¿Cuánto cuesta hospedarse en el histórico y lujoso Hotel Geneve de Carlos Slim en CDMX?

Ostar, el grupo Hotelero de Carlos Slim
Ostar Grupo Hotelero es la división de hoteles de Inmuebles Carso, el brazo inmobiliario del conglomerado de Carlos Slim. La compañía administra propiedades en México y el extranjero, abarcando desde inmuebles históricos hasta resorts frente al mar, combinando la operación hotelera con la preservación de edificios emblemáticos.
Entre los hoteles que forman parte de Ostar se encuentran:
Hotel Geneve, Ciudad de México: histórico y museo, abierto desde 1907.
Loreto Bay Golf Resort & Spa, Baja California Sur: resort frente al Mar de Cortés con campo de golf y spa.
Hotel Amares, Acapulco: acceso directo a la playa con vista a la bahía.
Hotel Francia, Aguascalientes: edificio de estilo francés en el centro de la ciudad.
Hotel Veracruz Centro Histórico, Veracruz: inmueble con ambiente tradicional en el centro histórico.
Hotel Yes Inn, Nuevo Veracruz, Veracruz: hotel moderno en zona comercial y residencial.
Hotel Racquet, Cuernavaca: antigua hacienda reconvertida en hotel.
Hotel Viva, Villahermosa: uno de los hoteles más tradicionales de la ciudad.
Hotel Ramada Gateway, Kissimmee-Orlando, Florida: orientado al turismo de recreación.
La importancia de Inmuebles Carso
De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Inmuebles Carso ocupa el lugar 353. En 2024 reportó ingresos netos por 8,464.1 millones de pesos y emplea a 1,066 personas.
Aunque no es la compañía mejor posicionada dentro del grupo —ese lugar lo ocupa América Móvil, el holding de telecomunicaciones—, Inmuebles Carso concentra gran parte de los negocios inmobiliarios de Slim, incluyendo Ostar.