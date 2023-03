Tecnología y colaboración humana para crear capacidades exponenciales

La mirada de los analistas del mercado y de las empresas pioneras en innovación está yendo hacia el concepto de Augmented Human. Se basa en la incorporación de tecnologías que les permitan a las personas ser más productivas, desarrollar nuevas habilidades y crear capacidades exponenciales. En una primera instancia, tecnologías como machine learning y aquellas que permiten crear espacios de trabajo hiperconectados y fluidos pueden contribuir a reducir tareas repetitivas liberando tiempo a las personas para enfocarse en lo que realmente deben hacer, ahorrar tiempo en la búsqueda y acceso a la información necesaria para trabajar y acelerar el análisis de datos, entre otros.

Pero en un segundo paso, Augmented Human va más allá; y esto incluye desde wearables con tecnologías inmersivas como realidad aumentada y realidad virtual, hasta la de chips, biometría y más. En cuanto al potencial de esta tendencia, Gartner considera que este año el 30% de las compañías reemplazará el concepto de “Traiga su propio dispositivo” (BYOD) por “Traiga su propia Mejora” (BYOE) e impulsará a que las personas incluyan en sus ámbitos de trabajo tecnologías que ya los potencian en su vida no laboral (Gartner, Top 10 Strategic Predictions for 2020 and Beyond). IDC , por su parte, proyecta que para 2025 el mercado europeo de Augmented Human alcanzará una inversión de 100,000 millones (IDC, European Companies Will Spend 100 Billion Dollars in Human Augmentation).

En Latinoamérica, IDC prevé para este año un crecimiento del 32% en la inversión en tecnologías como inteligencia artificial, aprendizaje automático, automatización y robótica. Podríamos pensar que, si bien Augmented Human es algo aún latente, vamos por ese camino (IDC, El gasto en TI en América Latina superará el crecimiento del PIB en 2023).

Nos quedará esperar y ver cómo evoluciona esta tendencia, pero es importante conocerla y comenzar a identificar tecnologías que junto con la colaboración humana pueden llevar a los empleados y al negocio hacia un nuevo nivel. Sobre todo en el contexto actual donde la competencia y la necesidad de velocidad y agilidad son clave para destacarse en todos los sectores.

Imaginarse un mundo de personas con super capacidades puede sonar a ciencia ficción. Pero ¿no hay muchos avances tecnológicos que ya son parte de nuestra vida que en algún momento nos parecieron salidos de una película?