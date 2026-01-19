¿Cuánto cuesta hospedarse en el histórico y lujoso Hotel Geneve de Carlos Slim en CDMX?

La historia del Hotel Geneve

El Hotel Geneve, ubicado en la Ciudad de México, es considerado uno de los hoteles más legendarios del país, según se lee en su página web . Desde su apertura en 1907, ha sido testigo de la historia política y social de México y se distingue por funcionar como un "Hotel Museo", con pasillos, columnas y rincones que albergan una exposición permanente de antigüedades y obras de arte.

Durante la Revolución Mexicana, el Geneve fue declarado zona neutral, hospedando a embajadores y a sus familias, así como a algunos revolucionarios, lo que lo convirtió en un refugio seguro en medio del conflicto.

En 1922, el hotel contribuyó a la industria turística al ser fundador de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, y para finales de los años treinta, su prestigio internacional era tal que la prensa estadounidense comparaba tener una reservación confirmada en el Geneve con poseer una fianza de mil dólares.

Entre 1909 y 1953, el hotel se consolidó como un punto de referencia para el turismo extranjero, recibiendo huéspedes de más de 50 países y los cinco continentes. En la década de los sesenta, su ubicación y relevancia lo convirtieron en centro de reunión de intelectuales y artistas, y sirvió como eje para el desarrollo de la Zona Rosa.

A lo largo de los años, el Geneve ha recibido a personalidades de renombre mundial, como el primer ministro británico Winston Churchill, el aviador Charles Lindbergh, los actores Marlon Brando y Sophia Loren, el escritor Gabriel García Márquez y la activista Malala Yousafzai. Hoy continúa operando en la calle Londres 130, en la Colonia Juárez, manteniendo su historia viva mientras sigue recibiendo visitantes de todo el mundo.