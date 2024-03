Con todo y nearshoring, las nuevas inversiones se desinflan en México

Para la especialista del centro de investigación no es malo tener una cantidad alta de reinversiones, lo que no es buena noticia es que no exista un balance y se dependa tanto de esto. Si ambos componentes hubieran crecido con el mismo dinamismo, se hubiera tenido una IED muy alta en 2023.

La falta de llegada de nuevas empresas se puede relacionar con la insuficiente infraestructura e insumos básicos para la operación de las industrias, las cuales están ligadas con el nearshoring.

Ana Gutiérrez indica que también hacen falta hacer ajustes al mercado laboral y al Estado de derecho, así como políticas comprensivas que busquen aumentar la competitividad.

Factores externos detienen nuevo capital

Para Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, existen factores que no dependen tanto de la posición de México para la llegada de nuevas empresas.

Explica que en principio tiene que ver mucho con las estrategias empresariales, pues no solo están considerando la cercanía con Estados Unidos. Por ejemplo, muchas empresas están prefiriendo a India por el alto valor agregado tecnológico que ofrece, así como por la formación de capital humano en el rubro de las STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

Otra variable que observa es que el plan de infraestructura, impulsado por Joe Biden en Estados Unidos, no está resultando tan atractivo para los inversionistas.

A esto se suma el acuerdo de México con Estados Unidos dentro del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), en el que se generó un subgrupo de ciberseguridad y que planteó no dejar establecer a empresas Chinas en el norte del país.

“Mucho se cuida el que no haya inversión China en la zona de los 49 municipios de México que hacen frontera con Estados Unidos”, comenta el experto de la UNAM.