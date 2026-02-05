Publicidad

Creadores sin millones de fans ya facturan hasta 250,000 dólares al año

La economía de los creadores en Latam crece 27.8% al año y ya no depende de redes, sino de vender conocimiento con productos digitales escalables.
jue 05 febrero 2026 01:30 PM
El crecimiento proyectado para este mercado en la región tiene una tasa de expansión anual del 27.8%, y se estima que "para el 2033 este mercado valdrá 98 millones de dólares". (Jacob Wackerhausen/Getty Images)

La economía de los creadores en Latinoamérica es una industria cada vez más profesionalizada. Pero no todo se trata de las redes sociales, aunque son omnipresentes en la vida cotidiana, su función es meramente instrumental dentro de un modelo de negocio que busca la rentabilidad a largo plazo, uno donde el enfoque es generar valor real y escalable.

Pablo Mondragón, VP de la plataforma de creadores Hotmart, aclara que el verdadero núcleo de este sector no es solo la presencia digital, sino el "comercializar conocimiento" a través de productos digitales.

Marisol Pérez-Chow, directora de alianzas en Hotmart en Latam, señala que "el uso de las redes sociales que al final del día es el canal de distribución de los creadores de contenido es brutal", pues representan un espacio donde los usuarios pasan, en promedio, un tercio de su día. Sin embargo, la verdadera monetización ocurre cuando el creador trasciende la plataforma y ofrece soluciones estructuradas como cursos en línea, ebooks o mentorías.

El crecimiento proyectado para este mercado en la región tiene una tasa de expansión anual del 27.8%, y se estima que "para el 2033 este mercado valdrá 98 millones de dólares". Este dinamismo supera el promedio global del 23%, impulsado por una mayor conectividad y el privilegio de compartir un idioma común que facilita la distribución transfronteriza.

Mondragón enfatiza que este porcentaje refleja una industria con un "crecimiento acelerado" y este dinamismo se apoya en indicadores a nivel macro, como la penetración de smartphones y el aumento en los "niveles de confianza para transacciones de manera digital".

Uno de los mayores mitos que la industria está derribando es la necesidad de tener audiencias masivas para ser rentable. Según Pérez-Chow, "no se trata del número de seguidores, sino del engagement que tienen". La estadística muestra que el éxito financiero es accesible para comunidades medianas, ya que el "36% de los productores más avanzados (...) tienen hasta 50,000 seguidores", lo que demuestra que la conexión y la propuesta de valor superan a la fama superficial.

Lo que realmente genera resultados, afirma Mondragón, es la "autoridad de reconocimiento" y una "audiencia cautiva". De hecho, ejemplifica, un creador con una propuesta clara puede ver un "retorno de inversión en un mes o dos meses" sin necesidad de grandes inversiones en pauta, siempre que logre transmitir el valor de su conocimiento.

En promedio, los creadores en Hotmart con hasta 50,000 seguidores generaron una facturación de 250,000 dólares en los últimos 12 meses. En cambio, los rangos de ingresos por campañas para los influencers se estima en función de la cantidad de seguidores. Los nanoinfluencers (10k-100k seguidores), por ejemplo, pueden ganar entre 300 y 15,000 pesos por post; los macroinfluencers (100k - 1M seguidores) pueden generar entre 15,000 y 120,000 pesos por publicación; y los megainfluencers (+1M seguidores) llegan a cobrar más de 150,000 pesos por post.

Internacionalizar y diversificar el conocimiento

La internacionalización es otro pilar fundamental para vender conocimiento. El estudio Economía de creadores en América Latina hispanohablante revela que "en Latinoamérica más del 50% de las transacciones que se hacen son internacionales", lo que rompe las barreras geográficas tradicionales. Un creador en México, por ejemplo, puede vender sus conocimientos en España, Chile o Estados Unidos gracias a plataformas que integran múltiples monedas y métodos de pago locales.

Para maximizar los ingresos, los creadores exitosos no dependen de un solo producto, sino que construyen lo que se denomina una "escalera de valor". Esta estrategia consiste en guiar al consumidor desde un producto básico, como un ebook de bajo costo, hacia programas más complejos y costosos.

En este sentido, el estudio indica que el "34% de los productores de contenido ya tienen tres o más productos activos", lo cual deja entrever una correlación positiva entre la diversificación de la oferta y la facturación.

Para ello es necesario conocer los dos principales modelos de venta que sostienen esta economía. Uno es perpetuo, ofrece estabilidad al estar disponible todo el año, y el segundo se basa en lanzamientos que generan picos de facturación mediante campañas intensivas. Los productores más sofisticados combinan ambos.

