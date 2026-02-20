Canadá eleva la tensión en el T-MEC y se perfila a una revisión más áspera, pero sin ruptura

Un reporte de The New York Times reveló que dentro del círculo cercano de Trump circulan evaluaciones sobre excluir a Canadá del acuerdo o rediseñar el T-MEC hacia esquemas bilaterales. La idea reaparece de forma recurrente en el debate político estadounidense. Sin embargo, especialistas coinciden en que el tratado enfrenta más tensión política que riesgo real de desaparición. Una ruptura implicaría costos económicos y políticos elevados incluso para el propio Trump.

Los datos comerciales ayudan a entender esa cautela.

A pesar del desgaste registrado en 2025, Estados Unidos y Canadá mantienen una de las relaciones económicas más integradas del mundo. El intercambio bilateral de bienes alcanzó 719,479 millones de dólares, según cifras oficiales estadounidenses, por debajo de los 761,795 millones registrados en 2024.

Ese tropiezo tuvo un efecto simbólico relevante. Canadá dejó de ser el principal mercado de exportación para las empresas estadounidenses. México asumió ese lugar.

El comercio de bienes entre México y Estados Unidos sumó 872,834 millones de dólares, superior a los 839,555 millones reportados el año previo, de acuerdo con estadísticas comerciales estadounidenses.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señala además que el T-MEC sustenta el comercio regional de bienes y servicios estadounidenses con un valor que ronda los 1.6 billones de dólares.

Canadá se sube al ring como rudo

Antonio Ortiz-Mena, presidente de AOM Advisors y del Comité T-MEC del COMCE, explica que existe una diferencia clara en el tono político entre los socios norteamericanos. México privilegia canales de entendimiento, mientras Canadá adopta una postura más rígida frente a Washington.

El especialista utiliza una metáfora sencilla: Si América del Norte fuera lucha libre, México actuaría como técnico y Canadá asumiría el papel de rudo. Aun así, aclara que las declaraciones políticas no reflejan por completo la realidad comercial.

En los hechos, la política comercial estadounidense mantiene pocas diferencias entre ambos socios. Los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional otorgan trato similar. Los productos que cumplen reglas del tratado permanecen en cero arancel. Cuando no cumplen, México enfrenta un gravamen de 25% y Canadá uno de 35%. Las tarifas bajo la sección 232 para vehículos, acero, aluminio y cobre se aplican por igual.

Las tensiones entre Washington y Ottawa acumulan varios frentes abiertos, desde la reactivación de aranceles bajo argumentos de emergencia nacional detonó represalias canadienses. Resurgieron disputas históricas en lácteos, madera blanda y automóviles. También salieron los choques por subsidios industriales, el impuesto digital canadiense y advertencias estadounidenses ante el acercamiento de Canadá con China. A ello se suman desacuerdos sobre infraestructura fronteriza estratégica.

El conflicto escaló cuando Donald Trump dio por terminadas conversaciones comerciales tras un anuncio del gobierno de Ontario contra aranceles estadounidenses. Meses después, durante el Foro Económico Mundial en Davos, el primer ministro Mark Carney criticó el uso de aranceles como herramienta de presión. La Casa Blanca respondió con nuevos señalamientos públicos y advertencias comerciales.

Ortiz-Mena prevé negociaciones más complejas rumbo a la revisión del tratado. Canadá, afirma, perdió parte de la confianza en Estados Unidos como socio plenamente predecible. Ottawa buscará preservar el T-MEC, pero no aceptará condiciones que considere inaceptables solo por temor a su desaparición.