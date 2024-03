En México, según datos del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), recabados por la investigadora Tania Beltrán, hasta 2023 se registraron 3.6 millones de empleos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), de los cuales el 87.1% son ocupados por hombres y el 12.9% por mujeres.

Rocha resalta que si bien cada vez más mujeres son parte de este tipo de carreras, el avance ha sido “muy lento”, además de que no hay una mayoría en puestos de liderazgo. De las 447,000 mujeres en empleos STEM en el país, 35.3% son auxiliares y técnicas en ciencias exactas, el 13.2% son profesionistas en sistemas computaciones, mientras que el 12.8% son coordinadoras y jefas en área de producción y tecnología.

Los roles de género impiden el crecimiento profesional

Mariana Costa, quien también es cofundadora de Laboratoria, menciona que una de las principales problemáticas que no permiten el desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional es la carga desigual de los cuidados, pues “aún llevamos la mayoría de las responsabilidades domésticas, lo cual nos aleja de crecer en rubros más competitivos”.

Según el estudio de McKinsey Regaining the broken rung on the career ladder for women in technical roles, de 2022, en todas las industrias y todos los roles, las mujeres son promovidas a paso más lento que los hombres, pues sólo en una de cada 10 compañías el puesto de gerente o director principal lo ocupa una mujer.