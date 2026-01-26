El nuevo AirTag incorpora un chip Ultra Wideband de segunda generación, el mismo que usa en los modelos más recientes del iPhone y el Apple Watch.

Con esta actualización, Apple promete que los usuarios pueden encontrar sus objetos hasta un 50% más lejos que antes, gracias a la función Precisión de Búsqueda, que guía paso a paso con señales hápticas (vibraciones), visuales y sonoras.

La compañía aseguró que también integró un chip Bluetooth mejorado que extiende el rango general en el que se puede detectar el dispositivo. Además, por primera vez, la búsqueda puede iniciar directamente desde un Apple Watch Series 9 o Ultra 2.