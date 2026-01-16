En el último segundo del último partido de la temporada regular de la NFL, entre los Acereros de Pittsburg y los Cuervos de Baltimore, el 4 de enero, dejó enseñanzas para las empresas.
Enseñanzas empresariales del deporte
El equipo de Baltimore tenía la oportunidad de ganar el encuentro para meterse a la postemporada con anotar un gol de campo de 44 yardas, una distancia alcanzable para esos equipos. El pateador novato, Tyler Loop, falló el intento en un momento de máxima presión.
¿Qué enseñanzas deja esta falla para un ejecutivo empresarial?
En un negocio, como en los deportes, siempre hay la presión por tomar decisiones y ejecutarlas con toda precisión para alcanzar el resultado esperado. En un estadio está la presión de los aficionados, y en una empresa está la de los jefes por alcanzar las metas de desempeño.
Al ingresar como gerente de comunicación en una empresa trasnacional, tuve el reto de desarrollar un corto video de inducción para nuevos colaboradores, para presentarlo en una cercana reunión ejecutiva; el guion debía ser autorizado por cada vicepresidente, quienes querían sólo destacar su trabajo más que su contribución al logro de los objetivos de la empresa. Con esa presión, tomé la decisión de redactar el guion pensando en atraer talento y no en satisfacer egos. El resultado fue del agrado de todos los directivos aunque no participaron en el guion.
Otra enseñanza se relaciona con la confianza en el talento joven, lo que se relaciona con los procesos de selección y reclutamiento. Tanto en los deportes como en los corporativos, se buscan jóvenes con talento demostrado para desarrollarlos con un plan de carrera. El talento no los exime de cometer errores ante situaciones que, aunque probables, pueden variar inesperadamente. Pero no sólo el novato puede fallar: en una jugada previa, el experimentado pateador de los acereros, Chris Boswell, también falló un fácil punto extra de 33 yardas. Tanto Loop como Boswell fueron víctimas del mismo factor conocido pero cambiante: la fuerza y dirección del viento.
Lo importante, tanto en el deporte como en un corporativo, es confiar y dar responsabilidades a los jóvenes talentos, pero con la mentoría de sus formadores para prevenir fallas y que, de cada posible error, obtengan un aprendizaje.
Los equipos deportivos entrenan continuamente jugadas que parecen sencillas pero que exigen precisión en su ejecución. Un gol de campo de 44 yardas es técnicamente alcanzable para esos jugadores, pero demanda ensayos continuos. En las empresas también es importante la inversión en una constante capacitación, incluso en tareas que parecen rutinarias, porque en momentos críticos esas rutinas marcan la diferencia.
Dos últimos aprendizajes: Tanto los Acereros como los Cuervos, tradicionales rivales como las Chivas y las Águilas en México, tuvieron una temporada regular inconsistente y pusieron su pase a la postemporada hasta el último juego; el resultado final dependió de un solo hombre. En algunas empresas, muchas veces se pone el logro de los objetivos de negocio en una sola área de la que se espera subsane las deficiencias de otras.
En mi experiencia en la empresa trasnacional, en la revisión anual del desempeño, la Vicepresidencia de Ventas decía que, si bien no lograban un incremento por arriba de la cuota, las ventas no habían caído; por su lado, la Vicepresidencia de Mercadotecnia clamaba que si no fuera por sus campañas, las ventas habrían disminuido; en tanto la vicepresidencia de finanzas culpaba a ambas por los resultados.
Tanto en los deportes como en las empresas se debe fortalecer el trabajo en equipo por encima de egos y soberbias. El triunfo o el fracaso es de todos todo el tiempo, no sólo en el partido final con la esperanza de no fallar, y en ello tiene todo que ver el involucramiento del entrenador o del presidente o director general de la empresa.
Finalmente, el error del novato Loop tuvo un fuerte impacto emocional para él; al fallar se mostró visiblemente afectado desplomándose por la conmoción del error, y de inmediato recibió mensajes ofensivos y ataques en redes sociales. Lo importante es que reconoció su responsabilidad (“Simplemente le pegué mal al balón”) y que el hasta ese momento todavía entrenador, John Harbaugh, de inmediato lo arropó y respaldó ante las críticas que surgieron en redes sociales, y que el cuerpo técnico y sus compañeros le brindaron apoyo tanto en el vestidor como ante la prensa.
En los negocios, los fracasos deben verse como oportunidades de aprendizaje y no como finales definitivos. Reconocer el fallo es el primer paso para recuperar la confianza y lograr resiliencia, lo cual, con un liderazgo efectivo, es crucial en un entorno cada vez más incierto y dinámico. Aceptar las fallas permite aprovechar oportunidades que surgen de estas dificultades.
La falla del gol de campo del novato Tyler Loop en el Ravens vs Steelers enseña que la presión, la preparación y la resiliencia son tan decisivas en los negocios como en el deporte. Un solo error puede definir un resultado, pero también abre oportunidades de aprendizaje sobre gestión de riesgos, confianza en los novatos y cultura organizacional.
_____
Nota del editor: Mario Maraboto Moreno es Licenciado en Periodismo por la UNAM. Investigador Asociado en la Universidad de Carolina del Norte. Autor del libro "Periodismo y Negocios. Cómo vincular empresas con periodistas". Consultor en Comunicación, Relaciones Públicas y situaciones especiales/crisis desde 1991. Escríbele a su correo mmarabotom@gmail.com y síguelo en X como @mmaraboto . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión