El secretario de Salud, David Kershenobich, pidió a la población mexicana acudir a los módulos de vacunación para prevenir el contagio de sarampión, ya que está enfermedad está presente en el país.
El sarampión puede contagiar a 16 personas en 2 horas: cómo se propaga rápidamente
El funcionario federal dijo que la presencia de casos está presente en varios países del mundo, por lo que se debe trabajar en contenerlo. La vacunación se ampliará a escuelas y guarderías del país, tal y como ocurre en la CDMX.
El virus del sarampión es altamente contagioso; una persona puede contagiar a 16 personas, incluso si abandona el sitio donde está la persona, el virus permanece activo por 2 horas
En la Mañanera del Pueblo del 23 de enero, el titular de la Ssa afirmó que el aspecto más importante es tener vacunas, además de que se busca replicar el modelo en Jalisco, de aplicar vacunas en estaciones del Metro y terminales de autobuses.
¿Qué es el sarampión?
Es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva, al toser, estornudar de una persona infectada que se caracteriza por erupciones cutáneas, además de los siguientes síntomas:
- Fiebre
- Congestión nasal
- Ojos rojos o irritados
- Manchas pequeñas dentro de la boca
- Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.
Para prevenirla, se aplican dos tipos de vacunas:
Vacuna triple viral:
- Se aplica en la infancia como parte del esquema básico
- Protege contra sarampión, rubéola y paperas.
Vacuna doble viral:
- Dirigida a personas adolescentes y adultas
- Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido
Los casos de sarampión siguen presentes en los mismos estados en forma importante, que es: Jalisco, Michoacán, Culiacán, Guerrero.
"El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir", refirió el secretario de Salud.
Los estados en donde hay más casos:
1.- Chihuahua
2.- Jalisco
3.- Chiapas
4.- Michoacán
5.- Guerrero
6.- Sinaloa
7.- CDMX
8.- Sonora
9.- Colima
10.- Coahuila
En su informe diario del brote de sarampión en México, la Ssa informa que en la cuarta semana epidemiológica de 2026, hay 365 confirmados; se acumularon 329 casos probables y 15 casos confirmados
El grupo de edad más afectado es el de uno a cuatro 4 años con 1,175 casos, seguido del grupo de cinco a nueve años con 921 casos y el de 25 a 29 años con 838 casos.