Colombia elegirá presidente entre dos proyectos de economía opuestos

El crecimiento económico moderado, de apenas 2% durante el gobierno Petro, el deterioro de las finanzas públicas, con una deuda de 64% del PIB y el segundo déficit fiscal más grande, la informalidad persistente del mercado laboral y la vulnerabilidad de Colombia ante el cambio climático, son los principales problemas que el próximo habitante de la Casa de Nariño enfrentará.

“Los candidatos, afortunadamente, diría yo, en las últimas semanas intentaron dar como una imagen un poco más precisa de lo que ellos planean hacer para reactivar el crecimiento económico en Colombia. Son dos caminos que son bastante distintos entre dos candidatos”, dice Stellian en entrevista con Expansión.

Para lograrlo, los dos candidatos apuestan por fórmulas muy distintas. Cepeda apuesta por un crecimiento impulsado desde el Estado, con una revolución agraria, mientras que De la Espriella propone la reducción de la participación estatal para favorecer las actividades productivas.

Continuar la línea de Petro

Cepeda propone continuar la línea del primer gobierno izquierdista de Colombia, que llevó la pobreza a mínimos históricos, un 28% el año pasado según la autoridad estadística. Unas 1.8 millones de personas salieron de la pobreza entre 2024 y 2025 en el país más desigual de Latinoamérica, según el Banco Mundial.

Para impulsar la economía, Cepeda buscará convertir a Colombia en una despensa agroalimentaria mundial, potenciando la economía campesina y popular. Propone reformar la Ley 80 para permitir que organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal sean contratistas directos del Estado.

El senador confía en la capacidad del Estado para coordinar a los actores públicos y privados, especialmente en las zonas rurales, con el fin de impulsar el sector agropecuario y favorecer el turismo.