Creadores sin millones de fans ya facturan hasta 250,000 dólares al año

La economía de los creadores en Latinoamérica es una industria cada vez más profesionalizada. Pero no todo se trata de las redes sociales, aunque son omnipresentes en la vida cotidiana, su función es meramente instrumental dentro de un modelo de negocio que busca la rentabilidad a largo plazo, uno donde el enfoque es generar valor real y escalable.
Pablo Mondragón, VP de la plataforma de creadores Hotmart, aclara que el verdadero núcleo de este sector no es solo la presencia digital, sino el "comercializar conocimiento" a través de productos digitales.
Marisol Pérez-Chow, directora de alianzas en Hotmart en Latam, señala que "el uso de las redes sociales que al final del día es el canal de distribución de los creadores de contenido es brutal", pues representan un espacio donde los usuarios pasan, en promedio, un tercio de su día. Sin embargo, la verdadera monetización ocurre cuando el creador trasciende la plataforma y ofrece soluciones estructuradas como cursos en línea, ebooks o mentorías.