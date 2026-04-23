Quién es Gonzalo Celorio, el mexicano que recibe el premio Cervantes de los reyes de España

"México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de La Mancha", agregó el ensayista, novelista y editor mexicano en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, donde se celebra el solemne acto cada 23 de abril, fecha de conmemoración del aniversario de la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes.

Precisamente la huella del autor de "Don Quijote de la Mancha" ocupó parte del discurso Celorio, de 78 años, quien reflexionó también sobre la marcada influencia de su familia -con raíces en México, España o Cuba- en su carrera y obra literaria.

"He dedicado toda mi vida a la palabra", resumió el galardonado, repasando las múltiples facetas de una carrera donde destacan novelas como "Amor propio", "El viaje sedentario", "Y retiemble en sus centros la tierra" y "Mentideros de la memoria", así como los ensayos "Los subrayados son míos" o "Cánones subversivos".

¿Quién es Gonzalo Celorio?

Gonzalo Edmundo Celorio Blasco nació en la Ciudad de México en 1948. Es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es director de la Academia Mexicana de la Lengua, ha desarrollado igualmente una extensa labor académica y docente al ser profesor en la Universidad Iberoamericana, en el Centro de Estudios Literarios de El Colegio de México, en el Instituto Politécnico Nacional,y en la FFyL; fue secretario de extensión académica y secretario académico del Colegio de Letras, y director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de los Universitarios y del Fondo de Cultura Económica.

La Secretaría de Educación Pública recuerda que en 2008 se hizo acreedor al máximo galardón que otorga la UNAM, el Premio Universidad Nacional, en la categoría de Creación Artística y Extensión de la Cultura.

"Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo", celebró de su lado el rey de España, Felipe VI, encargado de entregarle el galardón junto a la reina Letizia.