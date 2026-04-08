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Telcel, AT&T, Movistar y Bait: ¿cuánto tardan en quitarte la línea y reasignar tu número?

Conoce los plazos de inactividad que pueden provocar la cancelación automática de tu línea y cómo recuperarla antes de que sea tarde.
mié 08 abril 2026 08:25 PM
Telcel, AT&T, Movistar y Bait
Los usuarios pueden conservar su número al cambiar de proveedor, pero las líneas inactivas pueden perderse. (Expansión/Google AI Studio)

En México, las y los usuarios de telefonía móvil pueden cambiar de compañía cuantas veces lo deseen sin perder su número telefónico. Sin embargo, existen situaciones en las que una persona puede perder definitivamente su línea y que ese número sea reasignado a otro usuario.

Esto ocurre principalmente cuando una línea de prepago permanece sin actividad durante un periodo prolongado, especialmente si la persona deja de hacer recargas, incluso de montos pequeños. Cuando esto sucede, las empresas de telefonía interpretan que la línea ya no está siendo utilizada por su titular.

Ante este escenario, las compañías suelen seguir un proceso gradual: primero envían avisos de inactividad, luego suspenden temporalmente la línea y, si la falta de uso continúa, proceden a cancelarla de forma definitiva para que la autoridad mexicana pueda reasignar el número.

A continuación te contamos cuánto tiempo debe pasar y qué condiciones se deben cumplir para que empresas como Telcel, AT&T, Movistar y operadores móviles virtuales (OMV) como Bait den de baja una línea y asignen ese número a un nuevo usuario.

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Telcel

En Telcel, una línea de prepago no se cancela de inmediato cuando dejas de hacer recargas. El número pasa por varias etapas antes de darse de baja, un proceso que puede tardar cerca de 370 días.

De acuerdo con la “ Política de Ciclo de Vida Amigo de Telcel ”, cuando vence la vigencia de tu último saldo o paquete, la línea entra en una fase de 119 días en la que sólo puedes recibir llamadas y mensajes, pero ya no puedes realizarlos.

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Si en ese periodo no haces ninguna recarga, la línea pasa a una segunda fase de inactividad de 246 días. Durante este tiempo no puedes hacer ni recibir llamadas o mensajes, porque la línea queda suspendida.

Si la inactividad continúa, el número entra en un tercer periodo de 5 días conocido como fase de enfriamiento. Es el paso previo a la cancelación definitiva. Al terminar todas estas etapas, Telcel da de baja la línea, elimina los datos asociados y libera el número para que pueda ser asignado a otro usuario.

Si te quedaba Saldo Amigo, este se congela como “saldo por recuperar” durante 365 días. Si haces una recarga antes de la baja definitiva, la línea se reactiva y puedes recuperar ese saldo.

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Telcel suspende la línea tras 119 días sin recargas y la da de baja después de 370 días. (Raquel Cunha/Reuters)

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AT&T

Según los Lineamientos Generales de las Recargas de Saldo de AT&T México, la empresa aplica un proceso basado en el " Ciclo de Vida de las Líneas de Prepago ", que puede tardar hasta 365 días si había saldo remanente.

Si una línea de prepago no tiene saldo ni saldo adicional durante 90 días naturales, AT&T puede suspenderla por inactividad. Durante este tiempo, la línea queda inactiva y no puede usarse para llamadas, mensajes o datos.

Si al término de la vigencia de tu recarga aún contabas con saldo, este se congela por 365 días naturales. Durante este periodo, puedes reactivar la línea haciendo una recarga, lo que también recupera el saldo congelado.

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Si pasan los 365 días sin recargar, AT&T da de baja la línea de manera definitiva, elimina los datos asociados y el saldo se pierde sin posibilidad de recuperación.

Mientras realices recargas de Saldo o Saldo Adicional, la línea se mantiene activa y puedes seguir usando los beneficios de los paquetes de prepago, como minutos, mensajes, datos y acceso a redes sociales y aplicaciones.

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AT&T inactiva la línea tras 90 días sin saldo y la cancela definitivamente después de 365 días.

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Movistar

Según la "Sexta cláusula del Contrato de Prepago de Movistar" , las líneas están sujetas a un ciclo de vida, por lo que no es necesario solicitar su cancelación: el simple paso del tiempo sin actividad puede causar la baja.

