Por eso ahorrar para el retiro cuesta. Por eso endeudarse se siente fácil. Por eso comprar algo en tres clics puede ser más atractivo que esperar, comparar o renunciar. El problema no es que seamos flojos, irresponsables o incapaces de pensar. El problema es que nuestro cerebro no fue diseñado para resistir una arquitectura digital y comercial que nos ofrece recompensas inmediatas todo el tiempo.
Walter Mischel lo ilustró con el famoso experimento del malvavisco: la capacidad de postergar una recompensa se vinculó, años después, con mejores resultados en distintos aspectos de la vida. Anna Lembke, desde otra mirada, habla en Dopamine Nation de una sociedad sobreestimulada, donde cada vez necesitamos más estímulos para sentir satisfacción.
Ahí está el punto: no solo queremos todo rápido; además nos sentimos culpables si no lo conseguimos rápido.
La economía de lo instantáneo se ve en muchos lugares, pero quizá uno de sus síntomas más claros es el auge del “compra ahora, paga después”. Antes, el crédito solía asociarse con decisiones grandes: una casa, un coche, un negocio, quizá una emergencia. Hoy también aparece en compras pequeñas, cotidianas, impulsivas. Se divide el presente en pagos aparentemente manejables, pero se llena el futuro de compromisos invisibles.
La gran paradoja es que vivimos en la era de la gratificación inmediata, pero los grandes retos de esta generación son profundamente de largo plazo: retiro, vivienda, salud mental, cambio climático, precariedad laboral, longevidad, automatización y reconversión profesional. Nunca habíamos necesitado pensar tanto en el futuro justo cuando más entrenados estamos para escapar de él.
El caso del retiro es brutal. La vida financiera nos exige tomar decisiones durante décadas: ahorrar, invertir, construir patrimonio, protegernos, planear. Pero el entorno nos empuja a vivir en modo presente permanente. Hoy compro. Hoy pago después. Hoy me distraigo. Hoy resuelvo. Mañana vemos.
¿Y qué pasa cuando ese “mañana vemos” se convierte en una estrategia de vida?
Pasa que llegamos tarde a decisiones que necesitaban tiempo. Tarde al ahorro. Tarde a la inversión. Tarde a la prevención. Tarde al cuidado de la salud. Tarde a la construcción de habilidades. Tarde a preguntarnos qué tipo de vida queremos sostener en el futuro.
La economía de lo instantáneo no es solo comprar rápido: es vivir con la sensación de que todo debe resolverse ya. Que si no tengo éxito rápido, voy tarde. Que si no contesto rápido, quedo mal. Que si no compro hoy, me lo pierdo. Que si no produzco, no valgo.