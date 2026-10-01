La propuesta todavía se encuentra en proceso legislativo, por lo que sus disposiciones no deben confundirse con obligaciones que ya estén vigentes. Sin embargo, los pagos desde el celular ya pueden utilizarse hoy.

¿Qué necesitas para pagar con un iPhone?

En el caso del iPhone, la herramienta es Apple Pay , que funciona a través de la aplicación Wallet. Todos los modelos de iPhone con Face ID y aquellos con Touch ID (excepto el iPhone 5s) son compatibles con Apple Pay. Esto abarca desde el iPhone 6 en adelante.

La configuración puede hacerse directamente desde Wallet. Para ello, sigue estos pasos:

-Abre la aplicación Wallet en tu dispositivo

(Foto: Captura de pantalla)



-Toca el botón de más (+) ubicado en la esquina superior derecha para agregar una tarjeta

-Selecciona tarjeta de débito o crédito y presiona continuar.

(Foto: Captura de pantalla)



-Escanea los datos de tu tarjeta con la cámara del teléfono o ingresa la información de forma manual. El banco puede solicitar una autenticación adicional antes de aprobarla.

Una vez que la tarjeta esté registrada, puedes pagar en una terminal compatible. En un iPhone con Face ID, basta con presionar dos veces el botón lateral, autenticarte con Face ID o el código y acercar la parte superior del teléfono al lector. En modelos con Touch ID, se utiliza el botón de inicio para autenticar la operación.

¿Cómo configurar un Android para pagar?

En Android, la alternativa más extendida es la Billetera de Google . Para usarla, el teléfono necesita contar con NFC, la tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance con las terminales de pago. La ruta puede cambiar según la marca del teléfono, pero en Android normalmente puedes buscar “NFC” dentro de Ajustes y seleccionar Google Wallet como aplicación de pago predeterminada.

Para configurarlo y poder pagar con tu teléfono, sigue estos pasos:

-Abre Google Wallet (si no tienes la app puedes descargarla en la Play Store) e inicia sesión con tu cuenta de Google.

(Foto: Captura de pantalla)



-Selecciona la opción para añadir una tarjeta.

(Foto: Captura de pantalla)

-Escanea tu tarjeta con la cámara del teléfono o introduce los datos de forma manual.

(Foto: Captura de pantalla)



-Acepta los términos y las condiciones de uso.

-Verifica tu identidad mediante un código que tu banco te enviará por mensaje de texto (SMS) o correo electrónico