Telcel, AT&T, Movistar y Bait: ¿cuánto tardan en quitarte la línea y reasignar tu número?

En México, las y los usuarios de telefonía móvil pueden cambiar de compañía cuantas veces lo deseen sin perder su número telefónico. Sin embargo, existen situaciones en las que una persona puede perder definitivamente su línea y que ese número sea reasignado a otro usuario.

Esto ocurre principalmente cuando una línea de prepago permanece sin actividad durante un periodo prolongado, especialmente si la persona deja de hacer recargas, incluso de montos pequeños. Cuando esto sucede, las empresas de telefonía interpretan que la línea ya no está siendo utilizada por su titular.

Ante este escenario, las compañías suelen seguir un proceso gradual: primero envían avisos de inactividad, luego suspenden temporalmente la línea y, si la falta de uso continúa, proceden a cancelarla de forma definitiva para que la autoridad mexicana pueda reasignar el número.

A continuación te contamos cuánto tiempo debe pasar y qué condiciones se deben cumplir para que empresas como Telcel, AT&T, Movistar y operadores móviles virtuales (OMV) como Bait den de baja una línea y asignen ese número a un nuevo usuario.