Una línea se considera activa mientras registre tráfico entrante o saliente, ya sea que tenga saldo pagado, saldo promocional o paquetes activos. Incluso si no hay saldo, la línea seguirá activa mientras reciba llamadas o mensajes de otros usuarios.

Si la línea deja de registrar tráfico de llamadas o mensajes, entra en una fase de inactividad de 180 días naturales. Durante este periodo, la línea no se pierde de inmediato; si en cualquier momento recibe tráfico o se realiza una recarga, la línea vuelve a la fase activa.

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Si al iniciar la fase de inactividad la línea contaba con saldo congelado, la fase de inactividad se amplía hasta 365 días naturales, permitiendo que el usuario recupere ese saldo realizando una recarga antes de que termine el plazo.

En otras palabras, en Movistar tu línea se mantiene mientras haya actividad o recargas, y solo se da de baja tras 180 días sin uso, o hasta 365 días si había saldo congelado, tras lo cual se pierde la titularidad y el saldo remanente.

Movistar
Movistar deja de usar la línea tras 180 días sin tráfico y hasta 365 días si había saldo congelado. (iStock)

Bait

En la OMV de Walmart, Bait, una línea de prepago tampoco se cancela de inmediato. Según su " Ciclo de Vida en Modalidad Prepago ", las líneas pasan por varias etapas antes de darse de baja, cada una con plazos claros y definidos.

Cuando realizas una recarga, se te asigna un paquete de beneficios con minutos, mensajes y datos según la oferta comercial vigente. La línea se considera activa mientras dure el paquete. Si haces varias recargas durante este periodo, se mantiene la vigencia del paquete con mayor duración.

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Si al finalizar la etapa activa no hay un paquete vigente ni se realiza una recarga, la línea entra en suspensión parcial por 30 días. Durante este tiempo, solo puedes recibir llamadas y mensajes, pero no puedes realizar llamadas ni usar datos. Si recargas en este periodo, la línea vuelve a la fase activa.

Si la línea sigue sin recargas al terminar la suspensión parcial, entra en pre-desactivación por 30 días. Una recarga durante esta fase también la regresa a la fase activa. Luego, si la línea continúa sin actividad, pasa a desactiva durante 90 días. En esta fase aún es posible reactivarla con una recarga.

Finalmente, si no se realiza ninguna recarga ni hay tráfico saliente al terminar la etapa desactiva, la línea se cancela automáticamente. Una vez cancelada y sin beneficios pendientes, el número se recicla y se asigna a un nuevo usuario.

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Bait pasa la línea por suspensión, pre-desactivación y desactivación antes de cancelarla automáticamente. (Foto: iStock / Expansión)

¿Es legal que den de baja tu línea?

Sí, es legal que las compañías suspendan o cancelen líneas telefónicas de prepago, siempre que se haga dentro del marco de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión .

En México, la ley establece lo siguiente:

Portabilidad: los usuarios tienen derecho a conservar su número telefónico si cambian de proveedor, pero no obliga a las empresas a mantener líneas inactivas indefinidamente.

Reintegración de recursos: las compañías deben devolver los números que quedan inactivos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel/IFT), para que puedan ser reasignados a nuevos usuarios.

En otras palabras, las empresas tienen la facultad legal de suspender o dar de baja líneas que no se usan, especialmente en modalidad prepago, porque los números son recursos limitados regulados por el Estado. Esto garantiza que los números inactivos puedan ser reutilizados de manera eficiente.

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Consejos generales para mantener activa tu línea telefónica

Recarga tu línea periódicamente: incluso con montos pequeños, para mantener el paquete de beneficios activo.

Genera actividad en la línea: recibir llamadas o mensajes también cuenta como uso y evita que la línea pase a inactividad.

No esperes hasta el último día: conoce los plazos de inactividad de tu operador y recarga antes de que se cumpla el límite.

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Revisa tu saldo remanente: si tu operador ofrece saldo congelado, recargar antes de que expire el periodo de congelamiento permite recuperarlo.

Mantente atento a avisos de la compañía: algunas envían notificaciones cuando la línea está por entrar en suspensión o desactivación.

Seguir estos pasos asegura que tu número se mantenga activo y evita la cancelación automática de tu línea.

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Teatro Telcel AT&T Movistar WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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