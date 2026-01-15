Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

AICM se renueva para el Mundial, pero aún arrastra cuellos de botella

Las remodelaciones del AICM priorizan la imagen rumbo al Mundial 2026, pero especialistas advierten que los cuellos de botella operativos persisten y que no hay mejoras estructurales en pistas ni capacidad.
jue 15 enero 2026 03:04 PM
El AICM se renueva, pero especialistas advierten que no es suficiente: tiene un problema de fondo
Presentación del Aeropuerto, satisfacción del pasajero, seguridad y aeropuerto verde, serían los cuatro ejes en lo se centraría la remodelación. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) estrena pisos, luminarias, plafones, acabados y mobiliario en 70% de las salas de abordaje de la zona más antigua del complejo. El objetivo es que el inmueble, que fungirá como puerta de entrada al país durante la inauguración del Mundial de Futbol 2026 , proyecte una mejor imagen.

La semana pasada, la Secretaría de Marina informó que también iniciará la remodelación de la Terminal 2, con un mantenimiento mayor en aproximadamente 200 hectáreas de áreas verdes, así como la construcción de un estacionamiento de seis niveles sobre una superficie de 5,500 metros cuadrados.

Hasta ahora, las adecuaciones han estado centradas en la imagen y en la estética, pero no apuntan a un incremento de la capacidad del aeropuerto ni a mejoras sustanciales en su operatividad. Especialistas del sector coinciden en este diagnóstico.

Publicidad

“Son principalmente cambios estéticos”, señala Fernando Gómez Suárez, analista del sector. “Lo que hace falta es un ordenamiento y mejores instalaciones, mejor infraestructura, considerando áreas operativas, no nada más áreas ambulatorias”, explica en entrevista con Expansión.

El especialista subraya que el verdadero cuello de botella del AICM no está en los pasillos ni en las salas de espera. “Las áreas operativas tienen que ver con aterrizajes y despegues. El aeropuerto no tiene tanto problema en áreas ambulatorias, sino en las pistas”, añade. “Eso no se puede remediar hasta el momento”.

En enero del año pasado, cuando se presentó el programa de remodelación del AICM durante una de las conferencias matutinas presidenciales, se informó que las mejoras se estructurarían en cuatro ejes. Ninguno de ellos contemplaba cambios operativos, una omisión que, hasta ahora, se mantiene. Los pilares anunciados fueron presentación del aeropuerto, satisfacción del pasajero, seguridad y aeropuerto verde.

Un aeropuerto sin espacio para crecer

José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), reconoce que sí existe un antes y un después tras las remodelaciones. “Las obras benefician al pasajero y eso termina beneficiando a la industria”, señala.

No obstante, advierte que las mejoras enfrentan un límite físico. “Las remodelaciones topan con pared”, afirma. “Ya no hay más espacio hacia donde crecer”.

El AICM cuenta con dos pistas principales, la 05L/23R y la 05R/23L. Debido a su cercanía, no pueden operar de manera simultánea, por lo que una se destina exclusivamente a aterrizajes y la otra a despegues.

“Por cómo está el aeropuerto, no hay mucho crecimiento posible en las pistas”, reconoce Suárez. “Lo que sí se puede hacer es renovarlas constantemente”. El vocero explica que, al tratarse de pistas de asfalto —a diferencia de otros aeropuertos que utilizan concreto—, requieren inversión continua.

“Es importante el tema de las terminales”, añade. “Esta ha sido una de las remodelaciones más grandes que hemos visto en la historia reciente del aeropuerto, pero tiene que hacerse de manera integral”.

La limitación de espacio es estructural. Alrededor del AICM se extienden colonias de la alcaldía Venustiano Carranza, así como localidades de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México. Aun así, a lo largo del tiempo han surgido propuestas para mejorar la operatividad más allá de lo estético.

Publicidad

Propuestas que no despegan

Rosario Avilés, analista del sector, señala que han existido múltiples alternativas. Entre ellas, la construcción de una tercera terminal dentro del propio aeropuerto mediante la eficientización de espacios.

Otra opción, recuerda, era aprovechar las pistas del cancelado aeropuerto de Texcoco, que quedaron con un avance cercano a 70%. Estas podrían haberse conectado al AICM mediante un tren, como ocurre con la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, en Madrid.

“Soluciones han existido para regalar”, afirma Avilés. Sin embargo, ninguna se ha concretado. La razón, explica, está en el uso de los recursos financieros del aeropuerto.

Los ingresos por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que deberían destinarse al mantenimiento y mejora del AICM, han estado comprometidos al pago de los bonos emitidos tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco. “Eso ha impedido una mejora sustancial de la infraestructura”, apunta.

“Yo esperaría que le entren en serio”, dice Avilés. “El Mundial pasará y todos los demás nos quedamos aquí”. La analista insiste en que el país necesita “una puerta de entrada digna, amplia y suficiente”.

“Tendrían que meterle dinero”, añade. “Hacer una cirugía mayor, arreglar el drenaje completo, construir una terminal tres o cuatro para generar más espacio en tierra para los pasajeros”.

Las mejoras de fondo siguen sin llegar. El aeropuerto mantiene las mismas 33 posiciones remotas en la Terminal 1 y 23 en la Terminal 2, una limitación que obliga a los aviones a esperar en pista antes de poder desembarcar pasajeros.

Publicidad

“Hasta el momento han sido insuficientes”, señala Gómez. “Cuando un avión empieza a sobrevolar la ciudad, es porque no hay posiciones de atraque”. El analista explica que las aeronaves deben esperar hasta que se libere un espacio.

“No te asignan una posición al instante”, añade. “Te quedas en la pista paralela durante varios minutos, haciendo fila detrás de otros aviones”. El problema, subraya, ocurre tanto en llegadas como en salidas.

Mientras la infraestructura útil del AICM se mantiene prácticamente igual, los nuevos acabados buscan enviar otro mensaje. En la rampa de entrada a la Terminal 2, un balón monumental anticipa la cercanía del Mundial y refuerza la apuesta por una imagen renovada, aun cuando los retos operativos siguen en tierra.

Tags

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México United 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad