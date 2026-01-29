Publicidad

Tecnología

iPhone 17 potencia crecimiento de Apple en un 16%

La empresa reportó ingresos trimestrales por 143,800 millones de dólares , en gran medida a los nuevos iPhone Air y Pro Max, además de su división de Servicios.
jue 29 enero 2026 04:15 PM
Apple crece 16% gracias al iPhone
En términos específicos, el iPhone generó ingresos por 85,269 millones de dólares. (Foto: Getty Images)

Un pequeño cambio en el iPhone puede hacer una gran diferencia para Apple. La empresa reportó ingresos trimestrales por 143,800 millones de dólares, de acuerdo con su reporte trimestral que terminó el 27 de diciembre, una cifra que representa un 16% más que el mismo periodo de 2024.

“El iPhone tuvo su mejor trimestre de la historia gracias a una demanda sin precedentes, con récords históricos en todos los segmentos geográficos (...) Nos complace anunciar que nuestra base instalada ya supera los 2,500 millones de dispositivos activos ”, comentó el CEO de Apple, Tim Cook.

Este trimestre fue el primer periodo en que la familia del iPhone 17 estuvo disponible con sus principales cambios, como la incorporación del modelo Air o el cambio de diseño del modelo Pro Max, que incluyó un nuevo módulo en la cámara.

En términos específicos, el iPhone generó ingresos por 85,269 millones de dólares y las regiones en donde más se vendió fueron, en orden, las Américas, Europa, China continental, Asia-Pacífico y Japón.

China fue una de las regiones más importantes en este trimestre, pues la firma estableció un récord de usuarios que se actualizaron al dispositivo más actual, además de “un crecimiento de dos dígitos en quienes se cambiaron”, es decir, nuevos clientes que tenían un dispositivo de otras marcas.

La categoría de Servicios (que incluye todas las suscripciones de Apple) una vez más se ubicó como la segunda más relevante para la compañía con ingresos por 30,013 millones de dólares, una cifra que también marca un récord para la empresa, con un 14% más que el año anterior.

Las siguientes categorías que más ingresos generaron para Apple fueron Wearables, Hogar y Accesorios (11,493 millones de dólares), iPad (8,595 millones de dólares) y Mac (8,386 millones de dólares) en último lugar.

El rendimiento de las Mac no cumplió las expectativas de Wall Street, aun cuando la empresa lanzó una nueva MacBook Pro con chip M4 el pasado mes de noviembre y con la cual se esperaba un mejor performance financiero.

Aunque las dudas en torno al desarrollo de Inteligencia Artificial marcaron el 2025 en Apple, este año comenzó con mayor certidumbre, pues a inicios de mes se anunció un acuerdo con Google para integrar su modelo de IA, Gemini, en el software de Apple Intelligence.

“Tenemos absolutamente las mejores plataformas del mundo para IA”, afirmó Cook, mientras que Kevan Parekh, director financiero de Apple, complementó diciendo que “la IA requerirá una inversión incremental además de nuestra inyección habitual en la hoja de ruta del producto”.

