La escritura no desaparecerá, solo evolucionará

La preocupación por el futuro de la escritura, tanto en el estudio como en la práctica, es algo con lo que nos encontramos a diario entre la comunidad de académicos. Algunos creen que la escritura desaparecerá debido a la gran presencia de la Inteligencia Artificial (IA) en nuestras vidas. Y, verdaderamente, puede que la escritura tal como la conocemos ya no exista, pero no desaparecerá, solo evolucionará. Como evolucionó de la piedra al papel y del papel a la máquina de escribir, luego a la computadora. La IA no vino a llevarse los vestigios de redacción creativa, vino a plantear nuevos desafíos para redireccionarla y adecuarla a las nuevas generaciones de nativos digitales.