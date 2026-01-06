Invertir en 2026, entre la gestión del riesgo y los catalizadores coyunturales

Los instrumentos de bajo riesgo emitidos por el gobierno mantendrán atractivo en un ciclo de tasas descendentes. A la par, sectores vinculados a infraestructura, logística y turismo entrarán a una dinámica excepcional impulsada por la Copa Mundial 2026, un evento que trascenderá lo deportivo para convertirse en un motor de ingresos, consumo y flujo operacional para industrias específicas. Aeropuertos, hotelería, comercio de proximidad, estadios y medios de comunicación se beneficiarán de un entorno de alta demanda temporal, con efectos tangibles sobre sus estados financieros.

Los aeropuertos consolidarán mayores ingresos no solo por tránsito, sino por consumo en terminales, servicios comerciales y movilidad asociada al turismo. En hotelería, las tasas de ocupación cercanas al máximo habilitarán modelos más rentables de gestión tarifaria. El comercio cotidiano, apalancado en presencia territorial y capilaridad, observará un incremento natural del flujo y del gasto promedio. Los estadios monetizarán asistencia, experiencias, eventos asociados y actividades conexas, como el entretenimiento deportivo. Los medios, por su parte, competirán por el activo más valioso de la economía digital: la atención; transformando audiencias en ingresos publicitarios y plataformas en activos estratégicos.

Así, infraestructura, medios y marcas vinculadas a la Copa Mundial aprovecharán la exposición global para fortalecer su posicionamiento y generar retornos atractivos. Ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México se preparan para recibir una ola de visitantes que detonará proyectos de infraestructura hotelera, transporte y entretenimiento. La inversión en estos rubros no solo generará rentabilidad inmediata, sino que también consolidará capacidades de largo plazo para posicionar al país como destino competitivo. En paralelo, el mercado inmobiliario seguirá fortaleciéndose, impulsado por la expansión de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), instrumentos que combinan rendimientos estables con exposición al sector real.

La manufactura seguirá siendo otro pilar del crecimiento, aunque no exento de riesgos. La renegociación del T-MEC podría redefinir las reglas del comercio norteamericano, afectando costos y competitividad en ramas clave. Sin embargo, la posición geográfica y la base industrial del país continúan siendo ventajas estratégicas que respaldan la atracción de inversión extranjera directa. De manera complementaria, los sectores de tecnología, automatización e inteligencia artificial se consolidan como apuestas de futuro, esenciales para mantener la productividad y la competitividad en la economía digital.