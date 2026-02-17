Apple Event: esto es lo que se espera del evento de Apple en marzo

¿Qué se presentará en el evento de marzo de Apple?

Para esta ocasión se espera el lanzamiento de una nueva gama de dispositivos MacBook, es decir, las computadoras portátiles de Apple. De acuerdo con el periodista de Bloomberg, especializado en Apple, Mark Gurman, se mostrará una renovada MacBook de bajo costo con un chip A18 Pro, el cual es una versión mejorada al del iPhone.

La MacBook Air, la más delgada de la familia, también tendrá una nueva versión con el chip M5. Esto significa que tendrá un rendimiento cuatro veces mayor para IA en comparación con la anterior, aunque no se esperan más cambios de diseño.

El equipo más potente de Apple, la MacBook Pro también recibirá una actualización, pues integrará un par de chips más potentes, los cuales serán el M5 Pro y el M5 Max, que mejoran el rendimiento considerablemente respecto a la demás oferta. Sin embargo, no se esperan cambios de diseño, pues se prevé que eso llegue hasta 2027, con la integración de un nuevo chip y una pantalla táctil OLED.

Otro de los dispositivos que también reportó Gurman es la segunda generación de Studio Display, un producto que se lanzó en 2022 y ahora incorporará algunos cambios clave, como mayor frecuencia de actualización, un nuevo chip A19, pantalla mini-LED y compatibilidad con HDR.