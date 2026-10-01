Entrar al Metro acercando el celular al lector, pagar un café sin sacar la tarjeta de la cartera o comprar en una tienda con solo acercar el teléfono a la terminal son escenas que ya forman parte de los pagos cotidianos en México.
Esto sucede gracias a la tecnología NFC, con la que un teléfono puede almacenar una tarjeta bancaria en una billetera digital y utilizarla para pagar en establecimientos compatibles. En iPhone, la herramienta es Apple Pay; en Android, una de las principales opciones es Google Wallet.
El tema cobra relevancia en México mientras avanza la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos , presentada en septiembre de 2026. La iniciativa plantea promover el uso de medios de pago digitales y electrónicos y aprovechar infraestructura existente como SPEI y CoDi para facilitar las operaciones desde dispositivos móviles.
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La propuesta todavía se encuentra en proceso legislativo, por lo que sus disposiciones no deben confundirse con obligaciones que ya estén vigentes. Sin embargo, los pagos desde el celular ya pueden utilizarse hoy.
¿Qué necesitas para pagar con un iPhone?
En el caso del iPhone, la herramienta es Apple Pay , que funciona a través de la aplicación Wallet. Todos los modelos de iPhone con Face ID y aquellos con Touch ID (excepto el iPhone 5s) son compatibles con Apple Pay. Esto abarca desde el iPhone 6 en adelante.
La configuración puede hacerse directamente desde Wallet. Para ello, sigue estos pasos:
-Abre la aplicación Wallet en tu dispositivo
-Toca el botón de más (+) ubicado en la esquina superior derecha para agregar una tarjeta
-Selecciona tarjeta de débito o crédito y presiona continuar.
-Escanea los datos de tu tarjeta con la cámara del teléfono o ingresa la información de forma manual. El banco puede solicitar una autenticación adicional antes de aprobarla.
Una vez que la tarjeta esté registrada, puedes pagar en una terminal compatible. En un iPhone con Face ID, basta con presionar dos veces el botón lateral, autenticarte con Face ID o el código y acercar la parte superior del teléfono al lector. En modelos con Touch ID, se utiliza el botón de inicio para autenticar la operación.
¿Cómo configurar un Android para pagar?
En Android, la alternativa más extendida es la Billetera de Google . Para usarla, el teléfono necesita contar con NFC, la tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance con las terminales de pago. La ruta puede cambiar según la marca del teléfono, pero en Android normalmente puedes buscar “NFC” dentro de Ajustes y seleccionar Google Wallet como aplicación de pago predeterminada.
Para configurarlo y poder pagar con tu teléfono, sigue estos pasos:
-Abre Google Wallet (si no tienes la app puedes descargarla en la Play Store) e inicia sesión con tu cuenta de Google.
-Selecciona la opción para añadir una tarjeta.
-Escanea tu tarjeta con la cámara del teléfono o introduce los datos de forma manual.
-Acepta los términos y las condiciones de uso.
-Verifica tu identidad mediante un código que tu banco te enviará por mensaje de texto (SMS) o correo electrónico
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Android te pedirá configurar un bloqueo de pantalla (PIN, patrón o huella dactilar) si no lo tienes activo. Esto es obligatorio para autorizar tus compras de forma segura. Para pagar solo debes desbloquear tu teléfono y acercar la parte trasera del teléfono al lector de pagos sin contacto.
Tener un iPhone o un Android no garantiza que cualquier tarjeta bancaria pueda agregarse. La compatibilidad depende del banco, del tipo de tarjeta y, en algunos casos, de la red de pago.
Entre los principales bancos que operan en México, actualmente hay compatibilidad con las billeteras de Apple y Google, aunque con diferencias.
En el caso de BBVA México, sus tarjetas compatibles pueden utilizarse con Apple Pay y Google Wallet. En el caso de Google Wallet, BBVA señala excepciones para determinados productos, por lo que no todas sus tarjetas están disponibles.
