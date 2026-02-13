Que cupido no te engañe: cómo evitar estafas con IA y perder tu dinero el 14 de febrero

Antonio Fajer, CEO de Pentafon, aseguró que las pérdidas a las empresas podrían incrementarse debido que el fraude con IA creció un 12% el año pasado y se encamina a generar pérdidas por 40,000 millones de dólares (mdd) a nivel global para 2027. Esta tecnología ha "democratizado" el delito, permitiendo ataques que antes requerían meses de planeación y que ahora son casi instantáneos y masivos.

A diferencia de las estafas tradicionales con errores de ortografía o mensajes genéricos, la IA permite crear clonaciones perfectas de sitios web y perfiles de redes sociales con imágenes sintéticas que parecen reales.

“El riesgo más crítico hoy es la clonación de voz, donde los delincuentes imitan a familiares o personal bancario para solicitar dinero bajo supuestas emergencias”, explicó el experto en entrevista con Expansión.

¿Cómo identificar el fraude con IA?

Estas son algunas recomendaciones para evitar caer en fraudes electrónicos:

1. Desconfía de la urgencia: La mayoría de los fraudes con IA utilizan el factor sorpresa y la urgencia (accidentes, bloqueos de cuenta inmediatos) para impedir que la víctima piense con claridad.

2. Regla de oro: No dés datos si ellos te contactaron. Si recibes una llamada, correo o WhatsApp pidiendo información sensible o transferencias, cuelga de inmediato.

3. Comunícate por canales oficiales: Después de colgar, contacta a la institución financiera o al familiar a través del número telefónico oficial o la página web verificada para confirmar la veracidad del mensaje.