto)

Donald Trump anunció el sábado una operación militar en Irán con la justificación que los ataques de Estados Unidos e Israel eran necesarios para eliminar las "amenazas inminentes" de Teherán.

Irán "rechazó todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares", dijo Trump en un discurso en video de ocho minutos difundido en la plataforma Truth Social, una hora después de que comenzaron los ataques estadounidenses.

El presidente estadounidense volvió a justificar el lunes la ofensiva contra Irán con las mismas afirmaciones.

Publicidad

"Esta era nuestra última y mejor ocasión para atacar, lo que estamos haciendo ahora mismo, y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", declaró.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó este lunes que la institución no tiene "indicios" de que alguna instalación nuclear iraní haya sido dañada o alcanzada por los ataques estadounidenses e israelíes.

Recomendamos

expansion-daily-2-marzo-2026
Economía

Guerra en Oriente Medio golpeará la economía mundial con una fuerza de magnitud incierta

El embajador de Irán ante este organismo, Reza Najafi, afirmó que la justificación estadounidense era apenas "el pretexto para atacar e invadir".

La acusación no es nueva. Países occidentales señalan desde hace años a Irán de buscar desarrollar tecnología para dotarse de armas nucleares. Teherán niega tener tales ambiciones militares, pero insiste en su derecho a esta tecnología con fines civiles. Hasta el momento, no hay indicios claros de que este país cuente con armamento nuclear.

A pesar de que se han realizado avances para reducir el armamento nuclear desde la Guerra Fría, se considera que hay aproximadamente 12,241 ojivas (proyectiles) a principios de 2025, de acuerdo el informe Estado de las Fuerzas Nucleares Mundiales de la Federación de Científicos Estadounidenses (Federation of American Scientist, FAS).

Rusia y Estados Unidos son los países con mayor capacidad nuclear y poseen alrededor del 87% del inventario mundial de armas, y el 83% de las ojivas almacenadas disponibles de uso militar. Sin embargo, hay más naciones que tienen en su poder este tipo de armamento.

Países con armas nucleares en 2025

De acuerdo con el informe de FAS, actualmente nueve países tienen armas nucleares bajo su posesión a inicios del año, en el siguiente orden:

  1. Rusia (con un total de 5,459 armas nucleares)
  2. Estados Unidos (5,177)
  3. China (600)
  4. Francia (290)
  5. Reino Unido (225)
  6. India (180)
  7. Pakistan (170)
  8. Israel (90)
  9. Corea del Norte (50)
Publicidad

Para realizar este ranking, se considera la suma de ojivas almacenadas, de reserva y las desplegadas en misiles balísticos, en bases de bombardeos y bombas no tan estratégicas. Sin embargo, son aproximaciones ya que el número exacto de posesión por país son secretos nacionales muy bien guardados.

En ese sentido, Rusia tiene una estimación de 5,459 armas, seguido de Estados Unidos con 5,177. China está muy alejado de las dos potencias anteriores, con 600, seguido del resto de países del listado.

¿Puede Irán conseguir una bomba nuclear? Esto se sabe del uranio enriquecido
Internacional

Israel ataca las instalaciones nucleares de Irán, estas son las más importantes

¿Por qué estos países tienen armas nucleares?

La historia de las armas nucleares en estos países inicia durante la Segunda Guerra Mundial y continuó durante la Guerra Fría, de acuerdo con la Campaña internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), una coalición global civil que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2017.

Estados Unidos fue el primer país en desarrollar armas nucleares con el Proyecto Manhattan en 1942, una operación larga y secreta que se llevó a cabo en colaboración de Reino Unido y Canadá. En 1945, se realizó la primera prueba exitosa llamada Trinity, en Nuevo México, y durante el 6 y 9 de agosto de ese año, lanzaron dos bombas a Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

Esta operación derivó en que el país asiático se rindiera y pusiera fin a la guerra. Sin embargo, con ello inició una carrera armamentística nuclear a nivel global, a pesar de que la ONU pidió la eliminación de armas atómicas en 1946.

Rusia siguió con el desarrollo en una primera prueba conocida como “Primer Relámpago”, en Semipalatinsk, Kazajstán, en 1949. Este hecho convirtió a la potencia en ser el segundo país en probar con éxito un dispositivo nuclear.

Publicidad

Reino Unido, a pesar de su participación en el Proyecto Manhattan, en el que Estados Unidos no compartió los resultados finales, la nación realizó su propio programa nuclear. En octubre de 1952, realizó su primera prueba en las Islas de Montebello, frente a la costa de Australia. Más tarde, en 1957, realizó su primera bomba de hidrógeno en la Operación Grapple.

Francia, por su parte, buscó su propia estrategia para mantener un estatus de potencia europea. En febrero de 1960, detonó su primera bomba atómica en el desierto del Sahara. China desarrolló y detonó su primera bomba en octubre de 1964.

India tardó poco más, en mayo de 1974, con su primera prueba nuclear subterránea en Pokharan, en el desierto de Rajastán, bajo el nombre código de “Buda Sonriente”. Décadas después, en 1998, realizó otras pruebas de un arma termonuclear. Esto provocó que Pakistán realizara operaciones de seis armas en respuesta a India.

En el caso de Israel, se reveló el programa nuclear en septiembre de 1986, a través de información filtrada por un técnico.

Finalmente, Corea del Norte anunció en octubre de 2006 sobre el éxito de pruebas nucleares.

Aumenta el desarrollo de armas

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) dejó claro que la posibilidad de una nueva carrera armamentística nuclear era un evento más cercano.

En un comunicado explicó que Estados Unidos y Rusia emprendieron una “modernización de las armas existentes y agregan nuevas versiones", además de señalar que el número de ojivas nucleares operativas comenzaron a aumentar.

Y añadió las probabilidades de que Reino Unido, India, Pakistán y Corea del Norte aumentaran su arsenal con nueva tecnología.

"Aunque el total mundial de cabezas nucleares sigue disminuyendo a medida que se desmantelan gradualmente las armas de la era de la guerra fría, lamentablemente seguimos observando aumentos interanuales en el número de cabezas nucleares operativas", afirmó Dan Smith, director del SIPRI.

"Parece probable que esta tendencia continúe y probablemente se acelere en los próximos años, por lo que resulta extremadamente preocupante".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país, el único miembro de la Unión Europea con este tipo de arsenal, aumentará su número de ojivas nucleares.

"Vivimos un periodo de ruptura, lleno de riesgos", dijo Macron en un discurso. "Esto justifica un endurecimiento de nuestro modelo de disuasión".

¿Irán tiene armas nucleares?

De acuerdo con un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores, "Irán aún no tiene un arma nuclear, pero tiene una larga historia de participar en la investigación secreta de armas nucleares en violación de sus compromisos internacionales".

Algunos analistas afirman que dicho país tiene conocimiento y la infraestructura capaz de producir un arma nuclear en poco tiempo en caso de que sus líderes decidan hacerlo.

Tags

Política nuclear Estados Unidos Rusia China Guerra

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad