Instagram enviará alertas a padres si sus hijos buscan temas de suicidio

La empresa anunció esta función en medio de un juicio en contra de las plataformas de redes sociales y su impacto en la salud mental de infancia y adolescentes.
jue 26 febrero 2026 04:00 PM
Esta función se activará cuando los hijos adolescentes busquen frases que promuevan el suicidio o la autolesión en un “corto periodo de tiempo". (stockcam/Getty Images)

En medio del juicio contra las redes sociales por su impacto en la salud mental de las infancias y adolescentes, Meta dio a conocer que activará una nueva función para alertar a los padres o tutores cuando sus hijos busquen repetidamente términos relacionados con suicidio o autolesiones.

“Estas alertas están diseñadas para garantizar que los padres sepan si sus hijos adolescentes intentan buscar este contenido repetidamente y para brindarles los recursos que necesitan para apoyarlos”, escribió la empresa en un comunicado.

Las alertas dentro de Instagram comenzarán a implementarse en territorios limitados durante las próximas semanas, específicamente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.

Esta función se activará cuando los hijos adolescentes busquen frases que promuevan el suicidio o la autolesión en un “corto periodo de tiempo”, o bien frases que sugieran que un adolescente quiere hacerse algún tipo de daño.

Las alertas llegará a los padres por correo electrónico, mensaje de texto, mensaje en WhatsApp o en su perfil de Instagram, una medida que fue descrita por Meta como “el punto de partida ideal” en este tipo de situaciones.

Meta señaló que existe la probabilidad de que los padres reciban alertas en momento en que no existe un motivo real de preocupación, sin embargo, aún se trata de una función en desarrollo, por lo que buscarán determinar cuál es el umbral adecuado para el envío de una alerta.

Para activar la función, tanto padres como hijos deberán registrar sus perfiles en las herramientas de supervisión parental de la red social y así obtendrán los mensajes sobre los hábitos de búsqueda de sus hijos, además de contar con recursos para obtener ayuda.

Asimismo, Meta comentó que también planea lanzar alertas parentales “para ciertas experiencias de IA” con la finalidad de avisar en caso de que los adolescentes usen estas plataformas para tener conversaciones referentes a autolesiones o suicidio con el chatbot de la empresa.

La firma reacciona tras juicio por daño a adolescentes

Esta función de supervisión parental llega en un momento complejo para las empresas de redes sociales, las cuales enfrentan acusaciones y un juicio debido a que el diseño de sus apps fomentan efectos perjudiciales en la salud mental de los usuarios más jóvenes.

Este caso durará hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si YouTube, propiedad de Google; e Instagram, de Meta; son responsables de los problemas de salud mental que sufre Kaley G.M., una joven de 20 años residente en California y usuaria activa de redes sociales desde la infancia.

En su testimonio, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, lamentó que Instagram tardara tanto en tomar medidas para detectar a dichos usuarios en la plataforma y si bien agregó que ya se habían implementado mejoras en este aspecto, también aceptó que "podríamos haberlo hecho antes".

Zuckerberg también se defendió diciendo que Apple y Google, empresas detrás de los sistemas operativos de los teléfonos móviles, deberían implementar la verificación de edad a nivel del dispositivo en vez de dejarla en manos de cada aplicación. "Hacerlo a nivel del teléfono es mucho más claro que hacerlo por separado en cada aplicación", dijo. "Sería bastante fácil para ellos".

Durante otro momento en el juicio, a Zuckerberg se le mostró un documento interno en el que se afirmaba que Instagram tenía cuatro millones de usuarios menores de 13 años en 2015, la época en que la demandante empezó a utilizar la aplicación, y que el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos eran usuarios.

El CEO de Meta aseguró que "ahora estamos en el lugar correcto" en lo que respecta a la verificación de edad, y que con el tiempo se irían añadiendo nuevas herramientas y métodos.

La resolución de este juicio puede cambiar el panorama de las redes sociales, pues determinará si Google y Meta diseñaron deliberadamente sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes, perjudicando así su salud mental.

El caso, junto con otros dos juicios similares programados en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes.

