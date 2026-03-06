Publicidad

Empresas

¿Oro, plata o metales industriales? Este es el verdadero gran negocio de los Baillères y Peñoles

Aunque Palacio de Hierro destaca, el verdadero motor de ganancias de los Baillères es Peñoles, con oro, plata y metales estratégicos.
vie 06 marzo 2026 01:12 PM
Peñoles Baillères
Dentro de Grupo BAL, la mayor fuente de ingresos no es Palacio de Hierro, sino Industrias Peñoles. (Industrias Peñoles)

Dentro de Grupo BAL, la empresa matriz de la familia Baillères, la compañía que más aporta a sus ganancias no es Palacio de Hierro, como podría suponerse, sino Industrias Peñoles, dedicada a la minería de metales preciosos y estratégicos.

Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Peñoles registró ingresos totales en 2024 por 121,895.90 millones de pesos, mientras que Palacio de Hierro alcanzó 56,079.5 millones, casi la mitad de los ingresos de la minera.

Dentro de Industrias Peñoles, las ganancias se distribuyen entre metales preciosos y metales críticos e industriales, ambos esenciales para la innovación tecnológica, la industria y el sector energético. Pero, ¿cuál de estos dos segmentos genera mayores ingresos para la compañía?

¿Cuál es el gran negocio de Industrias Peñoles?

Industrias Peñoles trabaja en distintos segmentos, pero en 2025 su principal fuente de ingresos y ganancias proviene de los metales preciosos, mientras que los metales críticos e industriales cumplen un papel estratégico como proveedores clave para la transición energética, según su último reporte trimestral del año pasado .

Rentabilidad: el dominio del oro y la plata

El área de minas de oro y plata es el verdadero motor financiero de la compañía:

Utilidad de operación: 2,292.4 millones de dólares en metales preciosos frente a solo 95.5 millones en metales base como zinc, plomo y cobre

Margen de utilidad bruta: 2,664.1 millones de dólares en metales preciosos comparado con 309.6 millones en metales base

Ventas por producto

Los ingresos por ventas muestran claramente dónde está la fuerza de Peñoles:

Oro: 2,944.2 millones de dólares

Plata: 2,778.2 millones de dólares

Zinc: 642.9 millones de dólares

Plomo: 279.0 millones de dólares

En pocas palabras, aunque los metales críticos e industriales son importantes para la tecnología, la industria y la energía, el negocio que realmente impulsa a Peñoles y genera la mayor parte de sus ganancias sigue siendo el oro y la plata.

Minera-peñoles-ganancias
La compañía que más aporta a las ganancias de Grupo BAL no es Palacio de Hierro, sino Industrias Peñoles. (Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro)

La importancia de los metales estratégicos

Aunque financieramente los metales preciosos dominan, Peñoles considera a los metales industriales como componentes estructurales del futuro tecnológico.

Cobre: Es un metal clave para la transición energética, lo que impulsó sus precios a niveles récord en 2025. Las ventas de cobre mate crecieron hasta 328.4 millones de dólares.

Plata (doble rol): Además de ser un activo refugio, la plata tiene una creciente relevancia industrial vinculada al sector fotovoltaico y la electrificación.

Zinc y Plomo: Son fundamentales para la infraestructura y las baterías automotrices, respectivamente.

Liderazgo de mercado

El verdadero negocio de Peñoles también se define por su escala global:

Mayor productor mundial de plata afinada.

Líder latinoamericano en producción de oro y plomo afinado.

Entre los principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio.

INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V.
Parte de Grupo BAL, la empresa matriz de la familia Baillères

Apuesta a futuro: diversificación hacia metales base

Peñoles invierte en exploración para equilibrar su portafolio y consolidar su papel estratégico en metales críticos:

Proyecto Reina del Cobre (Durango): prioridad avanzada de cobre-zinc con 27.8 millones de toneladas de recursos inferidos.

Adquisición de Probe Gold Inc. (Canadá, enero 2026): por aproximadamente 555 millones de dólares, para expandir reservas de metales preciosos y explorar nuevas jurisdicciones mineras.

Este enfoque muestra que, aunque el oro y la plata siguen siendo la columna vertebral de Peñoles, los metales estratégicos e industriales le permiten posicionarse como un proveedor clave para la industria, la innovación tecnológica y la transición energética global.

