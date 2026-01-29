El sarampión puede contagiar a 16 personas en 2 horas: cómo se propaga rápidamente

El funcionario federal dijo que la presencia de casos está presente en varios países del mundo, por lo que se debe trabajar en contenerlo. La vacunación se ampliará a escuelas y guarderías del país, tal y como ocurre en la CDMX.

El virus del sarampión es altamente contagioso; una persona puede contagiar a 16 personas, incluso si abandona el sitio donde está la persona, el virus permanece activo por 2 horas David Kershenobich, secretario de Salud

En la Mañanera del Pueblo del 23 de enero, el titular de la Ssa afirmó que el aspecto más importante es tener vacunas, además de que se busca replicar el modelo en Jalisco, de aplicar vacunas en estaciones del Metro y terminales de autobuses.