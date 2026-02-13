Enseñanzas empresariales de los Súper Tazones

¿Qué ha hecho del SB un evento visto por millones de personas en el mundo en el que vale la pena invertir millones de dólares en un comercial de 30 segundos? Algunas ideas:

Antes de 2018, la sede del SB se definía luego de que la NFL revisara las propuestas presentadas por las ciudades interesadas en realizarlo, pero a partir de ese año, la liga preselecciona algunas sedes a las que solicita propuestas, y decide hasta con 4 o 5 años de anticipación cada sede, considerando mercados que maximicen control operativo y un buen retorno económico, reduciendo exposición financiera.

De esta forma, cada sede tiene tiempo suficiente para una planificación logística y de seguridad, estimar la inversión en infraestructura (estadios, transporte, hoteles), desarrollar una narrativa y estrategias de mercadotecnia para posicionar a la ciudad y, por supuesto, lograr una fuerte activación económica local mediante turismo y contratos de prestación de servicios.

Por ejemplo, el SB LIX, celebrado en Nueva Orleans el año pasado, generó poco más de 1,000 millones de dólares en actividad económica en Louisiana, impulsó alrededor de 10,000 empleos temporales y permanentes relacionados con turismo, servicios y logística, y fortaleció su economía gracias a la demanda de hoteles, restaurantes, transporte, etc., además de dejar capacidad instalada para futuros eventos.

Un emprendedor que quiera desarrollar algún evento para posicionar su negocio puede considerar algunos factores como lo hace la NFL. Lo primero, pensar en las audiencias a quienes será dirigido, a fin de poder determinar cuál sería la mejor sede para llevarlo a cabo; paralelamente, definir si requerirá incorporar a algún socio clave que pueda resultar atractivo para sus invitados o que pueda colaborar como patrocinador.

De igual forma, será importante, crear la narrativa y desarrollo del evento, minuto a minuto, considerando temas como: permisos, seguridad, instalaciones eléctricas, sonido, iluminación y respaldos en caso de que algo no funcione adecuadamente. Vale recordar que en el SB XLVII en Nueva Orleans (2013) se presentó una falla técnica que dejó el juego en total obscuridad durante 20 minutos.