Profeco alerta por falla en motos Kawasaki y deberán ir a revisión: qué modelos se pueden dañar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Kawasaki Motores de México realizará un llamado a revisión para 691 motocicletas Ninja ZX-6R, debido a un posible ajuste irregular en componentes del motor.

La campaña aplica para unidades modelos ZX636J y ZX636K de los años 2024, 2025 y 2026.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el problema está relacionado con el apriete de los pernos del cárter, una situación que podría generar desgaste en una pieza interna del motor si no se corrige a tiempo.

Como medida preventiva, Kawasaki realizará inspecciones y reparaciones sin costo para los propietarios.