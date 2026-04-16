¿Quién se sienta en la silla del CEO? El costo oculto de liderar desde la herida

Este fenómeno se ve más de lo que se reconoce y se manifiesta de formas tan diversas como la personalidad misma. No solo aparece en el líder que se vuelve territorial cuando alguien destaca; también se manifiesta en quién se paraliza ante la toma de decisiones por exceso de análisis, en quién evita conversaciones difíciles para mantener una aparente armonía o en quién exige que todo se haga “a su modo” al punto que termina asfixiando la creatividad de su equipo.

Cuando una persona lidera desde la herida, no responde al presente. Reacciona desde historias que se activan y desde mecanismos de adaptación que alguna vez fueron necesarios, pero que hoy distorsionan la forma en que percibe, decide y se relacionan.

Y esto no es solo un tema de carácter, es un problema de liderazgo. Porque cuando no somos conscientes de lo que nos habita, eso termina dirigiendo nuestras decisiones e inevitablemente nuestros resultados.

Ahí es donde aparece el costo oculto de ignorar la historia emocional que nos habita, eso que muchas veces se resume en lo que llamamos el niño interior: decisiones tomadas desde el miedo en lugar de la claridad, relaciones deterioradas por reacciones automáticas, equipos que se adaptan a la emocionalidad del líder en lugar de alinearse con una visión común y culturas organizacionales que terminan normalizando la desconexión.

Porque el problema no es solo lo que un líder hace, es desde dónde lo hace. Liderar no elimina la historia personal, la expone.

Y es precisamente ahí donde esta conversación deja de ser incómoda para volverse relevante.

Durante años hemos hablado de habilidades técnicas, de liderazgo estratégico, de inteligencia emocional, pero pocas veces llevamos la conversación a un lugar más profundo: el estado interno desde el cual una persona habita su rol, especialmente en esos momentos donde deja de reaccionar estratégicamente y empieza a reaccionar automáticamente.

Hoy, las principales escuelas de negocio están coincidiendo en algo: el mayor diferencial de un líder no está en su conocimiento o experiencia, sino en su capacidad de gestionarse a sí mismo.