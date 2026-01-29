Publicidad

Ciencia y Salud

El sarampión puede contagiar a 16 personas en 2 horas: cómo se propaga rápidamente

Las autoridades sanitarias llaman a la población a acudir a los módulos de salud para vacunarse, ya que esta enfermedad es altamente contagiosa.
jue 29 enero 2026 08:43 AM
sarampion-contagios-mexico.jpg
La enfermedad sigue activa en México y en varios países del mundo. (Foto: iStock )

El secretario de Salud, David Kershenobich, pidió a la población mexicana acudir a los módulos de vacunación para prevenir el contagio de sarampión, ya que está enfermedad está presente en el país.

El funcionario federal dijo que la presencia de casos está presente en varios países del mundo, por lo que se debe trabajar en contenerlo. La vacunación se ampliará a escuelas y guarderías del país, tal y como ocurre en la CDMX.

El virus del sarampión es altamente contagioso; una persona puede contagiar a 16 personas, incluso si abandona el sitio donde está la persona, el virus permanece activo por 2 horas
David Kershenobich, secretario de Salud

En la Mañanera del Pueblo del 23 de enero, el titular de la Ssa afirmó que el aspecto más importante es tener vacunas, además de que se busca replicar el modelo en Jalisco, de aplicar vacunas en estaciones del Metro y terminales de autobuses.

¿Qué es el sarampión?

Es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva, al toser, estornudar de una persona infectada que se caracteriza por erupciones cutáneas, además de los siguientes síntomas:

  • Fiebre
  • Congestión nasal
  • Ojos rojos o irritados
  • Manchas pequeñas dentro de la boca
  • Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

Para prevenirla, se aplican dos tipos de vacunas:

Vacuna triple viral:

  • Se aplica en la infancia como parte del esquema básico
  • Protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Vacuna doble viral:

  • Dirigida a personas adolescentes y adultas
  • Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

Los casos de sarampión siguen presentes en los mismos estados en forma importante, que es: Jalisco, Michoacán, Culiacán, Guerrero.

"El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir", refirió el secretario de Salud.

Los estados en donde hay más casos:

1.- Chihuahua

2.- Jalisco

3.- Chiapas

4.- Michoacán

5.- Guerrero

6.- Sinaloa

7.- CDMX

8.- Sonora

9.- Colima

10.- Coahuila

estados-casos-sarampion
Casos activos de sarampión en el país. (Foto: captura de pantalla Ssa)

En su informe diario del brote de sarampión en México, la Ssa informa que en la cuarta semana epidemiológica de 2026, hay 365 confirmados; se acumularon 329 casos probables y 15 casos confirmados

El grupo de edad más afectado es el de uno a cuatro 4 años con 1,175 casos, seguido del grupo de cinco a nueve años con 921 casos y el de 25 a 29 años con 838 casos.

