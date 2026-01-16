El nacimiento de TV Azteca

El antecedente directo de TV Azteca es Imevisión, la televisión estatal que en ese entonces atravesaba una difícil situación económica. Ante este escenario, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari publicó, el viernes 7 de diciembre de 1992 , en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su intención de privatizar los canales 7, 13 y 22, entre otros regionales.

Finalmente, el canal 22 quedó fuera del paquete, tras la petición de intelectuales para mantenerlo como un canal cultural. Y fue el lunes 8 de febrero de 1993 , cuando se anunció que la propuesta encabezada por Ricardo Salinas Pliego había resultado ganadora de la licitación para los canales 7 y 13, y que la nueva empresa llevaría por nombre Televisión Azteca S.A. de C.V.

En la publicación del DOF se argumentó que el proyecto del empresario, entonces conocido principalmente por las tiendas Elektra y Salinas y Rocha, fue seleccionado porque garantizaba de mejor manera el interés social y contaba con un proyecto sólido de inversión para adquirir los equipos y materiales necesarios para la operación de los canales y el uso del espectro radioeléctrico.

También incluiría la difusión de programas orientados a fortalecer la educación y la cultura nacional, contenidos informativos para acercar las noticias más relevantes a la población y una programación destinada a generar arraigo social, integración familiar y la reafirmación de la identidad nacional.

A ello se sumó que fue la propuesta económica más alta, al ofrecer cerca de 645 millones de dólares (mdd) en ese entonces. De esta manera, en el DOF se estableció que se seleccionó la solicitud de Televisión Azteca S.A. de C.V. por ser la que mejor cumplía con los requisitos, presentaba la mayor inversión y demostraba "tener un amplio conocimiento de la función social de la radiodifusión”.

Según el recuento oficial de la propia empresa , fue hasta el 2 de agosto de 1993 cuando la televisora entró en operaciones, ya bajo la reestructura de lo que sería TV Azteca. A partir de entonces, comenzaron a surgir de manera gradual los programas que le darían un sello propio en áreas como noticias, espectáculos y deportes, entre otros contenidos.