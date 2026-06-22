De estudiante de la UNAM al arbitraje

Katia Itzel García nació en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y continuó su formación en Derecho.

Su intención original era desarrollarse dentro del futbol, pero encontró en el arbitraje una oportunidad para mantenerse cerca del deporte en una época en la que las opciones profesionales para las mujeres eran limitadas.

Inició su carrera en el arbitraje amateur en 2015. Un año después, dio el salto al profesionalismo y obtuvo el gafete FIFA, acreditación internacional para dirigir partidos y torneos internacionales, en 2019.

A nivel nacional, en marzo de 2024, Katia fue la segunda mujer en ser árbitra central en la Liga MX en el encuentro entre Pachuca y Querétaro. Esto fue relevante en el futbol nacional, ya que en más de 20 años, una mujer no había dirigido un partido de la Liga MX varonil, quien fue pionera en el arbitraje mexicano como mujer fue Virginia Tovar Díaz.

A partir de entonces, García comenzó a recibir designaciones en competencias de mayor relevancia y se consolidó como una de las principales figuras del arbitraje en la región. En los últimos años, ha participado en la Copa Mundial Femenina de 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y diversos torneos organizados por Concacaf y FIFA.