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No es la Tercera Guerra Mundial, pero los conflictos están en su nivel más alto en décadas

El mundo enfrenta un récord de conflictos activos, impulsados por tensiones geopolíticas y la proliferación de actores no estatales, en una etapa de creciente inestabilidad global.
mar 24 marzo 2026 05:55 AM
El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un área en los suburbios del sur de Beirut el 23 de marzo de 2026.
En Estados Unidos, el 45% de las personas que que es posible que una nueva gierra mundial ocurre en los próximos cinco a 10 años. (FOTO: IBRAHIM AMRO/AFP)

El estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como su impacto en los precios globales de los combustibles, reavivó la conversación sobre si ya dio inicio la Tercera Guerra Mundial, debido a que los intereses de numerosas grandes potencias están en juego y terceros están considerando sus próximos movimientos y haciendo declaraciones políticas.

El papa León XIV ha señalado en varias ocasiones que el mundo vive una “Tercera Guerra Mundial a pedazos”, en referencia a la guerra en la Franja de Gaza, calificada como un genocidio por organizaciones de derechos humanos y un grupo de expertos de Naciones Unidas, y la invasión de Rusia a Ucrania.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa a su contraparte rusa, Vladímir Putin, de haber dado inicio a una Tercera Guerra Mundial. “Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo… Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido”, dijo en una entrevista con BBC.

De acuerdo con una encuesta de YouGov realizada en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, entre el 41% y el 55% de las personas consultadas en cada país piensa que es probable que ocurra otra guerra mundial en los próximos 5-10 años. En Estados Unidos el 45% de los encuestados comparte esta opinión.

¿Por qué no estamos ante una Guerra Mundial?

Sin embargo, historiadores y especialistas en conflictos rechazan que la situación actual en el mundo se trate de un conflicto equivalente a una Guerra Mundial.

“Estamos ante un conflicto regional muy serio y grave, que puede escalar con implicaciones políticas, humanitarias, económicas, comerciales, tecnológicas, que puede vincularse con otros conflictos, como la guerra en Ucrania o la guerra en Sudán, pero no es una Guerra Mundial en el sentido clásico”, dijo Miguel Aguirre, investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), a la DW.

Los conflictos actuales no constituyen una guerra total entre estados industrializados, la escala de los enfrentamientos sigue siendo limitada, y las consecuencias, aunque graves, aún no son sistémicas.

Además, también el número de muertes en los conflictos, aunque alto, es incomparable con las provocadas por las Guerras Mundiales. De acuerdo con Our World in Data, 7 millones de soldados murieron durante la Primera Guerra Mundial, mientras que en la Segunda Guerra Mundial murieron 21 millones de combatientes.

“Tres cuartas partes de todas las muertes de guerra desde 1800 ocurrieron solo en estas dos guerras”, indica Our World in Data.

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En la Guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, han muerto entre 275,000 y 325,000 soldados rusos y entre 100,000 y 140,000 combatientes ucranianos, de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacional (CSIS), un think tank basado en Washington.

Sin embargo, el número de conflictos en el mundo aumenta. El mundo enfrenta una etapa de inestabilidad vinculada a la lucha por el futuro del orden internacional, principalmente a la pelea por la hegemonía global entre Estados Unidos y China.

La era del conflicto

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El número de conflictos armados en el mundo ha ido creciendo en los últimos años: 2024 marcó un récord en el número de frentes abiertos en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con algunas estimaciones, este año se registraron 61 conflictos armados en 36 países, una cifra significativamente superior al promedio de las tres décadas anteriores.

“Desde hace tiempo, los conflictos se han disparado en todo el mundo. Han estallado graves guerras con una frecuencia terrible”, indica el International Crisis Group, una organización dedicada a la prevención y la solución de conflictos.

La Organización de las Naciones Unidas, creada al final de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz, advirtió que el mundo se encuentra en la actualidad en una “era de conflictos y violencia”.

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“A nivel mundial, el número absoluto de muertes en las guerras ha venido disminuyendo desde 1946. Sin embargo, los conflictos y la violencia van en aumento, y la mayoría de los conflictos actuales se libran entre agentes no estatales, como milicias políticas, grupos terroristas internacionales y grupos delictivos”, advirtió la ONU.

El Crisis Group también advierte que los conflictos en la actualidad no se resuelven del todo. Los acuerdos de paz más recientes han dado lugar a treguas inestables o que han traído la calma solo si una de las partes prevaleció.

“Acuerdos de paz integrales como los que lograron apaciguar una serie de conflictos en la década de 1990 y principios de la de 2000 han sido en su mayor parte esquivos desde entonces. En un momento de cambio global, pocos beligerantes estarán interesados en llegar a acuerdos duraderos con sus rivales cuando los vientos geopolíticos pueden cambiar y surgir una oportunidad de liquidarlos”, indica la organización.

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Irán Estados Unidos Conflictos armados

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