Katia Itzel García Mendoza será la primera mujer mexicana en arbitrar un encuentro en un Mundial varonil. A sus 33 años, la mexicana debutará como árbitra central el próximo jueves 25 de junio en el partido donde se medirán Túnez y Países Bajos del Grupo F.
En el encuentro, Katia estará acompañada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez, el español José Enrique Naranjo y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.
La mexicana se suma a la lista de mujeres que han tomado este papel en el escenario mundial. Antes de ella estuvieron la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, quienes participaron en la Copa del Mundo de Catar 2022, y en el actual Mundial, la estadounidense Tori Penso.