Banorte permite agregar tarjetas de crédito y débito a Apple Pay y Google Wallet. El banco señala que Apple Pay funciona con sus tarjetas Visa y Mastercard; para Google Wallet también existen condiciones específicas por tipo de tarjeta.
Santander permite agregar tarjetas a Apple Wallet y Google Wallet desde su aplicación. El proceso consiste en seleccionar la tarjeta, entrar a la sección de billeteras digitales, elegir la billetera correspondiente y autorizar la operación.
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En el caso de Banamex es posible utilizar tarjetas Mastercard de crédito y débito con billeteras digitales, entre ellas Apple Pay y Google Wallet. El banco también señala que algunas tarjetas específicas pueden tener restricciones para ser enroladas.
Scotiabank también aparece entre los emisores compatibles con Apple Pay y Google Wallet en México.
Finalmente, HSBC aparece entre los bancos participantes de Apple Pay en México. En el caso de sus tarjetas, HSBC explica que pueden agregarse desde su aplicación o directamente desde Apple Wallet. La disponibilidad de Google Wallet debe comprobarse según la tarjeta, pues no aparece actualmente en el listado mexicano de Google de entidades compatibles.
Por eso, si la tarjeta no aparece como disponible al intentar agregarla, no significa necesariamente que el teléfono tenga un problema, puede tratarse de una restricción del banco o de ese producto específico.
Además, no basta con que el celular tenga la billetera configurada, la terminal del comercio también debe aceptar pagos sin contacto. Busca en la terminal o cerca de la caja el símbolo de pago contactless o el correspondiente a Apple Pay o Google Pay. Si aparece, acerca el teléfono después de autenticar la operación.
¿Es lo mismo pagar con el celular que usar CoDi?
No, “pagar con el celular” puede referirse a distintas herramientas. Con Apple Pay o Google Wallet, por ejemplo, agregas una tarjeta bancaria al teléfono y después puedes acercarlo a una terminal compatible para pagar, como si fuera una tarjeta física.
Con CoDi el proceso es diferente. Imagina que compras comida en un negocio que acepta este sistema: el establecimiento genera un código QR con el monto de la compra, tú lo escaneas desde la aplicación de tu banco, verificas los datos y autorizas el pago. El dinero sale directamente de tu cuenta bancaria y el comercio recibe la confirmación de la operación. CoDi también permite iniciar pagos mediante NFC en los dispositivos compatibles.
SPEI, por su parte, es la infraestructura que permite realizar transferencias electrónicas entre cuentas bancarias. Por ejemplo, si un negocio te proporciona su CLABE para cobrarte una compra, puedes entrar a la aplicación de tu banco, introducir los datos, indicar el monto y autorizar la transferencia. No necesitas una tarjeta digital ni acercar el teléfono a una terminal.
La diferencia puede resumirse así: Apple Pay y Google Wallet utilizan una tarjeta que tienes registrada en el teléfono; CoDi genera un pago desde tu cuenta bancaria; y SPEI permite transferir dinero entre cuentas. Los tres pueden utilizarse desde un celular, pero no son la misma tecnología ni requieren el mismo proceso.
¿Qué pasa si pierdes el teléfono?
La seguridad del dispositivo se vuelve especialmente importante cuando el celular también funciona como medio de pago. Apple exige que el dispositivo tenga Face ID, Touch ID o un código configurado para utilizar Apple Pay. Google Wallet también requiere un bloqueo de pantalla y que el teléfono cumpla con determinados requisitos de seguridad.
Además, las billeteras digitales utilizan mecanismos de protección que evitan que el comercio reciba directamente el número real de la tarjeta en cada operación.
Aun así, si pierdes el teléfono, lo recomendable es utilizar inmediatamente las herramientas de localización y bloqueo remoto del dispositivo y contactar al banco si existe alguna operación que no reconozcas.