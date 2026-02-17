Publicidad

Apple Event: esto es lo que se espera del evento de Apple en marzo

El 4 de marzo se realizará el evento de Apple, donde se esperan nuevas versiones de las MacBook, del iPad y un nuevo iPhone económico.
mar 17 febrero 2026 11:00 AM
Apple presentará nuevas MacBook en marzo 2026
Para esta ocasión se espera el lanzamiento de una nueva gama de dispositivos MacBook, es decir, las computadoras portátiles de Apple. (Foto: Apple)

Apple anunció un nuevo evento en marzo que resulta sorpresivo para los usuarios, pues no se trata de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), donde suelen mostrarse las actualizaciones en torno al sistema operativo de la firma y tampoco de la presentación de la nueva generación de iPhone, que suele ocurrir en septiembre. Por ello, aquí te decimos de qué se podría tratar.

¿Cuándo será el evento de Apple en Marzo?

De acuerdo con el anuncio de la compañía, este evento, cuyo nombre es “Experiencia Apple Especial” se llevará a cabo el próximo 4 de marzo a las 8:00 de la mañana (tiempo del centro de México) y a diferencia de otros que se hacen desde Silicon Valley, este se realizará desde Nueva York.

¿Qué se presentará en el evento de marzo de Apple?

Para esta ocasión se espera el lanzamiento de una nueva gama de dispositivos MacBook, es decir, las computadoras portátiles de Apple. De acuerdo con el periodista de Bloomberg, especializado en Apple, Mark Gurman, se mostrará una renovada MacBook de bajo costo con un chip A18 Pro, el cual es una versión mejorada al del iPhone.

La MacBook Air, la más delgada de la familia, también tendrá una nueva versión con el chip M5. Esto significa que tendrá un rendimiento cuatro veces mayor para IA en comparación con la anterior, aunque no se esperan más cambios de diseño.

El equipo más potente de Apple, la MacBook Pro también recibirá una actualización, pues integrará un par de chips más potentes, los cuales serán el M5 Pro y el M5 Max, que mejoran el rendimiento considerablemente respecto a la demás oferta. Sin embargo, no se esperan cambios de diseño, pues se prevé que eso llegue hasta 2027, con la integración de un nuevo chip y una pantalla táctil OLED.

Otro de los dispositivos que también reportó Gurman es la segunda generación de Studio Display, un producto que se lanzó en 2022 y ahora incorporará algunos cambios clave, como mayor frecuencia de actualización, un nuevo chip A19, pantalla mini-LED y compatibilidad con HDR.

Del lado de las iPad, se espera una nueva tableta de entrada con el chip A18, el cual le dará compatibilidad con todas las funciones de IA de Apple Intelligence, algo que no había estado disponible en la versión anterior, además de un nuevo iPad Air con chip M4.

Un nuevo iPhone económico

Por último, si bien el año pasado Apple lanzó un nuevo integrante de la familia iPhone con la versión Air, para este evento se espera el lanzamiento de una versión económica del teléfono, es decir, el iPhone 17e, el cual tendrá considerables actualizaciones respecto a la versión anterior.

Entre las novedades que integrará este nuevo dispositivo se encuentra un diseño nuevo con Dynamic Island, una pantalla de 60 Hz para mayor fluidez, una batería de 4,000 mAh, así como una nueva cámara frontal de 18 MP con soporte para Center Stage y el una versión reducida del chip A19.

