América Móvil, propiedad de Carlos Slim, se ubica como la tercera empresa de mayor relevancia en México, de acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión. Sin embargo, México no es el país donde el grupo concentra el mayor número de usuarios de telefonía móvil.
Telcel manda en México, pero el mayor mercado móvil de Carlos Slim está en otro país latinoamericano
Dentro del territorio nacional, Telcel es la empresa insignia del conglomerado. Ofrece servicios de telefonía celular e internet móvil a millones de personas y domina ampliamente el mercado, muy por encima de competidores como AT&T, Movistar, Telefónica, Bait y otras marcas.
No obstante, a escala latinoamericana, otra de las compañías de Carlos Slim es la que lidera en número total de usuarios por país. Esto evidencia que el mayor crecimiento y alcance de América Móvil no se limita a México, sino que se extiende con fuerza en otros mercados de la región.
Brasil, el país donde Slim tiene más clientes de telefonía móvil
De acuerdo con el tercer reporte trimestral de 2025 , Brasil es el país donde América Móvil, el conglomerado de Carlos Slim, concentra el mayor número de clientes de telefonía móvil en América Latina, a través de la marca Claro, fundada en el año 2003.
Las cifras oficiales muestran que México ocupa el segundo lugar regional, una posición explicada por factores como el tamaño de la población, la penetración de servicios móviles y la estructura del mercado.
Estos son los países y las regiones, ordenados de mayor a menor, según el número de clientes afiliados al conglomerado de Carlos Slim:
Brasil: 89.261 millones de clientes
México: 84.345 millones
Colombia: 42.165 millones
Austria y Europa del Este: 29.289 millones
Argentina: 27.073 millones
Centroamérica: 17.101 millones
Perú: 13.067 millones
Ecuador: 9.677 millones
Cono Sur: 8.771 millones
El Caribe: 8.007 millones
Ainda temos 3 dias de #gamescomlatam e muita coisa pra rolar no estande da Claro!— Claro Brasil (@ClaroBrasil) May 2, 2025
Se tiver pelo evento, já cola aqui pra participar de todas as atrações. 😉 pic.twitter.com/8jNoIh1JLH
¿Cómo se explica esto?
La diferencia se entiende a partir de dos factores clave: el tamaño del mercado y la estructura de la competencia.
Primero, Brasil es el país más poblado de América Latina, con alrededor de 213 millones de habitantes, frente a 129.5 millones en México. Esto convierte al mercado brasileño en un universo mucho mayor de usuarios potenciales.
El segundo factor es la dinámica competitiva. Mientras Telcel domina con amplio margen el mercado mexicano, Claro no tiene ese nivel de control en Brasil. En ese país, la competencia es más equilibrada y el liderazgo lo mantiene otra empresa.
Slim domina en México, pero no en Brasil
De acuerdo con las cifras más recientes, el mercado brasileño de telefonía móvil se distribuye así, ordenado de mayor a menor:
Vivo: 102.9 millones de clientes (38% del mercado)
Claro: 89.2 millones de clientes (33%)
TIM: 62.6 millones de clientes (23%)
Otros operadores: 9.1 millones de clientes (3%)
Algar: 4.7 millones de clientes (2%)
En contraste, en México la concentración del mercado es más marcada. De acuerdo con el último análisis de la reportera Ana Luisa Gutiérrez , de la revista Expansión, el mercado mexicano de telefonía móvil se distribuye así, ordenado de mayor a menor y con su participación porcentual:
Telcel: 83.4 millones de usuarios (45.8% del mercado)
Empresas OMV: 27.8 millones (15.3%)
AT&T: 24.1 millones (13.2%)
Movistar: 23.5 millones (12.9%)
Bait: 23.5 millones (12.9%)
Estos datos refuerzan que, aunque Brasil es el país donde América Móvil concentra más clientes en términos absolutos, el dominio de Slim es mucho más marcado en México, donde Telcel mantiene una ventaja amplia frente a sus competidores.
La importancia de América Móvil en México
América Móvil, el conglomerado de telecomunicaciones detrás de marcas como Telcel, Telmex e Infinitum, se consolida como una de las empresas más influyentes del país. De acuerdo con el ranking de Las 500 empresas más importantes de México , la compañía ocupa el tercer lugar, solo por debajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Walmart de México y Centroamérica.
En términos financieros, América Móvil cerró 2024 con ingresos netos por 869,220.6 millones de pesos, una cifra que la colocó por encima de corporativos como FEMSA, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), General Motors, BBVA, Banorte, Grupo Bimbo y Stellantis, lo que refleja su peso en la economía nacional.
En el plano laboral, el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , encabezado por Carlos Slim y sus hijos, señala que el conglomerado de telecomunicaciones emplea a 178,466 personas, convirtiéndolo en uno de los mayores generadores de empleo del sector privado en el país.
Estos indicadores confirman que América Móvil no solo es un actor clave en el mercado de telecomunicaciones, sino también un pilar económico y laboral en México, con una influencia que trasciende el sector tecnológico y se refleja en su impacto financiero, productivo y social.