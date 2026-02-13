Más allá del resultado del juego y del espectáculo de medio tiempo, como el de Benito “Bad Bunny” Martínez Ocasio, un Súper Tazón (SB, por sus siglas en inglés) puede enseñar, especialmente a los emprendedores que inician, a realizar eventos controlados y rentables.
Enseñanzas empresariales de los Súper Tazones
¿Qué ha hecho del SB un evento visto por millones de personas en el mundo en el que vale la pena invertir millones de dólares en un comercial de 30 segundos? Algunas ideas:
Antes de 2018, la sede del SB se definía luego de que la NFL revisara las propuestas presentadas por las ciudades interesadas en realizarlo, pero a partir de ese año, la liga preselecciona algunas sedes a las que solicita propuestas, y decide hasta con 4 o 5 años de anticipación cada sede, considerando mercados que maximicen control operativo y un buen retorno económico, reduciendo exposición financiera.
De esta forma, cada sede tiene tiempo suficiente para una planificación logística y de seguridad, estimar la inversión en infraestructura (estadios, transporte, hoteles), desarrollar una narrativa y estrategias de mercadotecnia para posicionar a la ciudad y, por supuesto, lograr una fuerte activación económica local mediante turismo y contratos de prestación de servicios.
Por ejemplo, el SB LIX, celebrado en Nueva Orleans el año pasado, generó poco más de 1,000 millones de dólares en actividad económica en Louisiana, impulsó alrededor de 10,000 empleos temporales y permanentes relacionados con turismo, servicios y logística, y fortaleció su economía gracias a la demanda de hoteles, restaurantes, transporte, etc., además de dejar capacidad instalada para futuros eventos.
Un emprendedor que quiera desarrollar algún evento para posicionar su negocio puede considerar algunos factores como lo hace la NFL. Lo primero, pensar en las audiencias a quienes será dirigido, a fin de poder determinar cuál sería la mejor sede para llevarlo a cabo; paralelamente, definir si requerirá incorporar a algún socio clave que pueda resultar atractivo para sus invitados o que pueda colaborar como patrocinador.
De igual forma, será importante, crear la narrativa y desarrollo del evento, minuto a minuto, considerando temas como: permisos, seguridad, instalaciones eléctricas, sonido, iluminación y respaldos en caso de que algo no funcione adecuadamente. Vale recordar que en el SB XLVII en Nueva Orleans (2013) se presentó una falla técnica que dejó el juego en total obscuridad durante 20 minutos.
Por otro lado, la mercadotecnia del Súper Tazón se basa en emocionalidad, multicanalidad, experiencias inmersivas y segmentación inteligente, para crear conversación global. En tanto en un SB se generan spots de TV con narrativas emotivas y celebridades, un emprendedor, sin los recursos de las grandes marcas, puede aplicar las estrategias del Súper Tazón en versión “low‑cost” pero altamente creativas, aprovechando más la autenticidad y la cercanía con su público por sobre el gasto masivo.
En lugar de la publicidad premium del SB, el emprendedor ´puede promover el evento a través del storytelling en redes sociales, con un video breve que narre su historia y la de su emprendimiento. El Súper Tazón LI (2017) empleo historias de resiliencia en contenidos publicitarios previos para dejar ver que, incluso en escenarios casi imposibles, la resiliencia, disciplina y confianza en procesos pueden revertir resultados adversos. Tal fue el caso del sorpresivo triunfo de los Patriotas sobre los Halcones de Atlanta, luego de ir abajo 28–3 en el tercer cuarto.
En tanto el SB tiene claramente segmentadas sus audiencias, el emprendedor deberá enfocarse en nichos específicos a través de mensajes puntuales para cada grupo de interés, a través de Lives en Instagram o TikTok. Asimismo, puede lograr viralidad previa con creatividad y algo de humorismo por medio de memes o dinámicas que la gente quiera compartir, o como una alternativa de reforzamiento posterior al evento. La NFL convierte cada SB en un fenómeno cultural con campañas, celebridades y contenido exclusivo; el emprendedor tiene que invertir en narrativa y contenido para llamar la atención hacia su producto o servicio.
Las ediciones más recientes del SB mostraron la importancia de la creatividad publicitaria y la preparación para escalar digitalmente a través del storytelling y el uso de la inteligencia artificial en la promoción y operaciones. La clave para el emprendedor está en preparar contenidos socialmente sensibles previo al evento a través de las redes sociales. Los anuncios del Súper Tazón enseñan a invertir en narrativa y celebridades; el emprendedor puede apoyarse en micro influencers locales y una historia emocional ligada al entorno en donde se ubican sus instalaciones u oficina.
En resumen: Un evento promocional bien planificado y ejecutado transmite profesionalismo, aumenta la confianza en la marca y genera beneficios tangibles y estratégicos como: conciencia y atracción de más asistentes, fortalece la confianza y la lealtad por el contacto cara a cara, y ayuda a posicionar el negocio como innovador y confiable, creando una impresión duradera en la mente de los asistentes. Además, los asistentes interesados se convierten en clientes potenciales, y el evento facilita cerrar ventas en un ambiente positivo.
Un recordatorio final para emprendedores: los grandes logros nacen de la resiliencia frente a la adversidad.
_____
Nota del editor: Mario Maraboto Moreno es Licenciado en Periodismo por la UNAM. Investigador Asociado en la Universidad de Carolina del Norte. Autor del libro "Periodismo y Negocios. Cómo vincular empresas con periodistas". Consultor en Comunicación, Relaciones Públicas y situaciones especiales/crisis desde 1991. Escríbele a su correo mmarabotom@gmail.com y síguelo en X como @mmaraboto . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
