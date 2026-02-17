Apple Event: esto es lo que se espera del evento de Apple en marzo

Apple anunció un nuevo evento en marzo que resulta sorpresivo para los usuarios, pues no se trata de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), donde suelen mostrarse las actualizaciones en torno al sistema operativo de la firma y tampoco de la presentación de la nueva generación de iPhone, que suele ocurrir en septiembre. Por ello, aquí te decimos de qué se podría tratar.
¿Cuándo será el evento de Apple en Marzo?
De acuerdo con el anuncio de la compañía, este evento, cuyo nombre es “Experiencia Apple Especial” se llevará a cabo el próximo 4 de marzo a las 8:00 de la mañana (tiempo del centro de México) y a diferencia de otros que se hacen desde Silicon Valley, este se realizará desde Nueva York.