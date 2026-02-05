En la guerra de aranceles México resistió más que Canadá: así se convirtió en el principal socio de EU

Entre marzo y octubre, esa tasa osciló entre 3.8 y 4.7% para México. Canadá enfrentó una carga menor, de entre 1.8 y 3.7%, según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model de la Universidad de Pensilvania.

La tasa arancelaria efectiva no mide lo que se anuncia, sino lo que en verdad paga el importador. Por eso refleja con mayor precisión el impacto real de la política comercial. Aun con esa desventaja, el comercio favoreció a México.

Bajo la presión arancelaria ligada al fentanilo y la migración, activada vía la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ambos países recurrieron al mismo escudo formal un mayor apego al T-MEC. En enero de 2025, el nivel de cumplimiento de México se situaba en 45.1% y el de Canadá en 34.3%. Para octubre, ambos rozaban 90%.

La composición de las exportaciones marcó una diferencia clave. Las compras automotrices de Estados Unidos bajaron en ambos casos. México compensó con un salto de 47% en bienes de tecnologías avanzadas.

Canadá participa poco en ese rubro y su carta fuerte, el petróleo, jugó en contra. Las importaciones estadounidenses de crudo canadiense descendieron cerca de 20%, un ajuste que respondió menos a los aranceles y más a la caída del precio internacional del petróleo en 2025.

Ese contraste no es casual, ya que México ha superado tanto a China como a Canadá para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos, apoyado en una integración profunda a la manufactura norteamericana y en la relocalización de procesos productivos. El T-MEC ofrece el marco común, pero el papel de cada país dentro de la cadena de suministro difiere de forma clara.