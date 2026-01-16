Enseñanzas empresariales del deporte

El equipo de Baltimore tenía la oportunidad de ganar el encuentro para meterse a la postemporada con anotar un gol de campo de 44 yardas, una distancia alcanzable para esos equipos. El pateador novato, Tyler Loop, falló el intento en un momento de máxima presión.

¿Qué enseñanzas deja esta falla para un ejecutivo empresarial?

En un negocio, como en los deportes, siempre hay la presión por tomar decisiones y ejecutarlas con toda precisión para alcanzar el resultado esperado. En un estadio está la presión de los aficionados, y en una empresa está la de los jefes por alcanzar las metas de desempeño.

Al ingresar como gerente de comunicación en una empresa trasnacional, tuve el reto de desarrollar un corto video de inducción para nuevos colaboradores, para presentarlo en una cercana reunión ejecutiva; el guion debía ser autorizado por cada vicepresidente, quienes querían sólo destacar su trabajo más que su contribución al logro de los objetivos de la empresa. Con esa presión, tomé la decisión de redactar el guion pensando en atraer talento y no en satisfacer egos. El resultado fue del agrado de todos los directivos aunque no participaron en el guion.