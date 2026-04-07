¿Quiénes son los nuevos dueños de Movistar México y qué pasará con sus millones de clientes?

Después de varios meses de expectativa , finalmente se informó que Telefónica México y su marca Movistar serán vendidas, y sus activos pasarán a manos de Melisa Acquisition, LLC, un nombre que quizá no resulte familiar, pero que tiene un papel muy relevante.

Se trata de un conglomerado que asumirá toda la operación de la empresa española en México, incluyendo infraestructura, clientes y servicios de lo que hoy conocemos como Movistar. En pocas palabras, será responsable de todo lo que implica la marca en territorio nacional.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta operación: qué es exactamente Melisa Acquisition, y cuáles son las empresas y los personajes detrás de este conglomerado, que se convertirá en un nuevo competidor de marcas como Telcel, AT&T y Bait.