“En TikTok tú entras para divertirte y resulta que te sale tu chef favorito haciendo un helado con una máquina, aparece el botón de comprar y te dice que está en oferta. Te crearon la intención de compra de la nada”, explica el cofundador.
Esa facilidad para comprar vuelve más difícil anticipar la demanda. Una campaña puede pasar inadvertida o provocar miles de pedidos en cuestión de horas, mientras que el inventario, el personal y el espacio disponible en una bodega no pueden aumentar a la misma velocidad.
El costo de preparar un pedido
Una empresa que administra su propia logística necesita estimar las ventas con anticipación, capacitar al personal, comprar materiales de empaque y organizar los productos dentro del almacén, Celis calcula que preparar internamente cada orden puede costar entre 25 y 30 pesos.
Melonn cobra entre 15 y 20 pesos por pedido, dependiendo del volumen, pero esa tarifa cubre únicamente el alistamiento, conocido como “picking and packing” y el almacenamiento se cobra por separado, por lo que la cifra tampoco incluye el transporte pues TikTok Shop exige utilizar su propia paquetería.
Cabe mencionar que las cantidades son estimaciones y tarifas de la empresa, por lo que pueden cambiar según el volumen, el tipo de producto y las condiciones de cada cliente. Sin embargo, permiten observar que el costo no termina cuando una marca consigue la venta.
Una entrega tardía también puede afectar la posibilidad de que el consumidor vuelva a comprar, pues el directivo sostiene que la inversión realizada en videos, afiliados y publicidad pierde valor cuando el producto no llega en el plazo esperado, y menciona que “si tú compras un producto y llega a los 15 días, no vuelves a comprar por ese canal, entonces la inversión que hicieron en TikTok, en Meta y en las redes sociales para conseguir a ese cliente, se pierde”, agrega.
Además de enfrentar reclamos, una marca puede recibir evaluaciones negativas en la plataforma. Así, el mismo video que incrementó sus ventas puede dañar su reputación cuando la operación no logra responder.