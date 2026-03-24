No es la Tercera Guerra Mundial, pero los conflictos están en su nivel más alto en décadas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa a su contraparte rusa, Vladímir Putin, de haber dado inicio a una Tercera Guerra Mundial. “Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo… Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido”, dijo en una entrevista con BBC.

De acuerdo con una encuesta de YouGov realizada en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, entre el 41% y el 55% de las personas consultadas en cada país piensa que es probable que ocurra otra guerra mundial en los próximos 5-10 años. En Estados Unidos el 45% de los encuestados comparte esta opinión.

¿Por qué no estamos ante una Guerra Mundial?

Sin embargo, historiadores y especialistas en conflictos rechazan que la situación actual en el mundo se trate de un conflicto equivalente a una Guerra Mundial.

“Estamos ante un conflicto regional muy serio y grave, que puede escalar con implicaciones políticas, humanitarias, económicas, comerciales, tecnológicas, que puede vincularse con otros conflictos, como la guerra en Ucrania o la guerra en Sudán, pero no es una Guerra Mundial en el sentido clásico”, dijo Miguel Aguirre, investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), a la DW.

Los conflictos actuales no constituyen una guerra total entre estados industrializados, la escala de los enfrentamientos sigue siendo limitada, y las consecuencias, aunque graves, aún no son sistémicas.

Además, también el número de muertes en los conflictos, aunque alto, es incomparable con las provocadas por las Guerras Mundiales. De acuerdo con Our World in Data, 7 millones de soldados murieron durante la Primera Guerra Mundial, mientras que en la Segunda Guerra Mundial murieron 21 millones de combatientes.

“Tres cuartas partes de todas las muertes de guerra desde 1800 ocurrieron solo en estas dos guerras”, indica Our World in Data.