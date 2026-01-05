¿Qué pasó en las vacaciones?

Cae aeronave de la Marina

La tarde del lunes 22 de diciembre, una aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló en las costas de Galveston, Texas, mientras trasladaba a un paciente pediátrico con quemaduras graves. El menor, Federico, de dos años, recibía apoyo de la fundación Micho y Mau para ser atendido en un hospital estadounidense.

El accidente se atribuye a las condiciones climáticas y a la nubosidad en la zona, aunque las autoridades continúan investigando las causas del desplome.

Cuñado y suegro de “Chapito” son detenidos en Jalisco

El 23 de diciembre fueron detenidos Mario Alfredo Lindoro Navidad, conocido como "El 7", y Mario Lindoro Elenes, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito", por presunta participación en actividades financieras del grupo delictivo.

Las detenciones se realizaron tras cateos en dos domicilios de Zapopan, Jalisco, y Vallarta Universidad, con participación de la SSPC, FGR, Sedena y Guardia Nacional. Durante los operativos se aseguraron armas, drogas, vehículos de lujo, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

Se presume que ambos son operadores financieros de la célula encabezada por "El Chapito". Las acciones en Jalisco forman parte de una serie de operativos simultáneos en Sinaloa, donde también fueron capturados otros miembros del grupo criminal.

Trump ataca al EI en Nigeria

El jueves 25 de diciembre, Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses realizaron múltiples ataques letales contra el Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, en respuesta a asesinatos de cristianos atribuidos al grupo. La ofensiva fue ordenada directamente por él como Comandante en Jefe, y advirtió que habrá más ataques si la violencia contra civiles continúa.

El republicano describió la operación como un “ataque poderoso y letal” y acusó al EI de asesinar brutalmente principalmente a cristianos, en niveles que no se habían visto “en muchos años, e incluso siglos”. Subrayó que su gobierno no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere y que Estados Unidos actuará con firmeza frente a estas amenazas.

En su mensaje, publicado el jueves de Navidad, Trump expresó respaldo a las Fuerzas Armadas y deseó Feliz Navidad a las tropas, agregando de manera polémica que “incluidos los terroristas muertos” y advirtiendo que “habrá muchos más” si continúan los ataques contra cristianos en Nigeria.

Hijo de AMLO, captado en tienda de lujo en EU

La mañana de Navidad, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, generó polémica tras difundirse un video en el que se le ve saliendo de la tienda italiana de lujo Loro Piana en Houston, Texas. En las imágenes, viste ropa deportiva y porta una bolsa que parece ser de Hermès.

Loro Piana es reconocida por su “quiet luxury”, con prendas sin logotipos visibles y materiales como lana de vicuña y cashmere. Sus productos van de 17,000 hasta más de 300,000 pesos, y la marca cuenta con más de 170 boutiques en el mundo.

En defensa de la familia, Carolyn Adams, esposa de José Ramón, dijo que viven su vida con tranquilidad y que lo que poseen es fruto de su trabajo. José Ramón aseguró que no realizó ninguna compra en Loro Piana. El caso reavivó el debate sobre la vida privada de familiares de figuras públicas y la coherencia con el discurso político.

Televisa y TV Azteca frente a la crisis: dos caminos distintos en la misma industria

El contraste entre la situación actual de Televisa y TV Azteca se ha vuelto cada vez más evidente en el ecosistema mediático mexicano, no solo por la magnitud de sus problemas financieros, sino por la forma en que el mercado, los inversionistas y el poder político reaccionan frente a cada una.

Aunque ambas compañías enfrentan la erosión de su modelo tradicional de negocios, golpeado por la digitalización y la fragmentación de audiencias, Televisa mantiene una capacidad de atracción de capital que hoy está fuera del alcance de su principal competidor.

En contraste, TV Azteca enfrenta lo que analistas consideran la crisis más severa de su historia. La Suprema Corte de Justicia confirmó adeudos fiscales que, de acuerdo con resoluciones judiciales, ascienden a 48,326 millones de pesos, una cifra que rebasa por completo la capacidad de pago de la empresa y amenaza con desarticular financieramente a Grupo Salinas.

Tragedia en el Tren Interoceánico

Autoridades mexicanas informaron el pasado 28 de diciembre que varias personas murieron luego de que un convoy del Tren Interoceánico, que transportaba a unas 250 personas, se descarrilara en el estado de Oaxaca.

La Secretaría de la Marina informó que de las personas a bordo del tren, que se descarriló cerca de la ciudad de Nizanda, 139 estaban fuera de peligro, mientras que 98 resultaron heridas.

En el tren viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para conocer las causas de lo sucedido, dijo la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

Nuevos cálculos para el ISR

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el 29 de diciembre las tablas para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas en 2026, las cuales se ajustaron por inflación y ayudarán a disminuir el pago de este impuesto en comparación con lo que se retuvo mes con mes este año a empleados, freelancers, micro y pequeños empresarios.

Luego de que aplicara la misma tarifa desde enero de 2023, para 2026 se ajustó en vista de que la inflación o alza de precios superó el 10% desde su última actualización. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que de la última referencia considerada en noviembre de 2022, a noviembre de 2025 el alza de precios acumuló 13.21%. Por lo que la reducción para los pagadores de impuestos viene cercana a este porcentaje.

Nuevo rey de los autos eléctricos

Tesla comunicó este 2 de enero que tuvo ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante chino BYD.

La compañía estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, registró 418,227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales a alrededor de 1.64 millones de vehículos eléctricos.

Alerta sísmica y temblor en México

La alerta sísmica sonó la mañana de este viernes 2 de enero 2026 en la Ciudad de México, provocando que los capitalinos desalojaran sus viviendas para tratar de resguardarse.

El Sismológico Nacional informó de manera preliminar un sismo de una intensidad de 6.5 con su epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.

El sismo se sintió en varias partes de la capital, señalan usuarios de las redes sociales. La conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se suspendió ante la activación de la alarma.

Aprehensión y extradición de Nicolás Maduro

Fuerzas estadounidenses capturaron el 3 de enero al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos, anunció el mandatario Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos "gobernará" la nación petrolera hasta que haya una transición "pacífica".

Tras ataques en Caracas y otras regiones de Venezuela que duraron una hora y que Trump siguió de cerca como un "show televisivo", el presidente estadounidense develó sus planes para el país que alberga las mayores reservas de crudo del planeta.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en rueda de prensa, y detalló que el proceso será liderado por los jefes de la diplomacia y del Pentágono "en colaboración" con la oposición venezolana.

También anunció que incentivará a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela.

