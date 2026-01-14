Visitantes extranjeros al Museo de Louvre pagan 45% más; “es injusto", se quejan

Con esta medida, que tiene pocos equivalentes en el resto del continente,(Unión Europea + Islandia, Liechtenstein y Noruega) pagan 32 euros (37 dólares) para recorrer los 73.000 m² del museo parisino, es decir, 10 euros (11,6 dólares) más que el precio de los visitantes europeos.

En el caso de los mexicanos que deseen visitar este emblemático lugar, el precio sería de más de 700 pesos, de acuerdo con la cotización del dólar (21 pesos) al 14 de enero de 2026.

Otros conocidos monumentos de la capital francesa, como la Santa Capilla o la Conciergerie, también tienen desde esta semana tarifas diferentes según la procedencia del visitante.

"Es injusto para los que venimos sobre todo de más lejos, porque estás favoreciendo a alguien que justamente ya está acá (...) y es mucho más barato que para nosotros que venimos de más de 10,000 kilómetros", se queja Pamela González, de Uruguay, a punto de entrar en el Louvre con su hijo adolescente.

"Para nosotros es muy caro el pasaje, es cara la estadía por la diferencia cambiaria y encima a nosotros con un 50% más de costos", añade. "En otros países no sucede, no nos ha pasado en ningún lado".

Otros turistas critican esta diferencia de precios para los visitantes procedentes de países con menos recursos.

"Si viajo a India, la gente de India paga menos que las personas de fuera, eso es justo, porque tiene menos dinero", dice la brasileña Marcia Branco. "Pero estoy en París y se supone que es un país rico. Yo vengo de un país menos rico, así que me parece injusto tener que pagar mucho más".

Para otros visitantes, en cambio, las nuevas tarifas son "aceptables".

"Es el mismo precio que muchas cosas en Italia, muchas cosas en Malta (...) de esta magnitud", dice el australiano Kevin Flynn, en viaje por Francia con su mujer Sonia.