El nuevo compañero de trabajo que no puedes ver

Ese caso, aparentemente aislado, ilustra el dilema que muchas compañías enfrentarán pronto: la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una herramienta auxiliar para convertirse en una “compañera de trabajo” que atiende clientes, aprueba devoluciones, responde correos y ejecuta acciones dentro de tus propios sistemas. Pero mientras sus resultados se ven en pantalla, sus errores se sienten en reputación y en los resultados del negocio.

Durante el último año he escuchado a varios ejecutivos preguntar si los agentes son solo una moda. Mi respuesta es que no: son útiles, pero también riesgosos. Según Gartner, menos del 5% de las aplicaciones empresariales tendrán agentes autónomos en 2025; pero en 2026 ese porcentaje podría subir a 40% . McKinsey también apunta que el potencial de productividad es inmenso, pero advierte que solo se materializa cuando se rediseñan los flujos de trabajo, no cuando simplemente se “pega” un agente a un proceso que ya estaba roto.

Lo que está en juego no es la capacidad tecnológica, sino la responsabilidad organizacional. Cuando un analista humano se equivoca, hay un jefe que da la cara. ¿Y cuándo lo hace un agente? ¿Quién responde si actualiza mal un contrato, aprueba un reembolso indebido o hace una promesa comercial que tu empresa no puede cumplir?

Muchos líderes todavía piensan en estos sistemas como hojas de cálculo: útiles, pero impersonales. Sin embargo, cuando están conectados a canales públicos o automatizan decisiones operativas, ya no son neutrales. Son parte activa del rostro de tu empresa. Ignorar eso es prepararse para fallar en público.

La buena noticia es que las empresas pueden adelantarse a estos dilemas. No necesitan esperar una nueva norma o regulación para empezar a establecer límites claros y estructuras para dar seguimiento. En este nuevo entorno, cada agente desplegado en producción debería tener un responsable con nombre y apellido. No se trata de un rol técnico, sino de una función de liderazgo: alguien que apruebe el alcance de las tareas, documente su comportamiento y dé seguimiento a sus decisiones como si se tratara de un miembro más del equipo.