En el año 2010, México contaba con 112.3 millones de habitantes y para el primer semestre de este 2026 se pronostica que habrá 134.4 millones, es decir que en ese periodo la población mexicana creció 19%, casi 10 veces más que el PIB, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y del Consejo Nacional de Población (Conapo).

México, atrapado en la trampa de estancamiento económico

México ha caído en una “trampa de estancamiento económico” por lo menos desde el inicio de este siglo, un fenómeno que puede padecer un país por perpetuar un bajo desempeño económico acompañado por el debilitamiento de la inversión fija, baja productividad, altas tasas de informalidad y hasta el debilitamiento de sus instituciones.

El país también enfrenta este problema por la alta complejidad industrial y de infraestructura que tiene, sin embargo la falta de un Estado de Derecho es lo que está frenando las inversiones y el PIB per cápita nacional, afirma Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base.

Datos del Banco Mundial (BM) señalan que en 2014, el PIB per cápita mexicano, es decir el valor de la producción dividida por el total de sus habitantes, era de 11,391 dólares, y para 2024 este monto llegó a 14,185.

Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex Grupo Financiero, explica que a diferencia de una recesión, la trampa de estancamiento es estructural, pues el país no logra activar nuevos motores económicos que sustituyan a los que se agotaron.

“En macroeconomía se interpreta como un equilibrio de bajo crecimiento donde la productividad total avanza poco, la inversión es insuficiente y el capital humano no se traduce en mayor valor agregado. Esto suele reflejar problemas más profundos: mercados laborales segmentados, baja competencia, instituciones débiles, incertidumbre jurídica y una limitada capacidad de innovación”, asegura.