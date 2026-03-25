Democratizar el fitness en México: Panobianco apuesta por crecer en un mercado donde menos del 5% va al gimnasio

“Los gimnasios son los nuevos bares”

Aunque salud, diversión y deseo por tener una mejorar apariencia física son motivos que pueden considerarse suficientes para integrar al ejercicio en gimnasios como parte permanente del estilo de vida, muchos gimnasios se enfrentan con la inconsistencia o la deserción de los usuarios.

El mismo reporte de MOPRADEF señala que los tres motivos principales por los que la población renuncia a la actividad física son falta de tiempo (52.1 %); problemas de salud (17.9 %), y cansancio por el trabajo (15.2 %).

Para Panobianco, la clave para combatir la deserción está en la retención de los usuarios, no en la recuperación de ellos. A través de una apuesta por crear comunidad entre los usuarios y el personal que asiste, Panobianco quiere hacer de la lealtad y la constancia algo que los defina como oportunidad para llevar una vida más sana, y que se entienda como un esfuerzo en compañía de otros que también buscan mejorar, más que un esfuerzo individual o aislado.

La población mexicana es más consciente del cuidado de su salud, pero la falta de gimnasios, falta de tiempo y cansancio por el trabajo son razones para dejar de ir a hacer ejercicio al gimnasio. (Panobianco)

“La clave es desde un inicio es estar muy cercano con el cliente y no esperar a que ese cliente se vaya y busques la manera de regresarlo con promociones. Lo que el cliente quiere es sentirse visto. Panobianco trata de dar esa atención cercana con los clientes para que pueda generar una comunidad dentro”.

En el caso contrario, algunos gimnasios lidian con la saturación de clientes, especialmente en horarios inmediatos a los horarios tradicionales de oficina, en los cuales una sola máquina tiene una fila de personas esperando su turno para usarse. Rondeau comenta que al platicar con líderes y dueños de otras cadenas de fitness, estos combaten la saturación s incrementando el precio de la membresía , sin embargo él opina que la solución es abrir más sucursales en los lugares correctos.

Hernández complementa: “Que los gimnasios puedan estar muy cerca de los lugares de trabajo, muy cerca de donde vives, y a la vez que sea también un centro de reunión para la gente… ahora con el arribo de la generación Z, los gimnasios son los nuevos bares, donde la gente puede llegar, hacer ejercicio y hacer comunidad”.

Asimismo, la empresa apunta a un público amplio y transversal, entre primerizos que desconocen el uso de equipos, hasta aquellos con años de experiencia o que buscan resultados mucho más profesionales, y hacerlo de manera sostenible. Asimismo, quieren ser la opción para personas de distintas edades y con objetivos diferentes, cuya solución puede estar no en las máquinas de cardio o las pesas, pero sí en las diversas clases que se imparten en la semana.

No obstante, uno de los públicos desatendidos por las cadenas de gimnasio en general, son las personas con discapacidad, que van desde los accesos al edificio hasta la asesoría o equipos apropiados para ellos. Si bien Panobianco por ahora tampoco ofrece ser la respuesta para estas personas, Hernández comenta que lo considerarán a futuro.

“Lo interesante del fitness, y lo he visto durante décadas, es que lo más difícil es lograr que la gente lo pruebe por primera vez… Mi objetivo siempre ha sido ser el gimnasio al que acudan primero. Porque si lo conseguimos, siempre volverán a nosotros en el futuro”, aseguró Rondeau.