iPhone 17 potencia crecimiento de Apple en un 16%

Un pequeño cambio en el iPhone puede hacer una gran diferencia para Apple. La empresa reportó ingresos trimestrales por 143,800 millones de dólares, de acuerdo con su reporte trimestral que terminó el 27 de diciembre, una cifra que representa un 16% más que el mismo periodo de 2024.

“El iPhone tuvo su mejor trimestre de la historia gracias a una demanda sin precedentes, con récords históricos en todos los segmentos geográficos (...) Nos complace anunciar que nuestra base instalada ya supera los 2,500 millones de dispositivos activos ”, comentó el CEO de Apple, Tim Cook.

Este trimestre fue el primer periodo en que la familia del iPhone 17 estuvo disponible con sus principales cambios, como la incorporación del modelo Air o el cambio de diseño del modelo Pro Max, que incluyó un nuevo módulo en la cámara.