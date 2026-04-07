¿Quiénes son los nuevos dueños de Movistar México y qué pasará con sus millones de clientes?

¿Por qué se va Telefónica de México?
La salida de Telefónica de México responde a su estrategia global de desinversión en Hispanoamérica y a la necesidad de reconfigurar su cartera internacional. La compañía llevaba más de seis años buscando vender su operación en el país, enfrentando un mercado cada vez más competitivo y regulado.
Uno de los factores decisivos fue el crecimiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), sobre todo Bait, el OMV de Walmart. Para finales de 2025, Bait tenía 23,5 millones de líneas activas, superando a las aproximadamente 21,7 millones de Movistar , y sumó dos millones de usuarios solo en el tercer trimestre, acercándose a AT&T y consolidándose como un actor dominante en México. Sus tarifas agresivas dificultaban que Movistar aumentara su base de clientes.
A esto se suma la sostenibilidad financiera: desde 2019, Telefónica adoptó un modelo ligero, devolviendo sus licencias de espectro y arrendando capacidad de red a terceros, reduciendo costos y riesgos ante la fuerte competencia.
La venta también se facilitó tras ganar un litigio fiscal contra el SAT en febrero de 2026 por 280 millones de dólares , eliminando los obstáculos financieros que quedaban para cerrar el acuerdo con Melisa Acquisition, el consorcio que ahora controlará Movistar en México.
¿Qué falta para que se concrete la compra de Movistar México?
Aunque Melisa Acquisition ya acordó la compra de Telefónica México por 450 millones de dólares, todavía faltan pasos clave para que la operación sea definitiva.
Se necesitan las aprobaciones regulatorias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional Antimonopolio. Sin estas autorizaciones, el cambio de control no puede realizarse.
Ambas partes deben cumplir los acuerdos establecidos en el contrato de compraventa antes de cerrar la operación.
El monto final de la transacción podría ajustarse con los cálculos habituales que se hacen en operaciones de esta magnitud, aunque se estableció en 450 millones de dólares.
Cuando se completen estos pasos, el control de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, las matrices de Movistar, pasará oficialmente a Melisa Acquisition, el consorcio integrado por OXIO y Newfoundland Capital Management.