TikTok vs. el marketplace tradicional

Los pedidos procedentes de TikTok Shop procesados por Melonn aumentaron 95.9% entre agosto de 2025 y agosto de 2026 y la empresa funciona como operador logístico de más de 50 marcas en México y Colombia: almacena sus productos y prepara y despacha las compras generadas en distintos canales digitales por lo que el cálculo considera más de 35,000 pedidos, de acuerdo con información proporcionada por Alejandro Celis, cofundador de Melonn.

Celis explica que TikTok Shop ya representa entre 20% y 25% del total de órdenes de sus clientes activos en esa plataforma en términos de cantidad de pedidos, no al valor de las ventas ni a toda la base de clientes de Melonn. “Cuando tu negocio está en las redes sociales, no sabes cuándo va a explotar tu producto, puedes vender 5,000, puedes vender 1,000 o puedes vender 10,000”, dice Celis.

El desafío consiste en prepararse para lo que podría ser una moneda al aire. Es decir, la venta podría no ocurrir y sobrecontratar personal, comprar cajas y separar mercancía para una campaña que finalmente no funcione, o bien puede quedarse sin inventario si el contenido se hace viral y supera sus estimaciones.

Esta incertidumbre ha llevado a todos los clientes de Melonn que venden por TikTok Shop a aumentar el inventario destinado a ese canal, de acuerdo con Celis, quien resalta que entre las categorías de mayor demanda se encuentran belleza y cuidado personal, seguida de ropa para mujer. Después aparecen salud, accesorios de moda, deportes, electrónica, artículos para el hogar, alimentos y bebidas.

A diferencia de un marketplace tradicional como Mercado Libre , donde una persona entra a buscar un producto, TikTok puede generar una intención de compra que antes no existía, ya que el usuario abre la aplicación para entretenerse, encuentra a un creador utilizando un cosmético o un electrodoméstico y puede adquirirlo sin abandonar el video.