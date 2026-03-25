Democratizar el fitness en México: Panobianco apuesta por crecer en un mercado donde menos del 5% va al gimnasio
Panobianco, cadena de gimnasios en Brasil con más de 350 unidades, abre su primera sucursal en México, y apuesta por ser la respuesta que otras cadenas en el país no han logrado ser para satisfacer la demanda de fitness.
Sobre la Avenida de las Culturas, en la alcaldía Azcapotzalco, donde solía estar una bodega, ahora se alza una fachada naranja y negra. Por dentro, el edificio se alza como una torre de cuatro niveles, cada uno enfocado en distintos trabajos del cuerpo y fortalezas; desde las tradicionales escaladoras y bicicletas, hasta los juegos de pesas, salas de zumba y máquinas de vanguardia para ejercitar cada músculo, Panobianco estrena su llegada en México, dispuesta a atender un mercado que la competencia local tiene desatendida.
Panobianco, cadena de gimnasios que surgió en Brasil en 2012, con más 350 unidades, llega al nuestro con la misma misión: democratizar el acceso al ejercicio y al bienestar. La clave para marcar la diferencia frente a otros gimnasios, no está en los equipos modernos, los espacios coloridos y amplios, o en los servicios de asesoría, sino en hacer sentir al usuario que está acompañado para cumplir sus objetivos.
Platicamos con Chris Rondeau, fundador de Panobianco, y con Gerardo Hernandez, CEO en México, para conocer más sobre su apuesta y perspectiva sobre los gimnasios en nuestro país, y la estrategia que tienen para acaparar el mercado del fitness en nuestro país.
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México, el mercado ideal para la expansión global
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, en México hay 33,527 clubes deportivos y centros de acondicionamiento físico, públicos y privados; por otro lado, datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) del INEGI, a 2024 (dato más reciente), el 41.1% de la población mayor de 18 años es activa físicamente, y de estas, 58.3 % realizó su actividad en lugares públicos, como parques, calles o plazas, 38 %, en instalaciones privadas y 3.7 %, en su casa o en la de amistades o familiares.
Según el mismo reporte del MOPRADEF, los motivos reportados por la población en 2024 para realizar actividad física son la salud, (76.1 %), diversión (11.7 %) y el deseo de mejorar la apariencia física (7.0 %), mientras que de 70 % declaró que sí existen lugares e instalaciones públicas en su colonia para realizar actividades físicas o deportivas.
Panobianco eligió a México como el primer mercado internacional, según un comunicado de la empresa, porque lo reconocen en una etapa similar a la que vivió Brasil hace varios años: una población con mayor conciencia de salud preventiva, lo que coincide con los datos de MOPRAFED, y con una oferta insuficiente de modelos de fitness escalables y bien estructurados. Sobre este último dato, Panobianco considera solo espacios cerrados para realizar ejercicio, y no espacios públicos como parques.
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“Cuando menos del 5% de la población tiene una membresía de gimnasio, se necesitan más gimnasios. Lo que Panobianco ofrece es acceso y precios asequibles. Así que cualquiera puede probarlo por primera vez”, declaró Rondeau, quien además de destacar el servicio que ofrecen a usuarios, sino la oportunidad para inversionistas. “Tendremos franquicias y otros emprendedores que podrán iniciar un negocio por primera vez, y alcanzar sus metas financieras para el bienestar de sus familias. Así que realmente Panobianco cumple dos propósitos: salud y prosperidad (health and wealth)”.
Azcapotzalco en Ciudad de México es solo el primer paso para la expansión a nivel nacional, concentrada en el centro de la República Mexicana. El plan de expansión contempla llegar a diez unidades en México para 2026, con aperturas progresivas en Estado de México, Puebla y Querétaro, pero no necesariamente en los espacios con mayor densidad poblacional.
Para la empresa, la expansión implica acercarse a los polos que no son atendidos por las grandes franquicias que llevan varios años en el mercado, o en palabras de Hernández: “encontrar mejores oportunidades en ciudades medianas aledañas a estas primeras grandes ciudades”.
“El fitness en México hoy en día ya está democratizado y Panobianco viene todavía a empujar más esa democratización… países como Brasil tienen una penetración del fitness arriba del 8% y Estados Unidos arriba del 20%. Esto hace que México sea una plataforma muy importante e interesante para poder abrir sucursales”, comentó Hernández.
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“Los gimnasios son los nuevos bares”
Aunque salud, diversión y deseo por tener una mejorar apariencia física son motivos que pueden considerarse suficientes para integrar al ejercicio en gimnasios como parte permanente del estilo de vida, muchos gimnasios se enfrentan con la inconsistencia o la deserción de los usuarios.
El mismo reporte de MOPRADEF señala que los tres motivos principales por los que la población renuncia a la actividad física son falta de tiempo (52.1 %); problemas de salud (17.9 %), y cansancio por el trabajo (15.2 %).
Para Panobianco, la clave para combatir la deserción está en la retención de los usuarios, no en la recuperación de ellos. A través de una apuesta por crear comunidad entre los usuarios y el personal que asiste, Panobianco quiere hacer de la lealtad y la constancia algo que los defina como oportunidad para llevar una vida más sana, y que se entienda como un esfuerzo en compañía de otros que también buscan mejorar, más que un esfuerzo individual o aislado.
“La clave es desde un inicio es estar muy cercano con el cliente y no esperar a que ese cliente se vaya y busques la manera de regresarlo con promociones. Lo que el cliente quiere es sentirse visto. Panobianco trata de dar esa atención cercana con los clientes para que pueda generar una comunidad dentro”.
En el caso contrario, algunos gimnasios lidian con la saturación de clientes, especialmente en horarios inmediatos a los horarios tradicionales de oficina, en los cuales una sola máquina tiene una fila de personas esperando su turno para usarse. Rondeau comenta que al platicar con líderes y dueños de otras cadenas de fitness, estos combaten la saturación s incrementando el precio de la membresía , sin embargo él opina que la solución es abrir más sucursales en los lugares correctos.
Hernández complementa: “Que los gimnasios puedan estar muy cerca de los lugares de trabajo, muy cerca de donde vives, y a la vez que sea también un centro de reunión para la gente… ahora con el arribo de la generación Z, los gimnasios son los nuevos bares, donde la gente puede llegar, hacer ejercicio y hacer comunidad”.
Asimismo, la empresa apunta a un público amplio y transversal, entre primerizos que desconocen el uso de equipos, hasta aquellos con años de experiencia o que buscan resultados mucho más profesionales, y hacerlo de manera sostenible. Asimismo, quieren ser la opción para personas de distintas edades y con objetivos diferentes, cuya solución puede estar no en las máquinas de cardio o las pesas, pero sí en las diversas clases que se imparten en la semana.
No obstante, uno de los públicos desatendidos por las cadenas de gimnasio en general, son las personas con discapacidad, que van desde los accesos al edificio hasta la asesoría o equipos apropiados para ellos. Si bien Panobianco por ahora tampoco ofrece ser la respuesta para estas personas, Hernández comenta que lo considerarán a futuro.
“Lo interesante del fitness, y lo he visto durante décadas, es que lo más difícil es lograr que la gente lo pruebe por primera vez… Mi objetivo siempre ha sido ser el gimnasio al que acudan primero. Porque si lo conseguimos, siempre volverán a nosotros en el futuro”, aseguró Rondeau.