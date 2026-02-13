Publicidad

Que cupido no te engañe: cómo evitar estafas con IA y perder tu dinero el 14 de febrero

Los enamorados se alistan para celebrar el 14 de febrero, en el que el comercio electrónico es una de las opciones para comprar algún detalle; esto deben observar antes de hacer sus compras.
vie 13 febrero 2026 03:10 PM
fraudes-electronicos-ia-tips-eviitar-14-febrero.jpg
En fechas como las del 14 de febrero suelen incrementarse los fraudes electrónicos debido al aumento en esta actividad. (Foto: Expansión / AI Studio )

El fraude electrónico se incrementa con el uso de la Inteligencia Artificial (IA), ya que las herramientas que usan los ciberdelincuentes para clonar páginas de marcas y comercios logran engañar a los comprandores en línea. Ante ello es poco probable que los usuarios puedan recuperar su dinero o datos.

Sin embargo, hay algunos consejos que podrían ayudarlos para evitar caer en una estafa, sobre todo en festividades en donde se potencian las compras, como el 14 de febrero, día del amor y la amistad.

Antonio Fajer, CEO de Pentafon, aseguró que las pérdidas a las empresas podrían incrementarse debido que el fraude con IA creció un 12% el año pasado y se encamina a generar pérdidas por 40,000 millones de dólares (mdd) a nivel global para 2027. Esta tecnología ha "democratizado" el delito, permitiendo ataques que antes requerían meses de planeación y que ahora son casi instantáneos y masivos.

A diferencia de las estafas tradicionales con errores de ortografía o mensajes genéricos, la IA permite crear clonaciones perfectas de sitios web y perfiles de redes sociales con imágenes sintéticas que parecen reales.

“El riesgo más crítico hoy es la clonación de voz, donde los delincuentes imitan a familiares o personal bancario para solicitar dinero bajo supuestas emergencias”, explicó el experto en entrevista con Expansión.

¿Cómo identificar el fraude con IA?

Estas son algunas recomendaciones para evitar caer en fraudes electrónicos:

1. Desconfía de la urgencia: La mayoría de los fraudes con IA utilizan el factor sorpresa y la urgencia (accidentes, bloqueos de cuenta inmediatos) para impedir que la víctima piense con claridad.

2. Regla de oro: No dés datos si ellos te contactaron. Si recibes una llamada, correo o WhatsApp pidiendo información sensible o transferencias, cuelga de inmediato.

3. Comunícate por canales oficiales: Después de colgar, contacta a la institución financiera o al familiar a través del número telefónico oficial o la página web verificada para confirmar la veracidad del mensaje.

El CEO de Pentafon dijo que el principal reto se enfoca a las empresas para que al igual que la ciberdelincuencia, inviertan en esta tecnología con el objetivo de evitar que falsifiquen sus páginas oficiales.

4. Verificación de seguridad en empresas: Antes de comprar, verifique que el comercio cuente con certificaciones de seguridad como PCI o ISO 27000. Las empresas que invierten en estas protecciones e integran IA defensiva reducen drásticamente los riesgos para sus clientes.

5. Actúa rápido si ya fuiste víctima: Si ya proporcionaste datos o realizaste un pago, comunícate de inmediato con tu banco para intentar detener la operación, aunque los expertos advierten que la velocidad de los defraudadores hace que el éxito sea limitado en esta etapa.

El cumplimiento de nuevas regulaciones, como los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, busca crear un entorno más confiable al vincular cada línea a un titular identificado, reduciendo el anonimato que suele amparar estos delitos. Sin embargo, la mayor defensa sigue siendo la educación digital y el rechazo a cualquier transacción que no sea iniciada por el propio usuario

"Es responsabilidad de las empresas proveedoras en sus centros internos de tener las máximas certificaciones de seguridad, y si van a contratar un centro externo, tienen que garantizar que esas certificaciones estén actualizados y están en el centro que te está dando el servicio. que de otra manera vas a exponer a tu empresa, la información de tu empresa y a tus clientes", explicó Antonio Fajer.

Además de caer en los fraudes al momento de realizar compras para regalar este 14 de febrero, también hay que estar atentos, no solo en estas fechas, a la manipulación emocional de sostener “una relación” en línea que puede vaciar los bolsillos de los enamorados.

LexisNexis Risk Solutions comparte consejos para ayudar a los consumidores a evitar fraudes amorosos:

  • Nunca envíes dinero, tarjetas regalo u otros objetos de valor a alguien que nunca hayas conocido en persona.
  • Habla siempre con un familiar, amigo o compañero de confianza, aunque no estés seguro de que es una estafa. Esto es exactamente lo que el estafador no quiere que hagas, ya que corre el riesgo de que la ilusión se rompa y pierda el control de la estafa.

"El fraude amoroso puede durar semanas, meses o incluso años porque se anima a la mayoría de los objetivos a ser reservados y a ocultar lo que ocurre a amigos y familiares. Nuestro consejo para cualquiera que esté en una relación online a quien se le pida que lo mantenga en secreto es que se confíe en un amigo o familiar de confianza, aunque no creas que sea una estafa. O bien estarán de acuerdo en que es genuino o te ayudarán a ver la verdad detrás de la estafa, ", dice Rob Woods, director de fraude e identidad de LexisNexis Risk Solutions, en un comunicado.

