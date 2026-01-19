Publicidad

¿Cuánto cuesta hospedarse en el histórico y lujoso Hotel Geneve de Carlos Slim en CDMX?

Abierto desde 1907, es uno de los hoteles más antiguos y emblemáticos del país, y funciona como un "Hotel Museo", con pasillos y rincones que exhiben antigüedades y obras de arte.
lun 19 enero 2026 04:43 PM
Hotel Geneve de Carlos Slim
En 1991, Grupo Carso, de Carlos Slim, adquirió la cadena hotelera que incluía al Hotel Geneve. (Especial)

Carlos Slim es el empresario más importante de México. Aunque es ampliamente reconocido por su papel en el sector de las telecomunicaciones, también tiene presencia en otros sectores económicos, como el hotelero. Un ejemplo es su participación en uno de los hoteles más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México.

Se trata del Hotel Geneve, que se mantiene en operación desde su fundación en 1907 y es famoso por haber hospedado a figuras internacionales como Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, y Marlon Brando, reconocido actor estadounidense.

El hotel sigue abierto al público y se ubica cerca de la Zona Rosa. Aquí te contamos la historia del inmueble, el papel de las empresas de Slim en su operación y cuánto cuesta hospedarse.

La historia del Hotel Geneve

El Hotel Geneve, ubicado en la Ciudad de México, es considerado uno de los hoteles más legendarios del país, según se lee en su página web . Desde su apertura en 1907, ha sido testigo de la historia política y social de México y se distingue por funcionar como un "Hotel Museo", con pasillos, columnas y rincones que albergan una exposición permanente de antigüedades y obras de arte.

Durante la Revolución Mexicana, el Geneve fue declarado zona neutral, hospedando a embajadores y a sus familias, así como a algunos revolucionarios, lo que lo convirtió en un refugio seguro en medio del conflicto.

En 1922, el hotel contribuyó a la industria turística al ser fundador de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, y para finales de los años treinta, su prestigio internacional era tal que la prensa estadounidense comparaba tener una reservación confirmada en el Geneve con poseer una fianza de mil dólares.

Entre 1909 y 1953, el hotel se consolidó como un punto de referencia para el turismo extranjero, recibiendo huéspedes de más de 50 países y los cinco continentes. En la década de los sesenta, su ubicación y relevancia lo convirtieron en centro de reunión de intelectuales y artistas, y sirvió como eje para el desarrollo de la Zona Rosa.

A lo largo de los años, el Geneve ha recibido a personalidades de renombre mundial, como el primer ministro británico Winston Churchill, el aviador Charles Lindbergh, los actores Marlon Brando y Sophia Loren, el escritor Gabriel García Márquez y la activista Malala Yousafzai. Hoy continúa operando en la calle Londres 130, en la Colonia Juárez, manteniendo su historia viva mientras sigue recibiendo visitantes de todo el mundo.

Carlos Slim compró el hotel en 1991

En mayo de 1991, Grupo Carso, de Carlos Slim, adquirió la cadena hotelera que incluía al Hotel Geneve. Con motivo del centenario del inmueble, en 2007 Ostar Grupo Hotelero —la división hotelera de Inmuebles Carso— emprendió una remodelación para resaltar su historia y devolverle su lugar como uno de los hoteles más emblemáticos del país.

La transformación estuvo liderada por Roberto Slim Seade, director de Ostar y sobrino de Carlos Slim, hijo de su fallecido hermano Julián Slim Helú. Cada columna, pasillo y rincón se convirtió en una especie de museo permanente, combinando el estilo clásico del hotel con un concepto de hotel temático único en México.

Con esta renovación, el Geneve reafirmó su legado en la Ciudad de México y volvió a ser un símbolo del turismo nacional, un lugar donde la historia y la tradición se respiran en cada detalle.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel de Slim?

Hospedarse en el Hotel Geneve, en la Ciudad de México, implica precios que varían según la categoría de habitación y los servicios incluidos. El hotel ofrece desde habitaciones Deluxe, cómodas y clásicas, hasta suites de época, ambientadas con detalles históricos de personajes como Winston Churchill, Frida Kahlo y Charles Lindbergh.

Actualmente, las tarifas con descuentos de Ostar Benefits oscilan entre 2,700 y 11,300 pesos por noche, dependiendo de la habitación y si se incluye desayuno. Por ejemplo:

Deluxe sencilla o doble: desde 2,728 pesos con solo alojamiento, hasta 3,910 pesos con desayuno.

Junior Suite: desde 4,095 pesos hasta 5,934 pesos.

Master Suite: desde 6,593 pesos hasta 8,887 pesos.

Suite de época: desde 8,668 pesos hasta 11,340 pesos.

Los precios incluyen impuestos y la mayoría de las habitaciones ofrecen Wi-Fi gratuito, televisión por cable, caja de seguridad y baño privado con amenidades. Además, los huéspedes reciben beneficios como cóctel de bienvenida, opciones de early check-in o late check-out según disponibilidad, y descuentos en comidas y cenas.

Estas tarifas son flexibles, con pago directo en el hotel y posibilidad de cambios según las condiciones de la reserva, permitiendo que los visitantes disfruten de la historia y el estilo del hotel con comodidad y facilidad.

Ostar, el grupo Hotelero de Carlos Slim

Ostar Grupo Hotelero es la división de hoteles de Inmuebles Carso, el brazo inmobiliario del conglomerado de Carlos Slim. La compañía administra propiedades en México y el extranjero, abarcando desde inmuebles históricos hasta resorts frente al mar, combinando la operación hotelera con la preservación de edificios emblemáticos.

Entre los hoteles que forman parte de Ostar se encuentran:

Hotel Geneve, Ciudad de México: histórico y museo, abierto desde 1907.

Loreto Bay Golf Resort & Spa, Baja California Sur: resort frente al Mar de Cortés con campo de golf y spa.

Hotel Amares, Acapulco: acceso directo a la playa con vista a la bahía.

Hotel Francia, Aguascalientes: edificio de estilo francés en el centro de la ciudad.

Hotel Veracruz Centro Histórico, Veracruz: inmueble con ambiente tradicional en el centro histórico.

Hotel Yes Inn, Nuevo Veracruz, Veracruz: hotel moderno en zona comercial y residencial.

Hotel Racquet, Cuernavaca: antigua hacienda reconvertida en hotel.

Hotel Viva, Villahermosa: uno de los hoteles más tradicionales de la ciudad.

Hotel Ramada Gateway, Kissimmee-Orlando, Florida: orientado al turismo de recreación.

La importancia de Inmuebles Carso

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Inmuebles Carso ocupa el lugar 353. En 2024 reportó ingresos netos por 8,464.1 millones de pesos y emplea a 1,066 personas.

Aunque no es la compañía mejor posicionada dentro del grupo —ese lugar lo ocupa América Móvil, el holding de telecomunicaciones—, Inmuebles Carso concentra gran parte de los negocios inmobiliarios de Slim, incluyendo Ostar.

