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¿Quiénes son los nuevos dueños de Movistar México y qué pasará con sus millones de clientes?

La compra de Movistar México por Melisa Acquisition combina tecnología y capital; conoce los líderes detrás del acuerdo y qué implicará para los clientes.
mar 07 abril 2026 08:21 PM
Telefónica Movistar
Telefónica México y Movistar serán vendidos a Melisa Acquisition por 450 millones de dólares. (Especial)

Después de varios meses de expectativa , finalmente se informó que Telefónica México y su marca Movistar serán vendidas, y sus activos pasarán a manos de Melisa Acquisition, LLC, un nombre que quizá no resulte familiar, pero que tiene un papel muy relevante.

Se trata de un conglomerado que asumirá toda la operación de la empresa española en México, incluyendo infraestructura, clientes y servicios de lo que hoy conocemos como Movistar. En pocas palabras, será responsable de todo lo que implica la marca en territorio nacional.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta operación: qué es exactamente Melisa Acquisition, y cuáles son las empresas y los personajes detrás de este conglomerado, que se convertirá en un nuevo competidor de marcas como Telcel, AT&T y Bait.

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¿Qué es Melisa Acquisition, LLC?

Melisa Acquisition, LLC es un consorcio empresarial que combina tecnología y capital financiero para operar en telecomunicaciones. Su nombre ganó relevancia internacional al acordar la compra de Telefónica México (Movistar) por 450 millones de dólares , tomando control de toda la operación, infraestructura y base de clientes de la compañía.

El grupo está liderado por OXIO Inc., la primera plataforma de “Telecomunicaciones como Servicio” (TaaS) del mundo, y Newfoundland Capital Management, una gestora de activos con sede en São Paulo especializada en inversiones en América Latina.

Según su página oficial , OXIO Inc. se fundó en 2018 y ofrece una red global programable basada en la nube que permite a distintas empresas lanzar sus propios servicios móviles de forma rápida y eficiente. La empresa está encabezada por:

-Nicolas Girard, CEO y cofundador

-Adil Belihomji, Chief Technology Officer (CTO)

-Dan Benetz, Chief Financial Officer (CFO)

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Newfoundland Capital Management opera desde 2009, según se informa en su sitio web , y ha invertido más de 4,000 millones de reales en la región, aportando respaldo financiero clave para operaciones de gran escala. Sus líderes principales son:

-Eric Fonseca, cofundador y Portfolio Manager

-Jonathan Rosenthal, cofundador y Portfolio Manager

-José Canhisares, Chief Operating Officer (COO)

Estas figuras representan la dirección estratégica y operativa del consorcio que ahora controlará Movistar en México.

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La venta responde a la estrategia global de Telefónica y a la competencia creciente de OMV como Bait. (Telefónica Movistar México/Facebook)

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Se quedarán con más de 20 millones de usuarios de Movistar

En México, Melisa Acquisition adquiere todas las acciones de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, responsables de la marca Movistar. Esto incluye 21,7 millones de líneas móviles y una infraestructura operativa ligera que se mantiene mediante arrendamiento de capacidad de red a terceros.

La compra también destaca por su competitividad financiera: el consorcio superó ofertas de otros actores, como Beyond ONE (dueño de Virgin Mobile), ofreciendo 100 millones de dólares más que la competencia, consolidando así su posición como un jugador relevante en el mercado nacional de telecomunicaciones.

En pocas palabras, Melisa Acquisition combina innovación tecnológica y músculo financiero para asumir Movistar en México.

Cobros indebidos
Movistar seguirá operando con normalidad en prepago y pospago; no se esperan cambios inmediatos para los clientes.

¿Qué pasará con los clientes de Movistar?

Por el momento, Movistar seguirá operando con normalidad tanto en modalidades de prepago como de pospago, por lo que no se esperan cambios inmediatos en las llamadas, datos o servicios de los usuarios.

Todavía se desconoce si la marca Movistar desaparecerá en México o si los nuevos dueños continuarán utilizando el nombre que ha estado presente en el país durante más de 20 años.

Se recomienda a los clientes estar atentos a los anuncios oficiales, aunque por ahora no habrá modificaciones en sus planes ni en la atención al cliente.

También es importante recordar que en México los usuarios son dueños de sus números telefónicos. Esto significa que en cualquier momento pueden hacer la portabilidad y cambiar de compañía sin perder su número.

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¿Por qué se va Telefónica de México?

La salida de Telefónica de México responde a su estrategia global de desinversión en Hispanoamérica y a la necesidad de reconfigurar su cartera internacional. La compañía llevaba más de seis años buscando vender su operación en el país, enfrentando un mercado cada vez más competitivo y regulado.

Uno de los factores decisivos fue el crecimiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), sobre todo Bait, el OMV de Walmart. Para finales de 2025, Bait tenía 23,5 millones de líneas activas, superando a las aproximadamente 21,7 millones de Movistar , y sumó dos millones de usuarios solo en el tercer trimestre, acercándose a AT&T y consolidándose como un actor dominante en México. Sus tarifas agresivas dificultaban que Movistar aumentara su base de clientes.

A esto se suma la sostenibilidad financiera: desde 2019, Telefónica adoptó un modelo ligero, devolviendo sus licencias de espectro y arrendando capacidad de red a terceros, reduciendo costos y riesgos ante la fuerte competencia.

La venta también se facilitó tras ganar un litigio fiscal contra el SAT en febrero de 2026 por 280 millones de dólares , eliminando los obstáculos financieros que quedaban para cerrar el acuerdo con Melisa Acquisition, el consorcio que ahora controlará Movistar en México.

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¿Qué falta para que se concrete la compra de Movistar México?

Aunque Melisa Acquisition ya acordó la compra de Telefónica México por 450 millones de dólares, todavía faltan pasos clave para que la operación sea definitiva.

Se necesitan las aprobaciones regulatorias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional Antimonopolio. Sin estas autorizaciones, el cambio de control no puede realizarse.

Ambas partes deben cumplir los acuerdos establecidos en el contrato de compraventa antes de cerrar la operación.

El monto final de la transacción podría ajustarse con los cálculos habituales que se hacen en operaciones de esta magnitud, aunque se estableció en 450 millones de dólares.

Cuando se completen estos pasos, el control de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, las matrices de Movistar, pasará oficialmente a Melisa Acquisition, el consorcio integrado por OXIO y Newfoundland Capital Management.

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Movistar Telecomunicaciones Telefónica

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