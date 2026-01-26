Los usuarios pierden objetos con frecuencia, pero muchos no se despegan de su celular, lo que permite el desarrollo de productos especializados en la búsqueda de dichos objetos. Por ello, Apple presentó una versión renovada de su popular localizador AirTag, diseñado para encontrar objetos con mayor rapidez y precisión. La empresa anunció mejoras que amplían su alcance de búsqueda y hacen más sencillo escuchar y localizar pertenencias.
Apple mejora el AirTag y facilita encontrar objetos perdidos
El nuevo AirTag incorpora un chip Ultra Wideband de segunda generación, el mismo que usa en los modelos más recientes del iPhone y el Apple Watch.
Con esta actualización, Apple promete que los usuarios pueden encontrar sus objetos hasta un 50% más lejos que antes, gracias a la función Precisión de Búsqueda, que guía paso a paso con señales hápticas (vibraciones), visuales y sonoras.
La compañía aseguró que también integró un chip Bluetooth mejorado que extiende el rango general en el que se puede detectar el dispositivo. Además, por primera vez, la búsqueda puede iniciar directamente desde un Apple Watch Series 9 o Ultra 2.
El altavoz interno también recibió atención y ahora, de acuerdo con Apple, suena un 50% más fuerte que en la generación anterior, lo que permite escucharlo desde hasta el doble de distancia. La firma de Cupertino también incluyó un nuevo timbre distintivo que ayuda a destacar la ubicación de tus llaves, cartera o mochila.
Apple dice que el AirTag no almacena por sí solo los lugares donde ha estado, sino que la ubicación viaja protegida dentro de la red “Buscar”, así que nadie más puede verla.
Además, aclaró que no creó este dispositivo para espiar personas ni seguir mascotas. Si alguien intenta usar un AirTag para seguir a otra persona sin que lo sepa, el sistema manda alertas al iPhone u otros equipos cercanos para avisar que hay un rastreador desconocido moviéndose contigo.
¿Cuánto cuesta el nuevo AirTag?
El nuevo AirTag está disponible desde hoy en apple.com y en la app Apple Store, con el mismo precio que su antecesor, es decir, 599 pesos en México por unidad o 1,99 pesos por un paquete de cuatro. Apple también ofrece grabado personalizado gratuito al adquirirlo en línea