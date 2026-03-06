¿Oro, plata o metales industriales? Este es el verdadero gran negocio de los Baillères y Peñoles

Dentro de Grupo BAL, la empresa matriz de la familia Baillères, la compañía que más aporta a sus ganancias no es Palacio de Hierro, como podría suponerse, sino Industrias Peñoles, dedicada a la minería de metales preciosos y estratégicos.

Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Peñoles registró ingresos totales en 2024 por 121,895.90 millones de pesos, mientras que Palacio de Hierro alcanzó 56,079.5 millones, casi la mitad de los ingresos de la minera.

Dentro de Industrias Peñoles, las ganancias se distribuyen entre metales preciosos y metales críticos e industriales, ambos esenciales para la innovación tecnológica, la industria y el sector energético. Pero, ¿cuál de estos dos segmentos genera mayores ingresos para la compañía?