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Profeco alerta por falla en motos Kawasaki y deberán ir a revisión: qué modelos se pueden dañar

Las unidades afectadas presentan un posible ajuste irregular que podría afectar el funcionamiento del motor.
mié 06 mayo 2026 04:14 PM
Profeco alerta por falla en motos Kawasaki y deberán ir a revisión: qué modelos se pueden dañar
Profeco emitió una alerta para revisar 691 motocicletas deportivas en México. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Kawasaki Motores de México realizará un llamado a revisión para 691 motocicletas Ninja ZX-6R, debido a un posible ajuste irregular en componentes del motor.

La campaña aplica para unidades modelos ZX636J y ZX636K de los años 2024, 2025 y 2026.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el problema está relacionado con el apriete de los pernos del cárter, una situación que podría generar desgaste en una pieza interna del motor si no se corrige a tiempo.

Como medida preventiva, Kawasaki realizará inspecciones y reparaciones sin costo para los propietarios.

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¿Qué motocicletas están involucradas?

El llamado aplica para motocicletas Kawasaki Ninja ZX-6R comercializadas en México correspondientes a los modelos 2024, 2025 y 2026.

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Según Profeco, en las unidades nuevas se realizará el reapriete de los pernos de fijación del cárter, mientras que en motocicletas usadas se revisará el estado del cojinete y, en caso necesario, se sustituirá la pieza.

La empresa precisó que la campaña tendrá vigencia indefinida y que contactará directamente a los propietarios mediante llamadas telefónicas y correo electrónico.

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Un mercado de motocicletas deportivas en crecimiento

El caso ocurre en un momento en el que el mercado de motocicletas continúa creciendo en México, incluido el segmento deportivo y de media cilindrada, donde marcas como Kawasaki han fortalecido su presencia entre consumidores que buscan modelos de alto desempeño.

En la industria automotriz y de motocicletas, este tipo de llamados forman parte de los procesos de seguimiento técnico y servicio postventa que las marcas realizan para corregir posibles fallas detectadas después de la comercialización de las unidades.

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¿Qué deben hacer los propietarios?

Profeco recomendó a quienes tengan una Kawasaki Ninja ZX-6R de los modelos señalados acercarse a distribuidores autorizados para verificar si su motocicleta está incluida en la campaña.

La empresa puso a disposición el teléfono 81 2598 9625 y el correo tservice.warranty@kawasakimotores.mx para atención a clientes.

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Profeco Industria de motocicletas

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