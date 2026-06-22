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¿Qué estudió en la UNAM Katia Itzel García, la árbitra mexicana que hará historia en el Mundial?

La mexicana debutará como árbitra central en el Mundial 2026 tras una trayectoria que incluye la Liga MX, Juegos Olímpicos y la Copa Mundial Femenina.
lun 22 junio 2026 03:38 PM
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Katia Itzel García se une al grupo de mujeres árbitras en los Mundiales varoniles.
Katia Itzel García se une al grupo de mujeres árbitras en los Mundiales varoniles. (Agustin Cuevas/Getty Images)

Katia Itzel García Mendoza será la primera mujer mexicana en arbitrar un encuentro en un Mundial varonil. A sus 33 años, la mexicana debutará como árbitra central el próximo jueves 25 de junio en el partido donde se medirán Túnez y Países Bajos del Grupo F.

En el encuentro, Katia estará acompañada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez, el español José Enrique Naranjo y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

La mexicana se suma a la lista de mujeres que han tomado este papel en el escenario mundial. Antes de ella estuvieron la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, quienes participaron en la Copa del Mundo de Catar 2022, y en el actual Mundial, la estadounidense Tori Penso.

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De estudiante de la UNAM al arbitraje

Katia Itzel García nació en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y continuó su formación en Derecho.

Su intención original era desarrollarse dentro del futbol, pero encontró en el arbitraje una oportunidad para mantenerse cerca del deporte en una época en la que las opciones profesionales para las mujeres eran limitadas.

Inició su carrera en el arbitraje amateur en 2015. Un año después, dio el salto al profesionalismo y obtuvo el gafete FIFA, acreditación internacional para dirigir partidos y torneos internacionales, en 2019.

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A nivel nacional, en marzo de 2024, Katia fue la segunda mujer en ser árbitra central en la Liga MX en el encuentro entre Pachuca y Querétaro. Esto fue relevante en el futbol nacional, ya que en más de 20 años, una mujer no había dirigido un partido de la Liga MX varonil, quien fue pionera en el arbitraje mexicano como mujer fue Virginia Tovar Díaz.

A partir de entonces, García comenzó a recibir designaciones en competencias de mayor relevancia y se consolidó como una de las principales figuras del arbitraje en la región. En los últimos años, ha participado en la Copa Mundial Femenina de 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y diversos torneos organizados por Concacaf y FIFA.

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¿Quién es Katia Itzel García?

La designación de Katia Itzel García para la Copa del Mundo de 2026 representó un avance para la representación femenina dentro del futbol internacional. La FIFA la incluyó entre los 52 árbitros centrales seleccionados para el torneo, que contará con 48 selecciones y 104 partidos, la edición más grande en la historia del campeonato.

Katia Itzel ha participado en la Copa Mundial Femenina de 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024.
Katia Itzel ha participado en la Copa Mundial Femenina de 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024. (Manuel Velasquez/Getty Images)

En distintos momentos de su carrera, ha enfrentado críticas y episodios de violencia verbal. El más reciente fue en el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX en el partido Mazatlán contra Pumas.

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En esa ocasión, Katia dio el silbatazo final del primer tiempo en el momento en que Mazatlán estaba realizando una jugada clave para el encuentro. Ante la decisión de García, el técnico del equipo, Sergio Bueno, le reclamó en el centro de la cancha, lo que provocó su expulsión.

Uno de los episodios más graves contra Katia Itzel sucedió en el encuentro de Leagues Cup 2025 entre Rayados de Monterrey y FC Cincinnati.

Tras el encuentro, Katia publicó en redes sociales que recibió múltiples mensajes de odio y amenazas de muerte. Ante esto, recibió el respaldo público del presidente de FIFA, Gianni Infantino, de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y de Concacaf.

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Mujeres en el Mundial

La presencia de Katia Itzel García en el Mundial 2026 la coloca dentro de un grupo reducido de mujeres que han logrado arbitrar partidos en la máxima competición del futbol varonil.

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Katia fue la segunda mujer en ser árbitra central en la Liga MX en el encuentro entre Pachuca y Querétaro. (Manuel Velasquez/Getty Images)

El precedente más importante ocurrió en Catar 2022, cuando la francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir el encuentro entre Costa Rica y Alemania.

En la misma edición, también fueron convocadas la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, las primeras mujeres seleccionadas por la FIFA para formar parte del cuerpo arbitral de un Mundial masculino.

Además, en esta Copa del Mundo, la estadounidense Tori Penso fue designada como árbitra central para el encuentro entre República Checa y Sudáfrica.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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