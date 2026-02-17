Publicidad

Por qué el Año Nuevo Lunar no cae el mismo día: así funciona su calendario

Este 17 de febrero se celebra en varios países la entrada del año nuevo chino; sin embargo, no hay una fecha establecida para ello. Estas son las razones.
mar 17 febrero 2026 01:10 PM
ano-nuevo-chino-significado.jpg
El caballo de fuego se asocia con vitalidad, optimismo y espíritu aventurero. (Foto: @HistorieEnFotos
)

Este 17 de febrero se celebra el inicio del año nuevo chino que tiene al Caballo de Fuego como símbolo. Además del gigante asiático, los festejos se extienden a otras partes del mundo con luces, fuegos artificiales y los viajes se incrementan porque quieren pasar las festividades con sus familias en su lugar de origen.

Esta festividad milenaria cambia de fecha y tiene raíces en las fases lunares y los años solares, por ello, no hay una fecha específica para la entrada de esta fecha; sin embargo, sí existen ciertos parámetros que lo definen para que no se muevan tanto los días dedicados a ello.

El calendario lunisolar influye para definir la entrada del año nuevo chino con la luna nueva que ocurre entre el 21 de enero y el 20 de febrero del calendario gregoriano; significa que la fecha cambia cada año, y suele coincidir con un día diferente entre finales de enero y mediados de febrero.

El método de cálculo del Año Nuevo Chino consiste en seguir las fases lunares y los términos solares para alinearlos con los ciclos agrícolas y los cambios estacionales.

El año solar tiene unos 365 días, el año lunar solo tiene 354, y para sincronizarlos y evitar que las festividades se mueven entre estaciones, cada 19 años se añaden siete meses extras (intercalares).

La intercalación garantiza que la primavera se mantenga en primavera y que los festivales de la cosecha se mantengan en otoño. Por lo tanto, un factor clave para determinar el inicio del Año Nuevo Chino no es solo la fase lunar, sino también su relación con el calendario solar a través de 24 términos solares: divisiones del año solar basadas en la posición del sol en la eclíptica.

Caballo de Fuego

El Caballo es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino, precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente, y seguido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.

Según el Instituto Confucio el caballo se asocia con la vitalidad, optimismo y espíritu aventurero, por lo que las personas que nacieron bajo este signo del zodiaco chino suelen ser elocuentes, populares y entusiastas, aunque también pueden destacar por su impaciencia.

festejos-ano-nuevo-chino-cdmx.jpg
Festejos del Año Nuevo de China en calles de la CDMX. (Foto: @turismocdmx
)

Las festividades generalmente se viven a principios de febrero, siempre cae después del término solar “Dahan” (Gran Frío) y antes de “Lichun” (Inicio de la Primavera).

Festejos "regulados" en China

El principal regulador de internet en China anunció una campaña durante las festividades del Año Nuevo lunar para combatir los contenidos en las redes sociales que considere como problemáticos, incluidas publicaciones que aticen el miedo al matrimonio o a tener hijos.

El gobierno chino intenta impulsar la natalidad para evitar una crisis demográfica a medida que su población envejece, ya que los jóvenes chinos están retrasando o renunciando a tener hijos.

La gran reunión familiar para esta fiesta -que es la más importante del calendario chino y que comienza el 17 de febrero- implica para muchas personas un interrogatorio sobre su situación sentimental, sus prospectos de matrimonio y de procrear. Esta escena está plasmada en películas, libros y artículos, y cada año también en publicaciones en internet.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC) indicó en un comunicado que contenidos que inciten al antagonismo de género, y exageren el miedo al matrimonio o la ansiedad por el parto, como ejemplos de publicaciones que "incitan maliciosamente a emociones negativas" y que deben ser eliminados por las plataformas de redes sociales.

Esta campaña de un mes de duración tiene como objetivo crear un "ambiente festivo, pacífico y positivo en internet para el Año Nuevo chino".

El regulador informó que instará a las principales plataformas de redes sociales a crear grupos de trabajo, reforzar su personal y aumentar las revisiones, especialmente durante los días festivos.

Las plataformas que alojen contenidos considerados como inaceptables serán investigadas y sancionadas, añadió la autoridad.

El regulador también señaló que combatirá los contenidos generados masivamente por IA que "exageren los conflictos familiares y los enfrentamientos intergeneracionales, como el 'favoritismo parental', los 'conflictos entre suegras y nueras' y las 'peleas entre hermanos'", con el único propósito de generar tráfico.

Con información de AFP

