Colombia elegirá presidente entre dos proyectos de economía opuestos

Para que este proyecto tenga éxito, Cepeda deberá atraer personal con experiencia y formación capaz de diseñar modelos de intervención económica adecuados, señala el académico de la PUJ.
Para reducir el gasto público, el candidato izquierdista propone implementar una política de austeridad republicana, que implicará la reducción de salarios y lujos de la alta burocracia para dirigir esos recursos al bienestar ciudadano.
Menos Estado
El candidato de la derecha promete que llevará a la economía colombiana a crecer 7% anual. Para ello, propone un enorme recorte en el gasto público.
Admirador del presidente argentino Javier Milei, De la Espriella promete reducir el tamaño del Estado en un 40% y un recorte drástico de 70 billones de pesos. Busca alcanzar un superávit primario en el corto plazo mediante la eliminación de agencias redundantes y nóminas paralelas.
“Quien "prometa disminuir el gasto se va a encontrar con una realidad muy difícil", dijo Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a la agencia AFP.
Seguidores de Cepeda han anunciado protestas si se restringe la educación gratuita, aumenta el desempleo o frenan los históricos aumentos del salario mínimo.
Además de las protestas, un recorte drástico del Estado también implica riesgos para la economía, dice Stellian.
“En el caso de reducir tamaño del Estado, de pronto esto podría perjudicar los fondos públicos y eso podría perjudicar para las actividades productivas”, indica.
Propone reducir los trámites administrativos y bajar los impuestos con el propósito de generar una mayor confianza que impulse la economía.
Fracking sí o fracking no
Para recuperar las arcas del Estado, De la Espriella quiere reanudar la exploración de petróleo, suspendida por Petro para priorizar la transición hacia energías limpias ante la amenaza del cambio climático.